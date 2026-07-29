Dos nuevos modelos de ruedas del gigante japonés de los grupos

Shimano ha lanzado hoy una gama actualizada de ruedas Dura-Ace, así como dos ruedas nuevas.

Con ello, el gigante japonés pone fin a meses de especulaciones sobre los prototipos que se han utilizado en las carreras WorldTour.

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Matheiru van der Poel probando nuevas ruedas Shimano

Se ha visto a Mathieu van der Poel usando las nuevas ruedas desde el inicio de la temporada, pero hoy finalmente se lanzan al público.


Un nuevo disco Shimano Dura-Ace y rueda C99

Hay dos nuevas incorporaciones a la gama.


Ruedas Dura-Ace C36 R9370


Ruedas Shimano C50 R9370


Ruedas Shimano C60 R9370


Una rueda delantera Shimano C99 R9370


Una rueda de disco trasera Shimano R970