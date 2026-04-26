El belga dice que “el tercer puesto fue probablemente el máximo para mí hoy” frente a Pogačar y Seixas

Remco Evenepoel admitió que sabía que lo dejarían caer si intentaba seguir el feroz ataque de Tadej Pogačar a La Redoute durante la Lieja-Bastoña-Lieja, y dijo que terminar en tercer lugar era el “máximo” posible el domingo.

A diferencia de hace 12 meses, cuando la falta de carrera, recién regresado de una lesión, lo vio ingresar a la clave de las Ardenas, escalar en una posición terrible y rápidamente ser dejado atrás por Pogačar y el resto, Evenepoel estaba donde necesitaba estar al pie de Redoute en 2026.

Pero cuando Benoît Cosnefroy comenzó a tomar la delantera final para los Emiratos Árabes Unidos, Evenepoel se quedó casi inmediatamente atrás, y cuando el Campeón del Mundo logró su tercera victoria consecutiva en Lieja, sólo el súper talento francés Paul Seixas pudo seguirlo.

El artículo continúa a continuación.

te puede gustar



“No debería sorprendernos que tenga problemas en la última hora”: Remco Evenepoel valora las posibilidades de Paul Seixas para la Lieja-Bastoña-Lieja



'Tadej no quería dejarme volver': Remco Evenepoel se muestra optimista sobre las clásicas adoquinadas después de quedar tercero en su debut en el Tour de Flandes



“Ya me estaba preparando para correr porque él era muy fuerte”: Tadej Pogačar casi supera su límite por Paul Seixas en Lieja-Bastogne-Lieja

“No hubo ningún problema con la posición cuando llegué a Redoute, era mejor que el año pasado, de eso no hay ninguna duda, pero mis piernas empezaron a sentirse bastante pesadas”, dijo Evenepoel después de la meta.

“Fue muy rápido desde abajo. Sentí que si intentaba seguirlo, explotaría por completo, así que era cuestión de intentar encontrar un buen ritmo, permanecer en el grupo e intentar llegar a Roche-aux-Faucons con algo todavía en las piernas”, añadió, hablando en la zona mixta. CiclismoProNet.

“Luego me concentré en el sprint una vez que llegamos a la cima; quería recuperar a Skjelmose para asegurarme de que podíamos intentarlo, entonces el tercer lugar fue probablemente el máximo para mí hoy. Al final, corrí hacia el tercer puesto, así que fue un día bastante bueno para nosotros en general”.

Evenepoel reiteró lo mismo cuando habló con los medios belgas de su país y dijo esporza “Simplemente fueron muy duros. Inmediatamente sentí que si venía otro ataque, yo no jugaría un papel importante. El posicionamiento era bueno… ese no fue el problema este año. Simplemente tenía las piernas cansadas en ese momento”.

Con el resultado de hoy, Evenepoel finaliza su campaña en las Clásicas de Primavera con dos terceros puestos, en Lieja y el Tour de Flandes (en su debut), y una victoria en la Amstel Gold Race, lo que le sitúa en una buena posición antes de su preparación para el Tour de Francia.

Había despertado el interés de todo el mundo del ciclismo en los primeros 5 km de la carrera del domingo, y las actualizaciones en vivo de la carrera confirmaron que él y otros 53 habían formado una fuga temprana monstruosa y habían avanzado casi cuatro minutos por delante del pelotón liderado por los EAU.

Las redes sociales estaban llenas de opiniones diferentes sobre por qué él y Red Bull se habían movido y si sus acciones rompieron alguna regla no escrita, pero Evenepoel confirmó más tarde que fue un puro accidente que alguna vez estuviera en el movimiento en primer lugar.

Qué leer a continuación



Lieja-Bastoña-Lieja: Tadej Pogačar derrota al digno rival Paul Seixas con un ataque abrasador en la Côte de la Roche-aux-Faucons para conseguir la cuarta victoria de La Doyenne



Remco Evenepoel sorprende a sus rivales al lograr una fuga temprana masiva en Lieja-Bastogne-Lieja, lo que obligó a Pogačar y Seixas a una larga persecución.



'Paul Seixas ha mostrado un estado de forma magnífico hasta ahora' – Tadej Pogačar se mantiene alerta ante la amenaza del joven de 19 años antes del esperado enfrentamiento Lieja-Bastogne-Lieja

“Para ser honesto, no sé realmente qué pasó. Estaba en el puesto 30 y de repente descubrí que había una brecha. No trabajé con nadie para estar en una fuga, así que fue realmente un accidente. Para ser honesto, no di mucho, fue solo un accidente”, dijo.

“El grupo era muy grande, y creo que nos alejamos después de unos 4 km. No es que realmente estuviera saltando para estar en la fuga; creo que simplemente se dividió en algún momento, y luego me encontré al frente”.

“Fue por accidente que estábamos allí; no era el objetivo, y luego, cuando la diferencia llegó a más de dos minutos, simplemente salvé y me aseguré de poder llegar lo más fresco posible a las colinas”.

Al final, no estaba lo suficientemente fresco como para vivir con jugadores como Pogačar y Seixas, pero el dos veces ganador aún pudo salir de la carrera relativamente satisfecho, habiendo llegado a la cima del sprint para quedar tercero con una carrera de 300 hasta la meta.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja