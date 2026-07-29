Dos nuevos modelos de ruedas del gigante japonés de los grupos

Shimano ha lanzado hoy una gama actualizada de ruedas Dura-Ace, así como dos ruedas nuevas.

Con ello, el gigante japonés pone fin a meses de especulaciones sobre los prototipos que se han utilizado en las carreras WorldTour.

Se ha actualizado toda la serie de ruedas Dura-Ace y se han lanzado dos nuevas ruedas: la rueda delantera C99 y un nuevo disco trasero.

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La nueva serie llevará el código de modelo Shimano WH-R9370, un número que vimos en las ruedas instaladas en las bicicletas Canyon Aeroad de Alpecin-Premier Tech en el Tour de Francia a principios de este mes.

Aunque probablemente no haya estado en la mente de muchos ciclistas por un tiempo, es casi seguro que esto también marca el final del camino para las ruedas tubulares Dura-Ace. Los modelos salientes R9200 Dura-Ace estaban disponibles en versiones tubulares, pero el nuevo R9370 será únicamente sin cámara para cubierta. Esperemos y veamos qué usa Van der Poel cuando llegue la temporada de ciclocross.

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Una pregunta clave que pueden hacerse los ciclistas es si estas ruedas tienen o no ganchos; No hay ninguna mención específica de este detalle en el comunicado de prensa de Shimano, pero suponemos que las ruedas están enganchadas ya que la lista de precios menciona “clincher, sin cámara”.

Ahora tenemos nuevas ruedas Dura-Ace, pero este lanzamiento solo añade más leña al fuego sobre cuándo finalmente veremos el lanzamiento de un nuevo grupo Dura-Ace. Además de las ruedas, también vimos nuevos prototipos de pedales Dura-Ace en París-Roubaix este año, pero no sabemos nada sobre el lanzamiento oficial de un grupo completo.

Aprovechamos la oportunidad en la gran salida del Tour de Francia para hacerle la pregunta a un pez gordo de Shimano, pero, como era de esperar, no recibimos ninguna información nueva.





Se ha visto a Mathieu van der Poel usando las nuevas ruedas desde el inicio de la temporada, pero hoy finalmente se lanzan al público.

Las nuevas ruedas R9370

Shimano dice que las nuevas ruedas están “diseñadas para las carreras modernas en colaboración con ciclistas WorldTour y triatletas profesionales”. Se dice que fueron desarrollados utilizando la filosofía de “Ciencia de la velocidad” de Shimano, aunque la marca no ha entrado en detalles sobre de qué se trata.

La nueva gama todavía contiene los conocidos modelos C36, C50 y C60, pero ahora también se han añadido a la gama una rueda delantera C99 súper profunda y una rueda de disco trasera. Hasta ahora Shimano no ha fabricado oficialmente una rueda de disco.

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El peso se ha reducido en parte mediante el uso de radios de fibra de carbono y se han realizado mejoras en la eficiencia aerodinámica y la rigidez estructural. Han perdido peso hasta 220 gramos por juego de ruedas. Los ahorros provienen de una nueva estructura y mejores diseños de llantas, con nuevos radios de carbono.

El C36 ha bajado 180 gramos y ahora pesa 1170 gramos.

El C50 ha bajado 159 gramos y ahora pesa 1302 gramos.

El C60 ha bajado 220 gramos y ahora pesa 1389 gramos.

Las ruedas están optimizadas para neumáticos de 28-30 mm, y el sistema de rodamientos cónicos y de copa que Shimano ha favorecido durante mucho tiempo también se mantiene. Shimano también ha incorporado la capacidad de ajustar la precarga de los rodamientos mientras las ruedas están instaladas en una bicicleta.

Las ruedas tienen un ancho interno de 23 mm y perfiles de llanta específicos para la parte delantera y trasera. Los anchos externos han sido diseñados para equilibrar la “estabilidad aerodinámica y del viento cruzado”.

No hay ninguna afirmación aerodinámica importante ni datos a tener en cuenta, pero Shimano ha citado un ahorro de resistencia aerodinámica de hasta 2,7 vatios a 48 km/h con neumáticos de 30 mm, asumimos en todos los ámbitos, ya que no se enumera ninguna combinación específica.

La marca también cita simulaciones CFD y rendimiento en condiciones de guiñada del “mundo real”, no sólo en “ángulos idealizados de túnel de viento”.





Hay dos nuevas incorporaciones a la gama.

Desde que empezamos a detectar prototipos de ruedas Shimano, sus radios de fibra de carbono han sido un tema de conversación, y todas las nuevas ruedas contarán con nuevos radios de carbono Shimano.

Habrá dos variantes de radios de fibra de carbono dependiendo del juego de ruedas: los radios 'Super Aero' tienen un perfil de 5,2 mm x 0,8 mm, mientras que los radios 'Aero' normales tienen un perfil de 4 mm x 1,1 mm.

Shimano dice que el tipo y el número de radios se adaptan a cada modelo para crear las características de marcha deseadas según la aplicación: rueda aerodinámica rápida, escalada, etc.

Los cojinetes cónicos y de copa permanecen en su lugar; Shimano dice que esto “permite optimizar el par de rotación cuando se instala en la bicicleta”.

Shimano históricamente ha favorecido los rodamientos cónicos y de copa en la mayoría de sus ruedas, y dice que demostraron “una fricción significativamente menor que las configuraciones típicas con rodamientos de cartucho” en pruebas comparativas.

Shimano citó una prueba con ruedas con cojinetes de cartucho y de copa y cono. A ambos se les aplicó una fuerza vertical de 500 n, que representaba a la bicicleta y al ciclista. Se aplicaron otros 200 Nm de fuerza de empuje y 5000 N de fuerza de sujeción a través del eje pasante. La prueba mostró un par de rotación un 30% menor para los nuevos cojinetes cónicos y de copa.

Se dice que ahora los rodamientos son reemplazables, pero así ha sido durante mucho tiempo; Las copas de los cojinetes ahora también son reemplazables y se ha mejorado el sellado impermeable.

Shimano Dura-Ace C36





Las ruedas C36 actualizadas tendrán el número de pieza WH-R9370-C36-TL.

El peso declarado es de 1170 gramos por par.

Ancho de llanta interna de 23 mm, ancho de llanta externa de 29,4 mm.

Radios aerodinámicos, 18 delante, 21 detrás.

Precio: Delantero: £1.099,99 Trasero: £1.199,00 / precio en EE. UU. por confirmar.

Shimano Dura-Ace C50





Las ruedas C50 tendrán el número de pieza WH-R9370-C50-TL.

El peso declarado es de 1302 gramos por par.

Ancho de llanta interna de 23 mm, ancho de llanta delantera externa de 31 mm y ancho trasero externo de 32 mm.

Radios Aero, 21 radios delante y detrás.

Precio: Delantero: £1.099,99 Trasero: £1.199,00 / precio en EE. UU. por confirmar.

Shimano Dura-Ace C60





Las ruedas C60 tendrán el número de pieza WH-R9370-C60-TL.

El peso declarado es de 1389 gramos por par.

Ancho de llanta interna de 23 mm, ancho de llanta delantera externa de 31,5 mm y ancho trasero externo de 32,3 mm.

Radios aerodinámicos, 21 radios delante y 24 detrás.

Precio: Delantero: £1.099,99 Trasero: £1.199,00 / precio en EE. UU. por confirmar.

Nuevo Shimano Dura-Ace C99





Esta es la nueva rueda delantera aero C99 para TT y Triatlón, y tiene el número de pieza WH-R9370-C99-TL-F.

Profundidad de llanta de 99 mm.

El peso declarado es de 792 gramos.

Ancho de llanta interna de 23 mm, ancho de llanta externa de 35,2 mm.

16 radios Super Aero.

Precio: Frente: £1,199.99 / precio de EE. UU. por confirmar.

Nuevo disco Shimano Dura-Ace



