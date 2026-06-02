El campeón de 2023 termina quinto después de unirse con el profesional de la ruta y debutante de Unbound, Emil Herzog, para su último viaje a Emporia.

Keegan Swenson, campeón de Unbound Gravel 200 hace tres años, estuvo una vez más entre los favoritos en la edición de este año de la epopeya de gravel de Kansas. Terminaría en quinto lugar en Emporia y al final tendría algo que contar.

En 2023, el utahiano superó a Petr Vakoc y Lachlan Morton en un emocionante sprint de siete corredores. El sábado, completó su carrera en quinto lugar, 24 minutos menos que el ganador, su compañero de equipo Specialized Off-Road, Mads Würtz Schmidt. Con Matthew Beers, segundo clasificado, también compitiendo en el equipo Specialized, fue un día más que exitoso sobre la bicicleta.


FRANKFURT AM MAIN, ALEMANIA - 1 DE MAYO: Emil Herzog de Alemania y el equipo Red Bull - BORA - hansgrohe cruza la línea de meta durante la 62ª Eschborn-Frankfurt 2025, una carrera de un día de 198,7 km desde Eschborn a Frankfurt am Main / #UCIWT / el 1 de mayo de 2025 en Frankfurt am Main, Alemania. (Foto de Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)