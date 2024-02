El campeón de la Vuelta se enfrentará a Pogačar, Thomas, Mas, Yates y Bernal en la montañosa carrera por etapas de marzo

El campeón de la Vuelta a España, Sepp Kuss, regresará a las carreras por etapas en España el próximo mes mientras lidera Visma-Lease A Bike en la Volta a Catalunya.

Los organizadores de la carrera confirmaron la participación del escalador estadounidense a principios de esta semana, ya que el escalador de 29 años se une a una creciente lista de salida de grandes nombres que se enfrentarán a la carrera por etapas WorldTour de una semana de duración.

Estará entre los corredores que lograrán tres finales en cumbre en Vallter 2000, Port Ainé y Queralt mientras la carrera se dirige desde Sant Feliu de Guíxols hasta la meta del circuito tradicional en el parque de Montjuïc en Barcelona.

Kuss, que lideró el podio de su equipo holandés en la Vuelta la temporada pasada, ya comenzó su temporada 2024 con dos carreras de un día en España: la Vuelta a Murcia y la Clásica Jaén. Terminó sexto en este último antes de dirigirse a la Volta ao Algarve, donde terminó la carrera de cinco días octavo en la general.

Su próxima cita será en la Strade Bianche del sábado antes de regresar a Iberia para la Volta a Catalunya (del 18 al 24 de marzo) y la Itzulia País Vasco (del 1 al 6 de abril) en el camino hacia sus principales objetivos de la temporada: el Tour de Francia y un título de la Vuelta. defensa.

Tiene tres participaciones en la Volta a su nombre, y su mejor resultado fue el puesto 12 en 2021 después de que el líder del equipo, George Bennett, se enfermara a mitad de carrera. La temporada pasada apoyó a su ahora ex compañero de equipo Primož Roglič hasta la victoria general después de una larga batalla contra Remco Evenepoel.

Ninguno de los dos regresará para la edición de este año, aunque muchos nombres importantes de las carreras por etapas estarán en la línea de salida.

El debutante en la carrera Tadej Pogačar es el nombre principal de un equipo del UAE Team Emirates que también incluye a João Almeida y Jay Vine.

Geraint Thomas, Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Enric Mas (Movistar), Guillaume Martin (Cofidis), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Simon Yates ( Jayco-AlUla), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) y el ganador del UAE Tour, Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), también se alinearán.

La participación de Kuss en la Volta es una parada importante en el camino hacia el Tour de Francia en julio, y el Critérium du Dauphiné será su última puesta a punto antes de competir junto al dos veces campeón defensor Jonas Vingegaard en Francia.

Sin embargo, dada su condición de ganador de una Gran Vuelta, no podrá disputar el liderato en Visma-Lease A Bike al danés, que finalizó tercero en la Vuelta en medio de una compleja situación de liderazgo dentro del equipo.

En Algarve, Kuss habló con ciclismonoticias y varios otros medios de comunicación para aclarar comentarios anteriores sobre el liderazgo del Tour que datan del año pasado.

“Sólo quiero hacer lo mejor que pueda”, dijo. “El año pasado me di cuenta de que podía estar allí con los mejores sin pensar en absoluto en la general. Ahora, si miras a equipos como los Emiratos Árabes Unidos u otros equipos, tienen muchos líderes y siempre necesitas un segundo tipo que puede utilizar esas múltiples cartas desde un punto de vista estratégico, especialmente en la primera y segunda semana.

“En la tercera semana, se trata sólo de las piernas. Nunca duele, pero… no me equivoco. Veo los titulares que dicen ‘Sepp quiere ganar el Tour’, pero todo el mundo quiere ganar el Tour. Incluso un velocista quiere ganar. el Tour, pero no me hago ilusiones, pero tampoco soy poco ambicioso”.