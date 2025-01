El italiano antepone el Giro al Tour de Francia femenino en su primera temporada con el UAE Team ADQ

Elisa Longo Borghini aspira a conseguir una segunda victoria consecutiva en el Giro de Italia Femenino en 2025, ansiosa por sumar su nombre al espectacular trofeo de ganadora 'Infinita' por segunda vez.

La campeona nacional italiana ha pasado a ocupar un puesto de liderazgo en el UAE Team ADQ para salir de su “zona de confort” creada durante sus seis años en Lidl-Trek, pero quiere ganar una segunda maglia rosa antes de entrar en el Tour de Francia femenino y el Campeonato del Mundo en Ruanda.

“Quiero dar lo mejor de mí para el Giro y simplemente espero hacerlo lo mejor que pueda. Si mi mejor esfuerzo significa ganar, entonces eso es genial”, reveló Longo Borghini en la presentación de la ruta del Giro de Italia femenino en Roma el lunes.

“Me gusta mucho la ruta. Está abierta a muchas tácticas y escenarios de carrera. También se adapta bastante bien a mis habilidades”.

“Me gusta especialmente la etapa final de Imola. Perdí el título mundial allí en 2020 y quiero compensarlo. Espero tener más 'grinta' y así hacerlo mejor que un podio”.

Un montaje de vídeo mostrado durante la presentación de la ruta del lunes capturó las emociones de Longo Borghini después de comenzar la etapa final sólo un segundo por delante de Lotte Kopecky. Atacó en la subida a la meta en L'Aquila para ganar la Maglia Rosa por 21 segundos.

Longo Borghini participó por primera vez en el Giro en 2011 y terminó en el podio en 2020 y 2017. Fue segunda en la general en 2023 cuando se estrelló, lo que hace que su victoria de 2024 sea aún más significativa. También se convirtió en la primera ganadora italiana desde Fabiana Luperini en 2008.

“Ganar en L'Aquila el año pasado, vestir la maglia rosa de principio a fin y luego sellar la victoria en la etapa final fue increíble, fue la mejor victoria de mi carrera”, reveló.

“Normalmente no veo ninguna de mis victorias, por eso fue especial verlas en la presentación. Todo me ayuda a darme cuenta de que gané el Giro y me emociona”.

El Giro de Italia femenino 2025 se llevará a cabo entre el 6 y el 13 de julio e incluye ocho etapas, incluida una contrarreloj, tres finales en cumbre en Aprica, Valdobbiadene y Monte Nerone y una última etapa montañosa alrededor del circuito de Imola que albergó el Campeonato Mundial de 2020. El Tour de France Femmes llega apenas dos semanas después, del 26 de julio al 3 de agosto, lo que obliga a Longo Borghini y sus rivales a tomar algunas decisiones difíciles.

Longo Borghini ha soportado una relación de amor y odio con el Tour de Francia Femmes, abandonándolo en 2023 debido a una infección en la piel y luego no comenzando en 2024 después de una caída en el entrenamiento poco antes de la salida. En 2025 quiere reconstruir su amor por el Tour.

“El Tour de Francia está en mi calendario pero está en segundo lugar detrás del Giro por el amor que tengo por la carrera de casa y porque gané el año pasado”, explicó.

“Ganar el Giro de 2024 me ha dado mucha 'grinta' y determinación. Ahora ya no tengo presión sobre mis hombros, gané el Giro. Ahora depende de todos los demás sentir la presión”.

Longo Borghini pronto irá al Teide para entrenar en altitud de pretemporada y luego hará su debut de temporada con los nuevos colores del UAE Team ADQ en el UAE Tour en febrero. Luego se centrará en la Strade Bianche a principios de marzo, las Clásicas de primavera y las Ardenas, especialmente Lieja-Bastogne-Lieja.