El belga dice que “el tercer puesto fue probablemente el máximo para mí hoy” frente a Pogačar y Seixas

Remco Evenepoel admitió que sabía que lo dejarían caer si intentaba seguir el feroz ataque de Tadej Pogačar a La Redoute durante la Lieja-Bastoña-Lieja, y dijo que terminar en tercer lugar era el “máximo” posible el domingo.

A diferencia de hace 12 meses, cuando la falta de carrera, recién regresado de una lesión, lo vio ingresar a la clave de las Ardenas, escalar en una posición terrible y rápidamente ser dejado atrás por Pogačar y el resto, Evenepoel estaba donde necesitaba estar al pie de Redoute en 2026.

Pero cuando Benoît Cosnefroy comenzó a tomar la delantera final para los Emiratos Árabes Unidos, Evenepoel se quedó casi inmediatamente atrás, y cuando el Campeón del Mundo logró su tercera victoria consecutiva en Lieja, sólo el súper talento francés Paul Seixas pudo seguirlo.

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“No hubo ningún problema con la posición cuando llegué a Redoute, era mejor que el año pasado, de eso no hay ninguna duda, pero mis piernas empezaron a sentirse bastante pesadas”, dijo Evenepoel después de la meta.

Evenepoel reiteró lo mismo cuando habló con los medios belgas de su país y dijo esporza “Simplemente fueron muy duros. Inmediatamente sentí que si venía otro ataque, yo no jugaría un papel importante. El posicionamiento era bueno… ese no fue el problema este año. Simplemente tenía las piernas cansadas en ese momento”.

Con el resultado de hoy, Evenepoel finaliza su campaña en las Clásicas de Primavera con dos terceros puestos, en Lieja y el Tour de Flandes (en su debut), y una victoria en la Amstel Gold Race, lo que le sitúa en una buena posición antes de su preparación para el Tour de Francia.

Al final, no estaba lo suficientemente fresco como para vivir con jugadores como Pogačar y Seixas, pero el dos veces ganador aún pudo salir de la carrera relativamente satisfecho, habiendo llegado a la cima del sprint para quedar tercero con una carrera de 300 hasta la meta.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja