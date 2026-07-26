Matxin ofrece una sincera disculpa al ciclista colombiano tras su abandono y dice que “mi única reacción fue frenar de inmediato para evitar atropellar al espectador”

Después del previsible caos en Alpe d'Huez el viernes, el diseñador del recorrido del Tour de Francia defendió el enfoque de la organización para el control de multitudes, y también atribuyó el impactante choque de Einer Rubio contra la parte trasera de un vehículo del UAE Team Emirates-XRG a que había “autos nuevos con sensores por todas partes” en el convoy.

Varios corredores se vieron interrumpidos por las hordas de espectadores colocados a lo largo de las 21 curvas de la subida: el líder de la carrera, Tadej Pogačar, agitó la mano para separar a la multitud en el camino hacia la victoria, y el segundo clasificado, Remco Evenepoel, fue bloqueado por aficionados y motocicletas mientras intentaba acelerar para alejarse de sus rivales del podio.

Pero el más afectado en la etapa 19 fue Rubio, del Movistar, que tuvo que ser hospitalizado y recibir 20 puntos en la cara tras estrellarse contra la parte trasera de un coche del UAE Team Emirates-XRG que frenó repentinamente y se vio obligado a abandonar la carrera debido a sus sangrientas heridas.

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Al volante del coche estaba el director deportivo de UAE, Joxean Fernández Matxin, quien pidió disculpas por lo sucedido a Rubio y quedó emocionado tras el accidente. Al explicar su vista desde el interior del auto, Matxin confirmó que fue debido a que un espectador cayó frente a ellos que el auto se detuvo repentinamente.

“En los kilómetros finales de Alpe d'Huez, con miles de aficionados muy cerca de la carretera y la enorme presión que siempre está presente en cualquier etapa crucial del Tour, se notaba también, un espectador irrumpió inesperadamente en escena y cayó justo debajo de nuestro vehículo”, dijo el directivo de los Emiratos Árabes Unidos en su cuenta de Instagram.

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“Mi única reacción fue frenar de inmediato para no atropellarlo. Todo sucedió en unas décimas de segundo, tiempo durante el cual mis únicos pensamientos fueron cómo evitar una tragedia mucho mayor.

“Tras la frenada escuchamos un impacto detrás de nosotros, pero entre el ruido, la tensión, la aglomeración y la responsabilidad de seguir protegiendo al líder de la carrera, no fue hasta llegar a meta que me enteré de la magnitud de la caída y de que Einer tenía que abandonar el Tour. Inmediatamente llamé a Movistar, a los directores de la escuadra y a los corredores… para expresar mi preocupación e informarme de todo lo que había pasado”.

En respuesta al incidente causado por los fanáticos, el director de carrera del Tour, Thierry Gouvenou, culpó a la tecnología, no a las multitudes, diciendo que un vehículo más antiguo habría evitado el incidente. Sin embargo, no mencionó lo que habría pasado si el coche de los Emiratos Árabes Unidos no se hubiera detenido tan rápido como lo hizo, mientras le explicaba el loco día. esporza.

“¿Se podría haber evitado ese accidente? Quizás todos los accidentes se puedan prevenir en el momento en que ocurren, pero está claro que hoy en día también tenemos autos nuevos con sensores por todas partes”, dijo Gouvenou. esporza.

“El coche registró a un espectador que se había caído delante de él, frenó bruscamente y se paró el motor. Si hubiéramos tenido coches veinte años más antiguos, el accidente no habría ocurrido”.

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Cualquiera que sea la causa, Matxin se mostró claramente molesto por el incidente, llegando incluso a pedir disculpas al colombiano: “Lamento profundamente las consecuencias de este accidente. Si mis decisiones en ese momento concreto han acabado afectando a algún ciclista del pelotón, sólo puedo decir que me duele profundamente”.

“Al mismo tiempo, creo que es importante recordar que la seguridad de los pilotos, equipos y aficionados también depende del comportamiento responsable de quienes disfrutan de este deporte desde la carretera.

“Espero desde el fondo de mi corazón volver a verte correr pronto, como deberías ser. No ha sido un día fácil para mí y necesitaba transmitirte este mensaje”.

¿Están haciendo lo suficiente los organizadores de la carrera, ASO?





A pesar de lo que le pasó a Rubio y a los aficionados que se congregaban en las últimas curvas para formar túneles abarrotados por los que los pilotos pasaban traicioneramente, Gouvenou estaba satisfecho con las medidas que tomó ASO para intentar limitar la locura.

“Existe un mito en torno a Alpe d'Huez, que hace que todos los aficionados quieran reunirse en este lugar concreto. No sabemos exactamente por qué, porque la subida no es más difícil que la de otros puertos. Pero Alpe d'Huez es legendario y todos estarán allí. Y es cierto que ayer había un gran número de ellos. Eso todavía nos preocupa un poco”, añadió Gouvenou.

“Pero sí quiero decir que la gran mayoría se está portando razonablemente bien: vemos menos espectadores caminando junto a los corredores, pero sigue habiendo un pequeño porcentaje de espectadores que todavía hace un poco de todo y arruina un poco la fiesta.

“Ya hemos tomado medidas. La víspera a las 14.00 horas cerramos Alpe d'Huez para evitar la entrada de coches. En comparación con años anteriores, se han colocado un gran número de barreras adicionales. Se han tensado cuerdas y se han instalado postes. Se han desplegado más agentes de policía en la subida”.

Se han ofrecido otras sugerencias como resultado de que Alpe d'Huez simplemente se está volviendo más concurrido y concentrado en ciertas áreas, siendo la seguridad de los ciclistas una preocupación genuina. El francés respondió a algunas de ellas, pero en gran medida las descartó por considerarlas imposibles o poco probables de lograr un cambio significativo.

“También se podría prohibir la entrada de espectadores. Podríamos poner vallas, pero ¿los aficionados se quedarán detrás de ellas? Recuerdo la última vez en el País Vasco que pusimos vallas en la última subida y los aficionados simplemente treparon por encima de ellas”, dijo Gouvenou.

“No es tan simple. Tiene que surgir principalmente de la mentalidad de los aficionados. La solución es dejar lo más claro posible a los aficionados que deben respetar a los corredores. Las medidas restrictivas por sí solas no serán suficientes.

Alpe d'Huez regresa a la etapa 20 al final de la etapa reina, pero sin volver a ascender las 21 curvas agitadas, y los corredores suben por el lado del Col de Sarenne antes de descender y correr los últimos 4 km hasta la meta del Alpe.

Cuando la subida regrese en los próximos años al Tour de Francia, por lo que parece, se verá prácticamente igual que el viernes. Los comentarios finales de Gouvenou estuvieron relacionados con la posibilidad de cobrar a los aficionados por subir la icónica subida: “Eso no encaja con el espíritu del Tour. Es un deporte gratuito para los espectadores. Ésa es precisamente la gran fortaleza del ciclismo. Ese no es el camino que debemos seguir”.