Dos infracciones y dos caídas en la etapa 20 para el estadounidense, que también consigue premio en el podio

Como si estrellarse dos veces en el rodaje de Alpe d'Huez para dar una oportunidad de oro a una victoria de etapa en el Tour de Francia no fuera suficiente, Sepp Kuss vio el insulto añadido después de la etapa 20 cuando los oficiales de carrera lo castigaron severamente.

El escalador estadounidense fue multado por tirar basura, cometiendo dos infracciones de la misma infracción el mismo día.

Fue multado con un total de 1.500 francos suizos, además de perderle 75 puntos UCI y un minuto en la clasificación general de este Tour de Francia.

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Kuss infringió el Artículo 1.12.007-8.3 del reglamento de la UCI, que cubre: “El ciclista o el personal del equipo se deshace de desechos u otros objetos fuera de las zonas de basura, o no se devuelve al personal del equipo o de la organización, no se recoge por el personal del equipo, se arroja a un espectador”.

El informe del jurado para la etapa 20 muestra dos infracciones distintas bajo ese delito. El primero conlleva una multa de 500 CHF y una penalización de 25 puntos en la clasificación de la UCI. La segunda infracción conlleva un castigo separado y aumentado, con una multa de 1.000 CHF, 75 puntos UCI adicionales y, recientemente, una pérdida de tiempo de 60 segundos en la general.

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La penalización no afectó la posición final de Kuss en este Tour de Francia, donde terminará en el puesto 13 después de que su casi fallo en la cima de Alpe d'Huez en la etapa 20 lo hizo ascender desde el puesto 15. Los puntos UCI también afectan al equipo, en términos de clasificación de equipos de la UCI, pero no de manera significativa.

Después de una carrera agresiva con ataques en la subida al Col de Sarenne que le dieron una ventaja en solitario con menos de 20 km por recorrer, a pesar de que Kuss se estrelló dos veces en los descensos en los últimos 7 km, logró salvar el tercer lugar. Por sus esfuerzos recibió el premio al jinete más combativo.

La multa, mientras tanto, seguramente afectará bastante a Kuss en su billetera. Si a eso le sumamos la desafortunada pérdida de una corona en su diente frontal en la segunda semana de carrera, que también tendrá un costo.