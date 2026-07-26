El piloto estadounidense superó a Richard Carapaz en una rápida carrera para terminar en Alpe d'Huez

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) lideraba en solitario después de la cima del Col de Sarenne y parecía encaminado a conseguir la segunda victoria de su carrera en el Tour de Francia cuando se produjo el desastre el sábado en la etapa 20.

El ciclista de Colorado se estrelló dos veces en los últimos 8 km y luego entró en modo persecución para cerrar una brecha que se estaba formando rápidamente con Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

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