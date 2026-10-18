La Unión Ciclista Holandesa dice que “se necesita una investigación exhaustiva sobre cómo pudo haber surgido esta situación y qué medidas se requieren para evitar que se repita”.

El entrenador en jefe del Picnic PostNL, Rudi Kemna, respondió con emoción a las acusaciones de que el equipo holandés WorldTour opera con una cultura tóxica, insistiendo en que, aunque quedó “asombrado” por el informe, el equipo debe escuchar y entablar un diálogo.

Kemna fue mencionada a lo largo de la extensa investigación realizada por NOS Sport y En De Waaierpublicado el jueves y que incluía entrevistas con 71 empleados actuales o anteriores de Picnic PostNL, uno de ellos incluso describió la situación como “una dictadura”. Pero cuando habló con WielerFlits En el Eneco Tour le costó aceptar lo que se había revelado.

“La única reacción que puedo dar es que estoy profundamente molesto. Que me solidarizo con todas las personas a las que aparentemente hemos traumatizado; no sé qué palabras se usan. Estoy asombrado por esto, pero también me conmueve”, dijo. WielerFlits.

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“Y también me duele que nos presenten de esta manera como equipo, y personalmente Iwan (Spekenbrink, dueño del equipo) y yo también… Intentamos liderar al equipo lo mejor posible, especialmente en lo que respecta a la seguridad.

“Vengo de una cultura, ya sabes cómo era el ciclismo en los viejos tiempos, eso es exactamente lo que no queremos: tener que hacer algo que no quieres hacer para mejorar el rendimiento. Lideramos un equipo en un deporte de élite, abierta y honestamente. Y esta es la acusación que recibimos… Estoy devastado por ello”.

Kemna fue mencionado por su nombre en el informe de los medios holandeses por el ex corredor Martijn Tusveld, quien detalló cómo cambió su posición en el equipo cuando, después de que Kemna le pidiera su opinión, criticó abiertamente las tácticas del equipo en el Giro de Italia en 2020.

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“Me puse ansioso. Pensé: me quedaré con la boca cerrada y diré sí y amén. Y eso es lo que hice el resto de los años con este equipo”, dijo. NÚM. Dijo que le había enviado un correo electrónico directamente a Kemna el año pasado para decirle que ya no se atrevía a hablar y que ya no era la persona que alguna vez fue.

Tusveld también dijo que sufrió síntomas de depresión en 2021 y afirmó: “También pensé en hacerme daño”.

Kemna respondió directamente a este intercambio, con un recuerdo diferente del corredor y con desconcierto después de creer que Tusveld había querido permanecer en el equipo incluso después del incidente del Giro.

“Tengo un correo electrónico de Martijn Tusveld. Le respondí y lo invité, y luego todo quedó en silencio. Hasta hoy”, dijo. “Lo siento por él, porque realmente tengo la sensación de que Martijn es un buen tipo; por eso lo conozco.

“Pero lo que me resulta un poco difícil de entender es que Martijn trabajó con nuestro equipo durante varios años y también indicó claramente que quería quedarse en nuestro equipo”.

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'Si esto es lo que se siente, tenemos que escucharlo'

El ex entrenador de Tom Dumoulin, Adriaan Helmantel, también habló en detalle en el informe, diciendo que la dirección buscó establecer un mayor control debido a la “paranoia” tras su victoria en el Giro de Italia de 2017: “Se convirtió en una dictadura”.

Cuando se le preguntó directamente si se reconocía en las historias, la mayoría de las cuales son anónimas, y aunque señaló que su experiencia no es como la describieron los antiguos miembros del personal de Picnic PostNL, Kemna reconoció la necesidad de actuar.

“Sí, conozco esas historias, también conozco los ejemplos. También sé qué lados tocan. Pero ese no es el lado en el que estamos cuando se trata de una cultura de miedo o dictadura; apenas puedo atreverme a decirlo. No me reconozco en absoluto en eso”, dijo Kemna.

“Si esto nos llega y no tenemos intenciones, pero si lo recibimos como tal, entonces no podemos simplemente mirar hacia otro lado”, dice el director del equipo. “Estamos profundamente sorprendidos de que esto pueda suceder. Tendremos que ver exactamente qué es, pero si ese es el caso, entonces no podemos hacer absolutamente nada”.

Según se informa, el equipo no respondió cuando se le acercó NOS y En De Waaier en persona para hacer comentarios, pero publicó una declaración en respuesta en las horas siguientes.

Confirmaron que encargarían una investigación independiente sobre la cultura del equipo y que “tomarían en serio sus hallazgos e implementarían cualquier mejora que pudiera ser necesaria”. Kemna también busca claridad.

“Me gustaría respuestas, y de hecho dije que no quiero estar aquí para defenderlo todo. Ya he indicado que eso sí me afecta”, dijo el entrenador.

“Lo más importante es que me parece terrible que la gente haya experimentado esto. Lo encuentro muy triste, y lo más importante que debo añadir es que no lo reconocimos, no lo vimos. Y que en realidad apenas podemos creerlo. Pero está ahí. De lo contrario, no lo dirían.

“Pero, por otro lado, también vemos a muchas personas en nuestro equipo que se sienten muy bien. Trabajamos juntos desde hace 18 años; tenemos muchas personas diferentes y maneras muy diferentes de reaccionar. Si esto es lo que se siente, tenemos que escucharlo. Me gustaría entablar un diálogo”.

En respuesta a los acontecimientos de las últimas 24 horas, la Unión Ciclista Holandesa (KNWU) también emitió un comunicado, coincidiendo en la necesidad de una investigación del equipo.

“Las señales que aparecen en los informes sobre el equipo ciclista Picnic-PostNL son muy preocupantes. Las experiencias descritas por los ciclistas y miembros del personal nos afectan y deben tomarse en serio. Las situaciones descritas tienen un gran impacto en los involucrados y deben poder contar con el apoyo adecuado”, afirmó Wouter Bos, presidente del consejo de supervisión del KNWU.

“En Picnic-PostNL es necesaria una investigación exhaustiva sobre cómo pudo surgir esta situación y qué medidas se deben tomar para evitar que se repita.

“Como KNWU, defendemos un deporte ciclista en el que todos deberían poder participar en deportes y trabajar de forma libre, placentera y segura. Instamos a todos a informar a la línea directa en caso de comportamiento transgresor, abuso de poder o una situación insegura. Después de este informe y posibles informes, el KNWU está investigando si, y en caso afirmativo, qué medidas adicionales son necesarias”.

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