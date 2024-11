Angelo De Clercq ocupa el puesto de entrenador de ciclocross

El ciclismo belga nombró a Serge Pauwels como sustituto del seleccionador nacional saliente Sven Vanthourenhout el miércoles.

El ex profesional ha trabajado como entrenador de la selección juvenil de la federación belga y como asistente de Vanthourenhout durante los últimos cuatro años. Asumirá la dirección de los equipos de élite y sub-23, mientras que Angelo De Clercq fue nombrado entrenador de la selección nacional de ciclocross y sustituirá a Pauwels como entrenador visitante junior.

“Me siento muy honrado de asumir este papel, especialmente ahora que tenemos una de las generaciones de belgas más fuertes de la historia”, dijo Pauwels según esporza. “Quiero crear un ambiente ideal tanto para los corredores como para el personal para que podamos sobresalir como equipo.

“También estoy deseando que los jóvenes con los que he trabajado en las últimas temporadas vuelvan al equipo en las categorías superiores en los próximos años para poder seguir experimentando su viaje”.

Pauwels reemplaza al exitoso Vanthourenhout, quien llevó al equipo a tres títulos mundiales de élite masculinos y dos medallas de oro olímpicas ganadas por Remco Evenepoel, además de los dos títulos en ruta ganados por Lotte Kopecky.

El presidente del ciclismo belga, Tom Van Damme, dijo que quiere que el país mantenga su nivel de éxito en los próximos años.

“Estamos convencidos de que podemos mantener esto con esta nueva estructura. Ciertamente no habrá recortes en el deporte de alto nivel dentro de nuestras operaciones”, afirmó Van Damme.

La federación seleccionó a Pauwels en lugar de la ex estrella de los Clásicos Philippe Gilbert, quien expresó su interés en el puesto pero se quejó en Instagram sobre el proceso de selección.

“Esperaba convertirme en entrenador nacional de ciclismo de ruta para compartir mi experiencia y pasión con la generación actual”, escribió Gilbert. “Sin embargo, el puesto nunca se abrió y los acuerdos internos del ciclismo belga me impidieron presentar mi solicitud. Me gustaría agradecer a los muchos ciclistas que mostraron su entusiasmo y a las innumerables personas que me apoyaron”.

De Clercq ha estado trabajando como seleccionador nacional temporal tras la partida de Vanthourenhout y se siente cómodo asumiendo los roles principales de los equipos de ciclocross y de ruta junior.

“Hemos visto en los últimos años que los buenos ciclistas de ciclocross se han convertido en buenos ciclistas de carretera. Nos gustaría mantener la cultura belga de ciclocross de las últimas décadas y desarrollarla y mejorarla aún más”, afirmó De Clercq.