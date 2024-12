Swiftwick produce calcetines de ciclismo de alta gama y la marca tiene actualmente una gran oferta general para el Cyber ​​Monday.

Si hay algo que a los ciclistas les encanta es un par de calcetines nuevos, y algunos de nosotros podemos ser bastante exigentes con los que usamos cuando andamos en bicicleta.

El fabricante estadounidense Swiftwick produce algunos de los mejores calcetines de ciclismo que existen y, para el fin de semana del Black Friday, la marca tiene una venta del 25% en todo el sitio. Este es un trato principalmente para lectores estadounidenses. El descuento también se aplica en otros lugares, pero si estás en otra parte del mundo tendrás que pagar algunos costos de envío adicionales.

Los calcetines Swiftwick son de alta calidad y están fabricados en los EE. UU. El 60% de todas las materias primas de la marca son fibras recicladas, renovables o responsables. Yo mismo he montado y caminado mucho en algunos pares y solo he quedado impresionado. Mis favoritos personales son los calcetines Aspire Crew, me encantan los calcetines de ciclismo blancos, sencillos y limpios, y los calcetines Aspire se ajustan perfectamente a ese calzoncillo. También tienen la altura adecuada para mí, no demasiado altos.

Además, Swiftwick defiende tanto sus productos que tiene una garantía de rendimiento de por vida: si gasta un par de calcetines Swiftwick, la marca simplemente los reemplazará por otro par. Eso es más que justo si me preguntas.

