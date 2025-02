'El equipo mantiene la presión apagada; No quieren etiquetarme como líder demasiado pronto 'dice Lidl-Trek Rider

Después de someterse a una exitosa cirugía de endofibrosis de la arteria ilíaca a fines de octubre, Shirin Van Anrooij está anticipando un regreso a la competencia en el Navarra Classic, Itzulia y Vuelta A Burgos, todo en España en mayo.

El piloto de Lidl-Trek enfatizó que ha tenido el pleno apoyo de su equipo durante el período de recuperación, incluido un equipo médico y psicóloga deportiva, con el objetivo principal de la curación y volver más fuerte.

“El plan es regresar a mediados de mayo durante el bloque español con el clásico de Navarra, Itzulia, y la vuelta a Burgos”, dijo Van Anrooij en un comunicado de prensa del equipo.

“Secretamente, espero competir con algunos clásicos a fines de abril, pero supongo que será a mediados de mayo. Si es antes, eso es una ventaja. Pero no quiero regresar hasta que siento que estoy en mi mejor momento otra vez. No quiero comenzar con una decepción.

“El equipo quiere ver cómo avanza mi regreso primero. El año pasado, monté la gira, pero no pude competir correctamente debido a mi lesión. Este año, quiero sentir que soy la mejor versión de mí mismo nuevamente. El equipo mantiene la presión; no quieren etiquetarme como líder demasiado pronto”.

Van Anrooij dijo que experimentó “sensaciones inusuales en su pierna izquierda” durante la segunda mitad de la temporada de carreras de carretera en 2024. En septiembre, también se vio obligada a tomar la difícil decisión de retirarse del Campeonato Mundial de la Carretera de UCI y terminar su temporada temprano debido a un dolor y pérdida de poder inexplicable en su pierna izquierda.

Más tarde fue diagnosticada con un estrechamiento de su arteria ilíaca externa.

Anunció en noviembre que no competiría en las temporadas de ciclocross o carreras de carreteras tempranas mientras se recuperaba de una cirugía exitosa. Ella dijo que tomó cuatro semanas por completo y luego recibió luz verde para nadar y montar un entrenador cubierto en la quinta semana de su recuperación.

Agregó el ciclismo de montaña a su entrenamiento diario en la séptima semana y luego pudo comenzar a entrenar completamente en enero.

“Mi estado físico había desaparecido por completo. Mi pierna izquierda sigue siendo más débil que mi derecha, por lo que me estoy centrando en el entrenamiento de fuerza con mi fisioterapeuta y en el gimnasio. El dolor desde antes de que la cirugía se haya ido, pero puedo sentir que todavía me falta fuerza. La única forma de avanzar es entrenar de manera inteligente y no apresurar cosas”, dijo.

Van Anrooij dijo que lo más importante que aprendió durante este proceso de lesión y recuperación fue lo importante que es descansar.

“En los primeros días después de la cirugía, me di cuenta de que nunca había tomado un día libre completo. Mi cuerpo realmente necesitaba ese descanso. También aprendí a escuchar mejor mi propio cuerpo. Voy a confiar menos en las opiniones de los demás y confiaré más en mí mismo porque conozco mejor mi cuerpo “.

Ella dijo que durante su tiempo lejos del ciclismo se perdió la rutina del entrenamiento diario, tener una mente clara y estar físicamente cansado después de un largo viaje.

“Montar por cinco horas al sol y simplemente disfrutarlo … Estoy tan feliz de poder hacer eso nuevamente. Este período me ha hecho darme cuenta de cuánto amo el ciclismo y cuánto lo extraño cuando no puedo hacerlo”, dijo.