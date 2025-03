Jinete XDS-Astana con múltiples lesiones que incluyen contusiones de rodilla y hombro

Sergio Higuita enfrenta un mes fuera de acción después de sufrir múltiples fracturas en un accidente de entrenamiento el jueves. Sostuvo fracturas en su antebrazo, incluidos los huesos de radio y cúbito de su brazo derecho y moretones en la rodilla izquierda y el hombro izquierdo.

Además, se aplicaron puntadas a un corte en su espinilla derecha y su labio superior.

Su equipo XDS-Astana anunció la noticia el viernes, y agregó que Higuita estima que su tiempo de recuperación es un mes después de la cirugía en su brazo.

Ayer, durante una larga sesión de entrenamiento, después de viajar durante aproximadamente cuatro horas y media, comenzó un fuerte aguacero. Estaba tratando de encontrar un lugar para parar y esperar a que pasara la lluvia, pero en algún momento, perdí el control de mi bicicleta y caí en el camino resbaladizo. Fue un accidente muy malo ”, dijo Higuita en un lanzamiento del equipo.

“Hoy, me sometí a una cirugía en mi brazo derecho, donde tengo una fractura. El tiempo de recuperación estimado es de aproximadamente un mes “.

El escalador colombiano se unió al XDS-Astana en 2025 para un contrato de dos años, ya que el equipo está buscando puntos de clasificación de UCI en 2025 para garantizar que el equipo retenga su lugar WorldTour para 2026-2028.

La transferencia a un nuevo equipo se realizó después de un período de tres años con Red Bull-Bora-Hansgrohe, donde reclamó las victorias en el escenario en el Tour de Romandie, Tour de Pologne e Itzulia Country, además de tomar el título general en el 2022 Volta A Catalunya.

Este año comenzó con las carreras de principios de temporada en Australia: el clásico masculino de Villawood, el Tour Down Under, el Surf Coast Classic y la Cadel Evans Road Race. Entonces la enfermedad llegó a la gira de los EAU cuando no comenzó la quinta y última etapa de la carrera de WorldTour.