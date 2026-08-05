Joven estrella francesa en gran forma y potencial 'tarjeta de seguro' para un equipo que tiene los ojos puestos en algo más que la general

La segunda etapa de un Grand Tour, que se espera sea un final de sprint, podría ser un día en el que se espera que un equipo que persigue el maillot amarillo se siente y deje que los equipos de sprint dicten la carrera, pero eso ciertamente no es lo que hizo FDJ United-Suez en el Tour de France Femmes el domingo.

Después de que el equipo subrayara antes de la carrera que el amarillo era el único objetivo, no las victorias de etapa ni nada más, fue una ligera sorpresa ver a Célia Gery atacando en los últimos 50 km de la etapa 2 hasta Ginebra, gastando energía en un ataque que tal vez parecía poco probable que sobreviviera hasta el final.

Pero si bien esto puede ir en contra de nuestras ideas preconcebidas sobre cómo debería o debería competir un general en busca del amarillo, FDJ United-Suez confía en que pueden combinar agresividad con la campaña de Demi Vollering para ganar el maillot amarillo.

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“Bueno, hay una velocista que es tan rápida que no podemos competir contra ella, no tenemos una verdadera velocista aquí, y eso es una elección. Formamos un equipo sin alguien que pueda correr, pero también queremos intentar crear algo diferente”, explicó el director deportivo de la FDJ, Nicolas Maire. ciclismonoticias al final de la etapa 2.

“En un momento hubo algunos ataques en las subidas, así que también era trabajo de Célia intentar ir y ver si podíamos crear algo que pudiera ser bueno y tal vez llegar a la final con un grupo pequeño. Por eso intentó atacar”.

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La recién coronada campeona nacional francesa, Gery, está aquí principalmente para trabajar para Vollering, pero después de demostrar su inmenso talento con una victoria de etapa en el Giro de Italia femenino, está claro que FDJ no quiere retenerla sin ningún motivo. Y, de hecho, su inclinación por la agresividad también podría ser una ventaja en la lucha por la general.

“En este momento está bastante en buena forma. Es una corredora con garra, las subidas le convienen, por lo que de alguna manera puede tener más libertad, pero también cuando tenemos un corredor al frente no tenemos que perseguirlo, así que es como una tarjeta de seguro al frente, diría yo. Siempre es bueno tener a alguien al frente, nunca sabemos lo que puede pasar, y si necesitamos un compañero de equipo, si ella está al frente, puede esperar a Demi”, explicó Maire.

“Es por eso que también queremos ser más activos y también permite a las chicas estar un poco más concentradas en lugar de simplemente sentarse al volante, eso también podría ser un poco aburrido. Cuando estás más en la acción, también es bueno para las chicas”.

De hecho, el ataque de Gery no tuvo ningún costo para los otros objetivos del equipo, con Vollering guiando perfectamente hasta el final para seguir en tercer lugar en la general, con tiempo sobre todos sus principales rivales.

“El primer objetivo era tener a Demi segura todo el día, para asegurarnos de que no perdiera un tiempo estúpido en la meta, para que las chicas estuvieran a su alrededor, así que fue agradable”, dijo Maire.

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Ciertamente, FDJ no es el único equipo que compite de esta manera, porque mientras Pauline Ferrand-Prévot se ha mantenido alejada en gran medida del viento, Visma-Lease a Bike también tenía un corredor en movimiento con Gery.

Para el equipo francés, sin embargo, no se trata necesariamente de la forma correcta o incorrecta de abordar un Gran Tour, sino más bien de lo que es correcto para ellos, y si su multitud de victorias en lo que va del año sirve de base, saben lo que funciona.

“Creo que desde el comienzo de la temporada corrimos de manera bastante agresiva, así que creo que es un buen espíritu para el equipo, por lo que no queremos cambiarlo especialmente para el Tour”, dijo Maire.

“Queremos probar algunas oportunidades para crear algunas cosas buenas para el equipo, que podrían ser para Demi pero también para un compañero de equipo en algunos escenarios. No somos un equipo que quiera esperar, y si hay algunas oportunidades, queremos crearlas”.