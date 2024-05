'El año pasado fue terrible. Es una buena motivación este año”, dice el joven de 21 años en el campo del Life Time Grand Prix.

Las carreras de gravel suelen ser duras e implacables, pero Jordan Schleck (Equipo Amani) ha encontrado una manera de galvanizar cualquier golpe brutal, como un abandono en el Unbound Gravel 200 de 2023, y convertirlo en motivación.

El regreso a Unbound Gravel 200 para un viaje redentor se trata de “mantener la cabeza en alto, terminar fuerte” y “ser un pionero del equipo”. Es una rara declaración de liderazgo para un joven de 21 años, pero claro, el piloto de Uganda es una joya rara y está buscando formas de pulir su vocación todoterreno.

Ahora en su cuarta temporada de carreras todoterreno, Schleck asumió un nuevo desafío y es uno de los pilotos más jóvenes en el campo de 60 corredores de este año del Life Time Grand Prix.

“Esto es muy emocionante, con un campo de carreras serio, y realmente puedo llegar a saber dónde estoy en términos de condición física también”, dijo Schleck. ciclismonoticias sobre ser seleccionado para el Gran Premio. “Afortunadamente me aprobaron y me sentí muy feliz. Empezamos a cargar, un entrenamiento explosivo, recorridos largos, recorridos grandes.

“Es una gran motivación, porque en casa hay muchos atletas negros que dicen: 'queremos hacer lo que hace Jordan'. Esa es la mejor manera de obtener la experiencia, para poder darles mi opinión a esos muchachos. Necesito estar ahí físicamente si quieres mejorar. Entonces es como ser el pionero del equipo”.

Oficialmente es Jordan Schleck Ssekanwagi, y su familia le dio el apellido Schleck, ya que sus modelos a seguir cuando era niño fueron los ciclistas de carretera Andy y Frank Schleck. Cuando era adolescente, Schleck se convirtió en cuatro veces campeón nacional juvenil como visitante. Su primer título en Uganda llegó cuando tenía 11 años y ese mismo día su padre, David Matovu, ganó la carrera élite.

Como aspirante a ciclista de ruta, esa carrera se vio bloqueada varias veces cuando la Asociación de Ciclismo de Uganda bloqueó las solicitudes de aprobación de visas para que compitiera en el extranjero. Después de luchar con estos desafíos durante varios años, pasó a las carreras todoterreno en 2021 con una oportunidad con el Equipo Amani, que desarrolla atletas de África Oriental para que sobresalgan en el ciclismo de resistencia.

Su primera carrera todoterreno de larga distancia fue la Cape Epic 2021 en Kenia, donde corrió en la categoría mixta con Nancy Akinyi Debe, quien luego ganó la Migration Gravel Race. Las ocho etapas a través de los escarpados bosques de Sudáfrica encendieron su espíritu. Allí corrió junto a muchos de los mejores corredores de gravel que ahora ve regularmente, como Matthew Beers, Keegan Swenson, Petr Vakoc y Lachlan Morton. Este año se asoció con Morton para su tercer viaje a Cape Epic.

“Jordan corre en carretera, en bicicleta de montaña, en grava, y es bastante hábil en todas las disciplinas”, dijo Morton esta primavera. “Él puede hacerlo todo. Tiene mucha potencia y definitivamente tiene un motor, pero también es un experto en carreras y ha dedicado mucho tiempo al proceso de mejorar.

“He podido pasar mucho tiempo con el equipo AMANI y ha sido genial ver a Jordan desarrollarse como ciclista. Este año, logró calificar para la serie Life Time, lo cual es un buen trampolín para él y un gran paso para AMANI, por lo que parecía una obviedad formar pareja con Epic”.

Sin límites y nuevos horizontes

En Unbound Gravel 200 el año pasado, Schleck corrió junto a sus compañeros del equipo Amani, Charles Kagimu y John Kariuki, pero fue víctima del pozo de barro en la milla 11 y luego de problemas estomacales para terminar su viaje 10 horas más tarde en el último punto de control a 38 millas de la línea de meta.

“Oh, el año pasado fue un poco terrible. Tuve algunos problemas estomacales hace unos días. Sentí que el cuerpo estaba bien, pero el sistema no estaba realmente bien porque estaba entrenando mucho”, recordó. ciclismonoticias.

“Entonces el cuerpo empezó a sentirse muy mal y paré varias veces cuando vomitaba, y fue entonces cuando supe que el cuerpo estaba totalmente (drenado). En el segundo avituallamiento, después de la lluvia, no tenía chaqueta y no podía recuperarme. Pude ver que las piernas tienen calambres. No pude llegar hasta el final, pero sí, en definitiva, ¿qué es más importante? Siempre hay otra forma de realizar mejoras.

“Me dio muchas cosas en las que trabajar y mantener la cabeza en alto, planificar la carrera para que, en general, al final termine muy fuerte y con buenos resultados. Y sí, es una buena motivación este año”.

Este año en Unbound se le unirá un compañero de equipo, Seth Hakizimana, de Ruanda. El dúo utilizó Gravel Locos como preparación para Unbound Gravel, Schleck terminó sexto, solo 37 segundos detrás del ex campeón de Unbound Ivar Slik, y Hakizimana llegó detrás de Laurens ten Dam y Alex Howes en el puesto 11. Usó Gravel Locos para afinar su configuración con su bicicleta Factor Ostro, completa con un diseño de estampado animal personalizado y pasando de neumáticos Vittoria Mescal de 40 cc a 44 cc para Unbound.

El mayor desafío para Schleck en 2024 parece ser la logística geográfica, algo que comparten todos los competidores internacionales en el Gran Premio, ya que las siete pruebas se extienden entre abril y octubre.

“Según el plan de este año, parece que viajaré dos o tres veces. Eso significa que, después de Unbound, viajaré a casa para ver a mi familia y participar también en la Migration Gravel Race y en algunas carreras locales. Si todo va bien, entonces viajo de regreso para seguir poniendo al día la temporada. Veremos a mitad de temporada si necesito volver a casa. Quizás me quede bastante tiempo, hasta octubre. Así que es un poco loco mantenerse alejado de la familia, pero aceptas lo que está sobre la mesa y luchas por ello”.

Un director del equipo Amani vive en Texas, y allí es donde Schleck establece su base en Estados Unidos. También es un buen lugar para entrenar, dijo, y facilita el acceso a muchas de las carreras que se concentran en los estados occidentales, incluida Crusher en Tushar. Esa competencia de gran altura el 13 de julio en el sur de Utah es la que tiene más ganas de participar en el calendario.

“Tushar será una carrera realmente genial, porque parece un poco corta y es una carrera montañosa que se adapta a mi cuerpo. Me encantan las colinas”.

Schleck dijo que agradecería un segundo viaje al Campeonato Mundial de Gravel de la UCI para representar a Uganda, pero “es 50-50; Dependerá de cómo se sienta el cuerpo”. Hasta entonces, se concentraba en triunfar en el Life Time Grand Prix y en familiarizarse con el estilo de vida estadounidense.

“Realmente no tengo mucho tiempo para pasar el rato, como para ver la cultura del fútbol americano de Texas, pero me encantaría hacerlo. Solía ​​​​ser futbolista en la escuela secundaria. Experimentar cosas nuevas sería realmente lindo. Debo decir que me encanta disfrutar los burritos; Esa es buena.”