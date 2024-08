Van Art apuntará a las etapas al sprint y a la clasificación general, mientras que Uijtdebroeks tendrá un papel libre

Visma-Lease a Bike no repetirá su dominio de las Grandes Vueltas en 2024, pero apuntará a la victoria en la Vuelta a España, con el ganador de 2023, Sepp Kuss, confirmado para liderar el equipo en un regreso a su papel de 'GC Kuss'.

El estadounidense de 29 años de Durango estará acompañado y apoyado por Wout van Aert en su objetivo de conseguir victorias de etapa, mientras que Cian Uijtdebroeks también tendrá libertad para apuntar a la clasificación general.

También en el equipo de ocho corredores están Steven Kruijswijk, Edoardo Affini, Attila Valter, Dylan van Baarle y el veterano Robert Gesink.

Kuss se alzó como ganador de la Vuelta 2023 tras una batalla interna en el equipo. Primož Roglič también quería ganar y Jonas Vingegaard llevaba tiempo siendo un contendiente, pero Kuss logró limitar sus pérdidas de tiempo y su nerviosismo hasta que el equipo decidió respaldarlo.

No pudo participar en el Tour de Francia debido a una infección grave por COVID-19, pero se ha recuperado y entrenado duro en las últimas semanas. Demostró su forma al ganar la Vuelta a Burgos la semana pasada.

“Ganar en Burgos fue una sensación muy satisfactoria. Hacía mucho tiempo que no corría”, afirmó Kuss.

“Me recuperé rápidamente de la decepción por perderme el Tour, pero fue una decepción. Por suerte, después pude concentrarme en la Vuelta”.

Kuss competirá contra su ahora ex compañero de equipo Roglič, con Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), Richard Carapaz (Education EF-EasyPost), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), João Almeida y Adam Yates (UAE Team Emirates) y quizás incluso Mikel Landa (Soudal-Quick Step).

“Me resulta difícil hacer pronósticos firmes sobre esta Vuelta. Parto con una preparación diferente a la de otros años. Sobre todo, quiero disfrutar de las próximas semanas. Desde luego, no me veo como el máximo favorito para la victoria general. Estoy preparado para liderar al equipo en la Vuelta, pero no siento ninguna presión. Ojalá pueda crecer en la carrera y encontrar rápidamente un buen ritmo”.

El estadounidense ha vivido en Andorra y España durante gran parte de su carrera y se ha convertido en un favorito de los fanáticos españoles debido a su éxito y naturaleza amigable.

“Siempre disfruto de correr la Vuelta. La gente a lo largo del recorrido es muy amable, corean mi nombre y me hacen sentir apreciado. Esta es una de las razones por las que estoy tan emocionado de correr la Vuelta en las próximas semanas. Correré como un orgulloso campeón defensor”.

Visma-Lease a Bike ha identificado al menos cinco etapas que Van Aert podría ganar. No esperan tener que controlar la carrera como en 2023, por lo que Van Aert tiene la libertad de correr por su cuenta.

El belga tuvo que afrontar un difícil regreso a la forma física tras su terrible accidente en Dwars door Vlaanderen, pero impresionó en los recientes Juegos Olímpicos y está ansioso por competir duro en la segunda mitad de la temporada 2024. Podría hacerlo bien en la contrarreloj inaugural de Lisboa y luego apuntar a otras etapas al sprint en la primera semana.

“Estoy realmente entusiasmado por la Vuelta”, dijo Van Aert.

“Durante el Tour, encontré realmente mis piernas en forma hacia el final, lo que me permitió lograr un buen resultado también en los Juegos Olímpicos. Ciertamente no me siento agotado.

“Por supuesto, todavía queda por ver cómo reaccionará mi cuerpo al correr dos Grandes Vueltas en un año, simplemente porque nunca lo he hecho antes. Pero confío en que podré afrontar bien esta Vuelta, sobre todo porque en otros años, a menudo salía del Tour mucho más agotado”.

“Quiero aprovechar esta buena sensación para volver a ganar. Empecemos por intentar ganar una etapa. Con suerte, eso nos permitirá pasar tres semanas llenas de éxito. Hay buenas oportunidades en los primeros días. Quizá el maillot rojo sea una opción. Mi objetivo personal es intentar ganar etapas. Además, quiero ser valioso para Sepp y Cian”.

Uijtdebroeks, de 21 años, era líder del Giro de Italia 2024, pero se vio obligado a abandonar la Corsa Rosa después de 10 días. Poco a poco ha ido recuperando su forma.

“Tenemos un equipo muy equilibrado que puede aspirar tanto a victorias de etapa como a una buena clasificación general”, afirmó la directora deportiva Grischa Niermann.

“Sepp es el actual campeón, pero no el máximo favorito para ganar esta Vuelta. Cian hizo una buena primera parte del Giro, pero desafortunadamente tuvo que retirarse debido a una enfermedad. Podría haber competido por terminar entre los cinco primeros. Rápidamente se volvió a concentrar en la Vuelta y está muy motivado, pero aún es muy joven. Por lo tanto, no hay demasiada presión sobre él: tendrá un papel libre. Si, por ejemplo, Sepp toma repentinamente el liderazgo, podría ser que Cian asuma un papel más de apoyo.

“Este verano, Wout tiene muchas carreras por delante, pero eso ya se había hablado y planeado. Su deseo explícito era correr la Vuelta después del Tour. Wout está muy motivado para demostrar su valía este año porque es un corredor que quiere ganar carreras. Como equipo, haremos todo lo posible para ayudarle a ganar una etapa en esta Vuelta. Se lo merece”.