El ciclista de Colorado dice que no hay reglas de redacción, solo una brecha de salida adicional por delante de los aficionados todavía lleva a que las mujeres de élite se mezclen con un “grupo de tipos”

Hace un año, Sarah Sturm (Especializada) terminó tercera en la categoría élite femenina en Life Time Unbound Gravel 200, refiriéndose con mucho sarcasmo a su aventura de más de 12 horas como “Funbound”. Dijo que estaba gratamente sorprendida por su podio en la carrera empapada de barro de 200 millas, que en realidad fue de 205 millas, y “para mí, eso es tan bueno como ganar”.

Dos semanas antes de que comience su tercera salida en el gigante de la grava el 1 de junio, Sturm ya aterrizó en Kansas y recorrió gran parte del recorrido norte, territorio cubierto solo dos veces antes y por última vez en 2021. Recién salió de un podio en Traka Gravel, la distancia de 360 ​​km, y listo para afrontar la segunda ronda del Life Time Grand Prix en otra aventura de más de 11 horas, donde siempre se puede esperar lo inesperado: tormentas eléctricas en el pronóstico, 2000 pies más de desnivel y Una nueva prueba con una mayor diferencia en la salida entre las mujeres de élite y las corredoras amateurs.

“Estoy muy emocionado por la suerte del campo norte. Tuve la oportunidad de recorrer muchas de esas (nuevas) secciones. Y no sé si me está ayudando con mi selección de equipo o si me hace más preguntas”, dijo Sturm a un grupo selecto de medios, incluido ciclismonoticias, en una conferencia de prensa virtual previa a la carrera esta semana. “Pero hemos ido y venido sobre qué bicicleta, qué neumáticos montar hacia el norte. Montarlo antes es diferente a competir”.

Uno de los temas de conversación de Unbound Gravel 200 es el regreso a un viaje hacia el norte a través de las onduladas e implacables praderas de Kansas, aproximadamente el 92% de la ruta de 203 millas está compuesta por caminos en mal estado sembrados de rocas de pedernal que cortan neumáticos y un desnivel que supera los 11,000. pies. Pero lo que hace que esto sea aún más desafiante es la inevitable filtración de tormentas y vientos a través de pastizales abiertos.

“Soy un fan del barro y los elementos y todo lo que Unbound tiene para aportar. Me gusta la resolución de problemas en las carreras de gravel”, dijo Sturm, mostrando una sonrisa irónica mientras explicaba por qué le encanta el deporte que adoptó en 2019.

“Creo que algunas personas piensan que es porque estoy tratando de ocultar mi condición física o lo que sea, pero creo que una gran parte de ser un buen corredor de gravel es resolver problemas y saber cómo arreglar un pinchazo. Tienes que ser realmente eficiente pensando en cada pequeño detalle. Nunca he corrido profesionalmente en carretera, pero no podemos levantar la mano y pedir una botella y pedir una bicicleta o una rueda nueva”.

Tiene una experiencia diversa en el ciclismo, ya que compitió como amateur en ruta, ciclismo de montaña y ciclocross y un poco en pista durante sus años universitarios en Fort Lewis College, donde tenía la intención de jugar fútbol. Dos veces campeona nacional de ciclocross de velocidad única de EE. UU. (2018, 2019), subió al podio en numerosas carreras de tierra en 2019, incluida una victoria en Belgian Waffle Ride California y un tercer lugar en SBT GRVL.

Esta temporada será la tercera campaña de Sturm en el Life Time Grand Prix, su consistencia se vio recompensada con el tercer puesto general en 2022 y el cuarto lugar general el año pasado. Terminó octava en el evento inaugural de la serie, la carrera de bicicleta de montaña de 67 millas Sea Otter Classic Fuego XL. Se mezcló en un séptimo lugar en la carrera de grava The Mid South y en un tercer lugar en The Growler, una carrera en ruta de estilo Clásico de 140 millas en el norte de California.

Sturm dijo que espera el campo más fuerte para cualquier carrera de tierra en el Unbound de este año, y tuvo una indicación del talento internacional que se dirige a Kansas en The Traka 360 (228 millas) en España. Después de quedar segunda en la categoría femenina con un esfuerzo de poco menos de 16 horas sobre la silla el año pasado, regresó a principios de mayo para correr nuevamente el 360, que fue modificado la noche anterior a 340 km debido a cuatro días de fuertes lluvias antes de la carrera. , y quedó tercero.

“Este año, en 360, fue un campo mucho más profundo y competitivo que el de 200 (para mujeres), pero sin querer, me dio una especie de adelanto de cómo será la competencia de Unbound en el campo femenino. como si viniera de Europa. Creo que el campo femenino será uno de los más competitivos que hayamos tenido en Unbound.

“El inicio de Traka comenzó tan rápido como lo hará Unbound. Entonces creo que eso es útil. Y saber cómo les va a los corredores en la hora 11, para mí, fue útil para ver quién tiene esa patada extra”.

En The Traka, la distancia y el desnivel acumulado de la ruta larga fueron similares a lo que está en el menú de Unbound, más que cualquiera de las grandes carreras de grava de un día del calendario. ¿Fue una buena preparación para Kansas?

“El 360 en Traka tenía una elevación similar a la que tendrá Unbound, lo cual es un poco extraño de pensar. Las colinas de Unbound definitivamente se acumulan. Hay mucha más diversidad y conducción técnica y de singletrack en Traka. No soy geóloga, pero hay muchos tipos diferentes de rocas en Traka, y parece que hay menos tipos en Unbound”, dijo.

“Definitivamente me sorprendió el campo norte y su belleza y simplemente no creo que haya la misma variación en el tipo de terreno, es Kansas versus Gerona. El curso hace un buen trabajo al poner realmente a prueba los límites de todo”.

Carrera separada para mujeres

Sturm dijo que en 2024 será “un paisaje completamente diferente” que cuando cambió a un enfoque de grava hace cinco años. Si bien estaba decepcionada de que Unbound no implementara reglas de redacción para los corredores de élite, relacionadas con los corredores de otras categorías, Life Time modificó el inicio de Unbound 200 para darles a las mujeres de élite una brecha más larga con respecto a los aficionados detrás de ellas en la parrilla de salida.

El año pasado, los aficionados comenzaron sólo 8 minutos después que las mujeres de élite, y cuando las élites avanzaban con dificultad por la subida embarrada de la milla 11, los campos estaban mezclados, por lo que las tácticas exclusivas de mujeres desaparecieron.

“Para ser totalmente honesto, fue un poco decepcionante ver que existía la política de no redacción que pensábamos que iba a suceder, pero no sucedió. Es una discusión mucho más costosa y más desafiante desde el punto de vista logístico que simplemente “OK, no reclutar hombres”. ¿Sabes? Creo que lo resolverán, con suerte, para el próximo año”, dijo Sturm.

“Al final del día, simplemente queremos ver un campo femenino más profundo y competitivo. Y con eso, creo que las tácticas de equipo podrían ser algo en el futuro. Me encantaría ser parte de eso”.

El 1 de junio, con el sol apenas iluminando la multitud de miles de personas reunidas para múltiples categorías de carreras que comienzan en Commercial Street en el centro de Emporia, las mujeres de élite comenzarán a las 6:05 am CDT, cinco minutos después que los hombres de élite y los aficionados. Los ciclistas partieron 25 minutos más tarde, a las 6:30 am hora local.

“La gente de Life Time y Unbound nos están ayudando a acercarnos cada vez más para lograr una carrera justa para las mujeres. Es un componente realmente complicado de las carreras de gravel femeninas, lo que la convierte en una carrera extremadamente justa para las mujeres. Y en este momento no lo hemos logrado, simplemente aún no hemos llegado a ese punto, pero nos estamos acercando.

“Pero desafortunadamente, probablemente dependerá del grupo de tipos en el que entren algunas de las mujeres, simplemente porque así es como siempre sucede, independientemente de un comienzo separado. Pero quiero decir, al final del día, esa es la carrera que tenemos. Entonces juegas el juego”.