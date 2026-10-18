La Unión Ciclista Holandesa dice que “se necesita una investigación exhaustiva sobre cómo pudo haber surgido esta situación y qué medidas se requieren para evitar que se repita”.

El entrenador en jefe del Picnic PostNL, Rudi Kemna, respondió con emoción a las acusaciones de que el equipo holandés WorldTour opera con una cultura tóxica, insistiendo en que, aunque quedó “asombrado” por el informe, el equipo debe escuchar y entablar un diálogo.

Kemna fue mencionada a lo largo de la extensa investigación realizada por NOS Sport y En De Waaierpublicado el jueves y que incluía entrevistas con 71 empleados actuales o anteriores de Picnic PostNL, uno de ellos incluso describió la situación como “una dictadura”. Pero cuando habló con WielerFlits En el Eneco Tour le costó aceptar lo que se había revelado.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí:

“Vengo de una cultura, ya sabes cómo era el ciclismo en los viejos tiempos, eso es exactamente lo que no queremos: tener que hacer algo que no quieres hacer para mejorar el rendimiento. Lideramos un equipo en un deporte de élite, abierta y honestamente. Y esta es la acusación que recibimos… Estoy devastado por ello”.