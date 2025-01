El jinete holandés habla que alcanzan el “punto de ruptura” y queriendo “desglosar el estigma en torno a la salud mental” en la publicación de Instagram sincera

Demi Vollering se ha abierto sobre su lucha con la ansiedad y la presión en el Tour de France Femmes del año pasado, revelando que “alcanzó un punto de ruptura” en la penúltima etapa.

En un esfuerzo por desafiar el estigma en torno a la salud mental, Vollering escribió sobre su angustia emocional en una publicación de Instagram honesta y vulnerable, detallando lo que describió como uno de los días más difíciles de su carrera en el escenario de Le Grandnand.

Vollering perdió la camiseta amarilla y más de un minuto ante Kasia Niewiadoma dos días antes debido a un accidente que la dejó con un cojulón roto y tácticas cuestionables de su equipo cuando se quedó con poca ayuda para cerrar la brecha.

Todos los ojos estaban en ella para comenzar a montar un regreso en el primero de dos escenarios de montaña, con Alpe d'Huez aún a seguir el último día. Sin embargo, para el jinete holandés que terminó tercero ese día, en la reflexión, solo terminar la etapa 7 fue un triunfo.

“Este fue uno de los días más difíciles de mi carrera. Físicamente, todavía me estaba recuperando de un choque 2 días antes, mentalmente, me agobiaron la presión, de los medios de comunicación, mi equipo, mis seres queridos y de mí mismo”. escribió Vollering.

“Todos seguían preguntando cómo me sentía, y mientras intentaba mantener positivo, por dentro estaba asustado e incierto.

“Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta fue una de mis mayores victorias, no solo porque terminé tercero, sino porque superé uno de los momentos más difíciles que he enfrentado. Para mí, esta podría haber sido mi victoria personal más significativa en todo Tour de France Femmes “.

Vollering continuó tratando de poner palabras a los sentimientos de ansiedad que sufrió ese día y lo difícil que fue articular lo que estaba mal cuando buscó la ayuda de su compañera de equipo, Mischa Bredewold.

“Durante la carrera, llegué a un punto de ruptura. Es difícil describir cómo se sintió, pero la ansiedad se hizo cargo y mis pensamientos en espiral”, dijo Vollering. “No podía concentrarme. Sentí que estaba decepcionando a todos. Por primera vez, no podía solo superarlo solo.

“Fue entonces cuando abrí a mi compañero de equipo. Aunque no pude explicar completamente lo que estaba sintiendo, solo decir 'No estoy bien' ayudó al peso que llevaba. Mischa no intentó arreglarlo o cepillarlo Se fue;

“Ese día, me di cuenta de lo importante que es hablar de lo que estamos pasando. La ansiedad puede hacerte sentir atrapado y aislado, pero compartir tus sentimientos, incluso cuando es difícil, puede ser el primer paso hacia el alivio”.

Desglosar el estigma en torno a la salud mental

Si bien las conversaciones sobre la salud mental en el deporte profesional se han vuelto más comunes, la visión del pelotón de hombres o mujeres en el ciclismo sigue siendo escasa.

Sin embargo, Vollering nunca ha rehuido compartir sus emociones, en éxito o dificultad, también reconoce la lucha que sufren atletas femeninas al equilibrar la presión de la competencia de élite y su ciclo hormonal en su puesto.

“También quiero compartir algo personal con el que muchas mujeres puedan relacionarse: más tarde ese día, obtuve mi período”, dijo.

“Las hormonas pueden amplificar las emociones, y con la presión que ya estaba sintiendo, era mucho de manejar. Es un recordatorio de que nuestros cuerpos y mentes están profundamente conectados y, a veces, las cosas están más allá de nuestro control”.

El jinete holandés, consciente de su posición como figura principal en los deportes, un modelo a seguir y alguien que experimenta una presión extrema regularmente, espera alentar a más personas a abrir y no sufrir en silencio.

“Estoy compartiendo esto porque conozco a muchos jóvenes, especialmente los jóvenes, llevan el peso de las expectativas y la presión. No es fácil hablar de estas cosas, pero cuanto más lo hacemos, más podemos romper el estigma en torno a la salud mental, “Ella continuó.

“Todos somos humanos. Todos enfrentamos batallas. Y no importa cuán grandes o pequeños parezcan, importan.

Vollering presentó tres declaraciones de orientación después de revelar sus propias experiencias con ansiedad y presión: “Si puede, hable con alguien en quien confíe. Incluso una pequeña conversación puede marcar la diferencia.

“Sé amable contigo mismo. Está bien sentirse abrumado, y no necesitas que todo resuelva.

“Recuerde, no se trata de arreglar todo a la vez, se trata de dar pequeños pasos hacia adelante, a su propio ritmo”.

Después de que la presión alcanzó su punto de ruptura, Vollering soportó la angustia en el último día de Alpe d'Huez. A pesar de recuperarse para tomar la victoria en el escenario, que es aún más notable ahora dadas sus últimas revelaciones, Niewiadoma se aferró a amarillo por cuatro segundos: el margen más estrecho en la historia del Tour de Francia, los hombres o las mujeres.

Volverá en 2025 para tratar de recuperar el título que reclamó hace dos años en un nuevo equipo, FDJ-Suez, después de alejarse de SD Worx-ProTime. Todos los ojos y la misma presión volverán a ella como la probable favorita contra la ex compañera de equipo Lotte Kopecky, quien tendrá la ayuda de la que regresa Anna van der Breggen, la ex entrenadora de Vollering.