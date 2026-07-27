Dos infracciones y dos caídas en la etapa 20 para el estadounidense, que también consigue premio en el podio

Como si estrellarse dos veces en el rodaje de Alpe d'Huez para dar una oportunidad de oro a una victoria de etapa en el Tour de Francia no fuera suficiente, Sepp Kuss vio el insulto añadido después de la etapa 20 cuando los oficiales de carrera lo castigaron severamente.

El escalador estadounidense fue multado por tirar basura, cometiendo dos infracciones de la misma infracción el mismo día.

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