El escalador estadounidense aprovecha los cinco días de carrera para los últimos preparativos antes de defender el maillot rojo en la Vuelta a España

Tras ser descartado del Tour de Francia por COVID-19, Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) regresa a las carreras en la Vuelta a Burgos hoy 5 de agosto antes de defender su título de la Vuelta a España a finales de este mes.

Kuss no ha competido desde el Critérium du Dauphiné en junio, donde luchó contra su enfermedad y tuvo que abandonar antes de la etapa final después de verse muy lejos de su mejor nivel, y su participación en Burgos esta semana se centrará en recuperar su ritmo de carrera.

“Me siento bien. Me costó un tiempo recuperarme de mi enfermedad, pero mi preparación para este período se desarrolló sin problemas. Desafortunadamente, no pude participar en el Tour, pero el entrenamiento en altura en Tignes con algunos compañeros de equipo me vino bien”, dijo Kuss en el sitio web de Visma.

“La Vuelta a Burgos es una preparación perfecta para la Vuelta a España. Corremos por carreteras similares y con las mismas condiciones climáticas. Me esperan etapas exigentes en las que quiero demostrar mi valía, pero el objetivo principal para mí es ganar ritmo de carrera”.

Visma, que ganó las tres Grandes Vueltas en 2023, buscará recuperarse en la Vuelta tras perderse el Tour de Francia con Jonas Vingegaard, a pesar de su milagrosa recuperación. Su equipo para la Vuelta incluirá a Wout van Aert, cuya participación en la carrera en ruta del belga se confirmó tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Espero poder acabar la carrera con buenas sensaciones y poder dar los toques finales a la Vuelta a España”, afirmó Kuss.

La búsqueda de Kuss de una segunda camiseta roja comienza el 17 de agosto con una contrarreloj en Lisboa, Portugal, y la final en Madrid llegará el 8 de septiembre.

Junto a Kuss en sus últimos preparativos para la Vuelta a Burgos estará un potente equipo formado por Cian Uijtdebroeks, Ben Tulett, Johannes Staune-Mittet, Robert Gesink, Julien Vermote y Edoardo Affini. Tendrán a su lado a corredores como Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) y Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) con los que competir por la general en el norte de España.

El joven talento de la clasificación general, Uijtdebroeks, ha corrido solo una vez desde que se retiró del Giro de Italia debido a una enfermedad mientras ocupaba el quinto lugar en la clasificación general, por lo que buscará una buena forma antes de una posible largada en la Vuelta a España junto a su líder estadounidense.

“Además de Sepp, Cian Uijtdebroeks también ha tenido un período de descanso y de entrenamiento. Ambos han podido prepararse muy bien en Tignes. Queremos conseguir un buen resultado, pero nuestro principal objetivo es salir de la carrera con buenas sensaciones”, afirmó el DS Marc Reef.

“Vemos la Vuelta a Burgos como el incentivo definitivo para alcanzar nuestro objetivo más ambicioso. Además, jóvenes corredores como Ben Tulett y Johannes Staune-Mittet tendrán la oportunidad de demostrar su valía”.

La Vuelta a Burgos se disputará en cinco etapas del 5 al 9 de agosto, con el clásico final en alto de Lagunas de Neila en la tercera etapa.