El campeón de 2023 termina quinto después de unirse con el profesional de la ruta y debutante de Unbound, Emil Herzog, para su último viaje a Emporia.

Keegan Swenson, campeón de Unbound Gravel 200 hace tres años, estuvo una vez más entre los favoritos en la edición de este año de la epopeya de gravel de Kansas. Terminaría en quinto lugar en Emporia y al final tendría algo que contar.

En 2023, el utahiano superó a Petr Vakoc y Lachlan Morton en un emocionante sprint de siete corredores. El sábado, completó su carrera en quinto lugar, 24 minutos menos que el ganador, su compañero de equipo Specialized Off-Road, Mads Würtz Schmidt. Con Matthew Beers, segundo clasificado, también compitiendo en el equipo Specialized, fue un día más que exitoso sobre la bicicleta.

En el camino, Swenson, quien se fracturó la cadera hace sólo tres meses, y su equipo lucharon contra enfermedades mecánicas antes de sacrificar efectivamente su propia oportunidad de alcanzar la gloria por el bien de sus compañeros de equipo.

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Tanto él como Würtz Schmidt estaban solos al frente a 75 millas del final, habiendo dejado atrás a Cobe Freeburn (Trek Driftless), cuando el Campeón de Europa de Gravel sufrió un enorme pinchazo trasero. Swenson, reconociendo que a su compañero de equipo le quedaba más energía en las piernas, cedió su propio volante para ayudar.

“Fue una de esas cosas. El agujero es tan grande, era como una banda de rodamiento. Intentamos taparlo, pero no funcionó, y yo estaba al límite. Le estaba diciendo a Mads que redujera la velocidad”, dijo Swenson. ciclismonoticias reportero Jackie Tyson después del final.

“Se me enredó algo en mi casete temprano y tuve que perseguir durante una hora para regresar al frente antes que Madison. Creo que gasté la mayor parte de mis centavos allí, así que estaba un poco cocido y sabía que él podría lograrlo.

“No estaba 100% seguro de poder lograrlo, y el objetivo era que uno de nosotros tuviera que ganar la carrera, así que pensé, si le doy el volante, puede ganar”.

Würtz Schmidt corrió en solitario, evitando más percances, y llegó a los últimos 50 kilómetros con una ventaja de siete minutos. Convertiría eso en victoria, el primer europeo en ganar las 200 millas masculinas desde Ivar Slik en 2022, mientras que más atrás, Swenson siguió luchando en busca de un primer puesto.

Después de renunciar a su propia rueda, Swenson consiguió arreglar la de Würtz Schmidt (con el buje libre roto y todo) antes de volver a competir. Se las arregló para unirse a un grupo perseguidor que incluía al profesional de ruta de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Emil Herzog, que también corre aquí bajo el paraguas de Specialized.

“Entonces le di el volante, lo arreglé y seguí adelante”, dijo Swenson.

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“Fue un cambio largo, porque la rueda libre se había caído y me faltaban piezas, y tuve que volver atrás y encontrarlas. Por un segundo, pensé: 'Oh, supongo que voy a pedir un viaje porque no puedo pedalear'. Pero luego encontré el resorte y lo arreglé, y luego continuamos, así que…

“Entonces pude alcanzar a Emil, que estaba aquí con nosotros desde Bora. Fue increíble, un gran compañero de equipo. Volví a hablar con él y me dijo: 'Todavía estamos compitiendo por el top 10'”. Entonces, de alguna manera me volvió a motivar a seguir presionando”.





Herzog dijo ciclismonoticias que había cometido un error de novato durante su debut, incluido perderse la segunda zona de alimentación. Pero aún así, estuvo disponible para ayudar a Swenson, incluso si las condiciones estaban lejos de las que estaba acostumbrado.

“Fue muy divertido, pero cometí algunos errores, digamos de principiante, porque me perdí mi segunda toma. Después de cinco horas y media, estaba completamente vacío y simplemente me caí del volante”, dijo Herzog.

“Nunca pude volver al grupo en el que estaba, y luego, en un momento, vinieron algunos corredores y mi compañero de equipo Keegan vino desde atrás.

“Trabajé con él, y luego un pequeño grupo nos atrapó. Hablé con Keegan y él dijo que quería hacer el último pateador, y entonces me quedé sentado allí y dejé que los demás cerraran la brecha”.

Swenson y Herzog corrieron en un grupo que incluía a Adne Koster (Seka Bikes), Daan Soete (Ridley Racing), Piotr Havik (Castelli SOG x Colgnago) y el campeón defensor Cameron Jones (Scott Sports USA-RCC). Swenson despegaría antes del final para asegurar un quinto puesto con un poco de ayuda de su nuevo compañero de equipo.

“Fue un día bastante horrible. No fue un gran día. Pero fue un buen día para el equipo especializado”, dijo Swenson.

“Mi espalda estuvo bastante dolorida todo el día. Estuve luchando con eso. Creo que comencé a sentirme un poco mejor al final. No sé si todo lo demás me dolía, y mejoró.

“Descubrí que estábamos corriendo por el quinto lugar y todavía tenía un poco de gasolina en el tanque, así que ataqué en la última subida y terminé”.

Herzog consiguió el octavo puesto, lo que significa que Specialized consiguió cuatro de los 10 primeros puestos del día. Fue un debut más que sólido para el alemán de 21 años en su primera visita a Estados Unidos.

“Luego corrí, pero fue un poco estúpido. Empecé el sprint quinto, pero hubiera sido mejor empezar el sprint primero o último”, dijo.

“Fue una experiencia genial y seguro que quiero volver. Recibí el apoyo de Specialized. Me dieron la oportunidad y estoy muy agradecido por esto porque fue una semana increíble y realmente lo aprecio”.