Matxin ofrece una sincera disculpa al ciclista colombiano tras su abandono y dice que “mi única reacción fue frenar de inmediato para evitar atropellar al espectador”

Después del previsible caos en Alpe d'Huez el viernes, el diseñador del recorrido del Tour de Francia defendió el enfoque de la organización para el control de multitudes, y también atribuyó el impactante choque de Einer Rubio contra la parte trasera de un vehículo del UAE Team Emirates-XRG a que había “autos nuevos con sensores por todas partes” en el convoy.

Varios corredores se vieron interrumpidos por las hordas de espectadores colocados a lo largo de las 21 curvas de la subida: el líder de la carrera, Tadej Pogačar, agitó la mano para separar a la multitud en el camino hacia la victoria, y el segundo clasificado, Remco Evenepoel, fue bloqueado por aficionados y motocicletas mientras intentaba acelerar para alejarse de sus rivales del podio.

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Una vista general de Remco Evenepoel de Red Bull - BORA - hansgrohe subiendo el Alpe d'Huez y una moto justo delante de él, sin espacio para pasar debido a la gran multitud