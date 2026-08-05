Joven estrella francesa en gran forma y potencial 'tarjeta de seguro' para un equipo que tiene los ojos puestos en algo más que la general

La segunda etapa de un Grand Tour, que se espera sea un final de sprint, podría ser un día en el que se espera que un equipo que persigue el maillot amarillo se siente y deje que los equipos de sprint dicten la carrera, pero eso ciertamente no es lo que hizo FDJ United-Suez en el Tour de France Femmes el domingo.

Después de que el equipo subrayara antes de la carrera que el amarillo era el único objetivo, no las victorias de etapa ni nada más, fue una ligera sorpresa ver a Célia Gery atacando en los últimos 50 km de la etapa 2 hasta Ginebra, gastando energía en un ataque que tal vez parecía poco probable que sobreviviera hasta el final.

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