El mejor velocista del Pelotón participa en el Baloise Belgium Tour de cinco días sin su líder estrella Mathieu van der Poel

El ganador de Milán San-Remo, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), tomará su primera carrera desde París-Roubaix en el Baloise Belgium Tour a partir del miércoles, mientras se prepara para defender el maillot verde en el Tour de Francia.

El belga se estableció como el mejor velocista del Tour y el mejor hombre rápido del pelotón en la carrera del año pasado, logrando cuatro victorias de etapa gracias a los lideratos de clase mundial de Mathieu van der Poel y el resto de su tren Alpecin-Deceuninck.

Será una oportunidad importante para reconstruir el ritmo de carrera para el belga, que ha estado entrenando en altitud durante su descanso de dos meses, con sus compañeros velocistas Tim Merlier (Soudal Quick-Step) y Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) también presentes. en la carrera por etapas de cinco días.

“En el pasado también participé en carreras como la de Eschborn-Frankfurt, pero no siempre fue un éxito”, dijo Philipsen en una conferencia de prensa previa a la carrera, según informó En De Leidestrui.

“He visto muchas carreras por televisión, así que estoy deseando volver a la acción. Aún así, en vista de los objetivos de este verano, lo más sensato, tanto mental como físicamente, era tomarse un descanso de dos meses”.

Philipsen destacó que, aunque se trata de una carrera de preparación para el Tour, “siempre intenta participar para ganar”, lo que no es ninguna sorpresa para el velocista más exitoso de la temporada pasada.

“Siempre intentamos apuntar lo más alto posible, pero quizás comencemos con una victoria”, dijo Philipsen.

“En cualquier caso, ya es bueno tener una referencia de dónde se encuentra. Lo sabes en parte por los entrenamientos, pero hace mucho que no corro.

“De todos modos, ese ritmo de carrera ha desaparecido un poco, después de dos meses sin correr”.

El joven de 26 años protagonizó la segunda temporada del Tour de Francia: Unchained, recientemente lanzada por Netflix, donde él, Van der Poel y los copropietarios del equipo Christoph y Philip Roodhooft son retratados como los antagonistas del drama debido a sus agresivas tácticas de sprint.

Van der Poel, que ganó el Tour Baloise Bélgica el año pasado en general, no se unirá a su velocista después de no competir desde los Clásicos, optando en cambio por regresar al Tour antes de participar en los Juegos Olímpicos de París. Por lo tanto, sus servicios agresivos y a veces exagerados en la salida deberían estar a la vista.

Sin embargo, su aparición en el Gran Tour de Francia fue una sorpresa para Philipsen, quien ciertamente no se quejaba ante la perspectiva de que el Campeón del Mundo lo guiara.

“Hicimos algo de entrenamiento de velocidad y salió bien, así que no creo que haya sorpresas. Una sorpresa mayor para mí fue que el programa de Mathieu (Van der Poel) también pasará por el Tour este año, así que quedé muy satisfecho con eso”, dijo Philipsen.

“Cuando ves el éxito que tuvo el año pasado, ves que podemos volver a utilizarlo muy bien”.

Philipsen admitió que es posible que el holandés no esté involucrado en todos los sprints, como no lo estuvo en 2023, pero aseguró que lo dará todo por el equipo siempre que sea posible.

Si el holandés no está involucrado, Philipsen tiene un tren restante más que capaz a través de jugadores como Jonas Rickaert y Robbe Ghys, quienes están con él compitiendo esta semana y son muy inteligentes en los finales de sprint grupal.

No está muy seguro de cuál es su forma hasta el momento, pero confirmó que volverá a buscar el maillot verde después de dominar la clasificación en 2023.

'Es difícil estimar (mi forma actual). Hicimos un buen entrenamiento en altitud, pero será difícil repetir lo que hicimos el año pasado. Hemos tenido la preparación adecuada para hacerlo posible nuevamente, así que ¿por qué no?” Dijo Philipsen.

“El maillot verde vuelve a ser la ambición”, dijo según informó HLN. “Pero todo tendrá que ir bien desde el principio y las últimas etapas, por supuesto, también son difíciles, así que tienes que ser lo suficientemente bueno para eso. Todavía no he pensado si correré hasta Niza si no estoy en verde, así que el momento en sí lo dirá”.