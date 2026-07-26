El piloto estadounidense superó a Richard Carapaz en una rápida carrera para terminar en Alpe d'Huez

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) lideraba en solitario después de la cima del Col de Sarenne y parecía encaminado a conseguir la segunda victoria de su carrera en el Tour de Francia cuando se produjo el desastre el sábado en la etapa 20.

El ciclista de Colorado se estrelló dos veces en los últimos 8 km y luego entró en modo persecución para cerrar una brecha que se estaba formando rápidamente con Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Kuss se estrelló por primera vez contra un bordillo alto cuando salía de un túnel oscuro a 7,1 km del final. Luego, sólo 2 km más tarde, perdió el control de su bicicleta en un descenso técnico por el lado izquierdo de la carretera, una red de seguridad le impidió caer por la ladera de la carretera de montaña.

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Carapaz pasó rápidamente y abrió una brecha de 10 segundos de inmediato, mientras el ciclista estadounidense volvía a montar e intentaba recuperarse. Los dos corrieron hacia la línea de meta en Alpe d'Huez. Kuss no se veía físicamente peor por las caídas, salvo algunos cortes en el brazo y las piernas, pero no pudo cerrar a Carapaz, que ganó la etapa.

El ecuatoriano levantaría los brazos para lograr una victoria en solitario, y detrás de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) aceleró para adelantar al piloto estadounidense, para añadir más miseria al dolor físico de Kuss.

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Al final, Kuss se mantuvo en el tercer puesto en el penúltimo día. El día anterior fue cuarto en la cima del Alpe d'Huez.

Su valiente esfuerzo en un segundo día de conducción agresiva en los Alpes le hizo subir dos puestos en la general hasta el puesto 13 en la general, lo que le dio un impulso positivo como el mejor piloto del equipo Visma, aunque a 1:02:03 del líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG). El contendiente general del Visma, Jonas Vingagaard, que se cayó del Tour en la etapa 15.

Kuss fue el último corredor estadounidense en ganar una etapa en el Tour de Francia, lo hizo hace cinco años en Andorra.