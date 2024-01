La joven estrella holandesa “sueña con trabajar por un podio en el Gran Tour”

Es posible que la joven y prometedora corredora holandesa Shirin van Anrooij haya tenido que terminar temprano su temporada de ciclocross 2023-2024 debido a lesiones, pero la corredora de Lidl-Trek extendió su contrato con su equipo actual esta semana, hasta finales de 2026.

“Shirin seguirá representando con orgullo a Lidl-Trek en la carretera y a Baloise Trek Lions cuando compita en ciclocross”, dijo el equipo en el comunicado de prensa que confirma la noticia.

Van Anrooij, que forma parte de Lidl-Trek desde 2020, consiguió su primera victoria profesional el año pasado en el Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio. A esto le siguió un tercer puesto en Amstel Gold y su primer podio general en una carrera por etapas WorldTour en la Vuelta a Burgos, donde una gran actuación en la imponente subida de las Lagunas de Neila le aseguró el segundo puesto general.

Más tarde esa temporada, después de completar el Giro Donne, ganó el Tour de l’Avenir Femmes inaugural y, aunque su actual campaña de ciclocross se vio truncada cuando se estrelló y se rompió algunas costillas, Van Anrooij está claramente muy motivada para su próxima temporada en carretera. .

“Para ser honesto, la decisión de quedarme en el equipo fue muy fácil. Creo que ni siquiera había nada que decidir, sólo necesitaba firmar el contrato”, dijo Van Anrooij en el comunicado de prensa del equipo.

Además de señalar las oportunidades de aprender de otras ciclistas más experimentadas como Lizzie Deignan y Elisa Longo Borghini, Van Anrooij dijo: “Si miras el año pasado, se juntaron muchas piezas del rompecabezas en las Clásicas y pude ganar. Mi primera carrera WorldTour en el Trofeo Binda que no hubiera sido posible sin el apoyo de este equipo. No me veo corriendo con la camiseta de ningún otro equipo”.

Ina Teutenberg, Lidl-Trek DS añadió: “La ampliación con Shirin fue una obviedad. Es una joven inteligente que toma en cuenta los consejos y absorbe la experiencia de quienes la rodean porque está decidida a alcanzar su potencial, que es muy alto”.

Si bien está dispuesta a tomar las cosas de manera constante en 2024 – “Quiero continuar mi desarrollo sin saltarme ningún paso” – y motivada para apoyar a sus compañeros de equipo tanto como pueda, Van Anrooij dijo que apuntaría tanto a las Clásicas como a la general. en carreras por etapas en 2024. Además, dijo: “Sueño con trabajar para lograr un podio en la general en una de las Grandes Vueltas”.