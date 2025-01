SD Worx-ProTime Rider mira hacia el mundo de Ardennes Classics, Tour de France y Ruanda en el primer año en el peloton

Anna Van der Breggen no está segura de qué esperar en su muy esperado regreso a las carreras profesionales con SD Worx-ProTime desde que se retiró del deporte en el apogeo de su carrera hace tres años. Ahora de 34 años, la ex campeona mundial y medallista de oro olímpico cree que el pelotón femenino es más fuerte y que si no puede alcanzar su forma anterior o superior, no estará en disputa para ganar en las carreras principales.

Después de haber previsualizado la ruta de los campeonatos mundiales de UCI Road 2025 en Kigali, Ruanda, confirmó en una entrevista con varios medios de comunicación, incluidos My Bikeel jueves, que también apuntaría a los picos de rendimiento en los clásicos de Ardennes – Amstel Gold Race, Flèche Wallonne y Liege -Bastogne -Liège) y el Tour de France Femmes.

Pero aunque ha puesto su mirada en un puñado de carreras, y espera ser lo suficientemente fuerte como para hacerlo bien, dijo que su objetivo principal no es ganar.

“Será diferente. Voy en diferente y mi objetivo es diferente. Mi objetivo no es ganar esta carrera o ser bueno en esa carrera. Simplemente disfruto montar con las chicas en el campamento.

“Mi objetivo es ver cómo va en las carreras. Por supuesto, quiero ser lo más bueno posible, pero quiero poder jugar también. Espero poder estar en la final , eso es lo que más me gusta del ciclismo.

“No tengo en mente que necesito ganar (una carrera específica). Disfruto de lo que estoy haciendo ahora más. Disfruto de los largos paseos, los nuevos compañeros de equipo que tenemos y cómo se desarrollan.

“Piensas de manera diferente en el ciclismo ahora (en esta etapa de su carrera) en comparación con cuando eres joven y eres talentoso y quieres ganar campeonatos mundiales, un título o carrera … te ves principalmente. Para mí, ahora ahora , eso ha cambiado.

Las carreras entre 2009 y 2021, Van der Breggen acumuló dos carreras de carreteras y un título mundial de una prueba de tiempo, siete victorias en Flèche Wallonne, cuatro títulos generales en el Giro d'Italia, dos veces ganador de Liège-Bastegne-Liège, y grandes victorias en Tour de Flandes, Amstel Gold Race y Strade Bianche. Ella montó su última carrera de carretera mundial en Luven como campeona defensora, saliendo en la cima de su juego.

Durante su retiro de las carreras, Van der Breggen permaneció muy involucrado en el deporte como director de SD Worx-ProTime y entrenó a varios de los jinetes, incluido el ex ganador del Tour de Francia, Demi Vollering, quien desde entonces se mudó al equipo de FDJ-Suez.

“Estaba cansado de todos los años que (corrí) antes (jubilación). Realmente disfruté el primer año después de tener mi jubilación, y creo que solo necesito tener un descanso en ese punto para hacer algo diferente, “Van der Breggen dijo, quien acaba de completar un campo de entrenamiento con sus compañeros de equipo antes de la presentación oficial del equipo el jueves.

“En este momento, también estoy cansada”, se rió, “pero un tipo diferente de cansancio … desde el campamento de entrenamiento. Mi energía (motivación para correr) ha regresado bastante rápido”.

Ella dijo que decidir volver a las carreras era un proceso lento y que no había solo un momento específico, sino que era una sensación general que discutió con el tiempo con varios amigos y colegas cercanos.

“Disfruté ser director deportivo, pero la sensación comenzó a volver a mí; ¿y si? ¿Qué pasaría si estuviera en la bicicleta? ¿Podría ser mejor de lo que era antes? Me estaba volviendo más curioso, y en un momento pensé '¿Por qué no?

“Mucha gente dice que ahora está el Tour de Francia, '¿Volviste a competir con la gira?' Pero, para mí, esa no era (la razón). auto'.”

¿Un octavo flèche Wallonne?

Van der Breggen aún no sabe qué raza será la primera este año, pero sí sabe que su objetivo es alcanzar su punto máximo en los clásicos de Ardennes y luego quizás el Giro d'Italia antes de ayudar a la compañera de equipo y al campeón mundial reinante Lotte Kopecky en su búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda. La camiseta amarilla en el Tour de Francia.

Ella dijo que SD Worx-ProTime le está dando la libertad de construir lentamente su forma y decidir dónde es mejor comenzar su temporada.

“Para mí, las Ardenas son importantes en abril. Eso me dará tiempo para acumular más antes de estas carreras. Es bastante tarde. El equipo me está dando la posibilidad de ir a las carreras cuando siento que tengo el nivel y soy Lo suficientemente bueno para hacer esto. Breggen dijo.

Un ojo en las Ardenas significa que podría encontrarse en la posición de ganar una octava vez récord en Flèche Wallonne, pero le recordó a la prensa que subidas icónicas como el Mur de Huy requieren la mejor forma y eso es algo que aún no está segura de que ella no esté segura puede acumularse en un espacio de tiempo tan corto.

“Por supuesto, si tuviera la opción, me gustaría (un octavo título de Mur de Huy). Creo que todos dicen esto. A algunos jinetes les gusta esta carrera, pero menos que algo como Flandes o Roubaix. La lista de corredores en nuestros pasajeros El equipo no es tan grande, así que puedo entrar y ver “, dijo.

“Debes estar en la mejor forma para poder ganar flèche y estas últimas subidas no están mintiendo. Si no estoy en ese nivel, pero mejor, o mejor de lo que era cuando me retiré, será difícil. Si no estoy ' Lo haz allí, está bien para mí, es una de las carreras más difíciles para empezar, pero lo intentaré “.

Cuando se le preguntó si realmente cree que necesita ser una mejor jinete que antes de retirarse, Van der Breggen dijo: “No estoy seguro de si” mejor “es la descripción correcta. Ha cambiado, por ejemplo, estar en posición antes de Mayor Las escaladas serán más difíciles.

“Siempre me gustó sentarme en la parte de atrás y no desperdiciar energía y luego ir al frente antes de los puntos importantes. Creo que esto tendrá que cambiar porque eso ya no es posible. Así que cambia (mi) salida de energía antes en la carrera, pero pero Espero poder atrapar mucho de esto con la resistencia (entrenamiento) que he hecho. Pero ahora no lo sé “.

Van der Breggen dijo que durante su tiempo dirigiendo SD Worx-Protime, vio que el pelotón se volvió más fuerte y más profesional, especialmente después del inaugural Tour de France Femmes en 2022.

“El Tour de Francia cambió mucho. Que se ha dado cuenta en los últimos tres años, incluidos los 15 equipos de Top WorldTour de primer nivel y la introducción de siete ProTeams de segundo nivel.

“El nivel del grupo mejoró. Más corredores están entrenando, los equipos se están haciendo más grandes y más profesionales. Ese es el cambio más grande; los equipos están cambiando y es más profesional. Antes de tener cuatro o cinco equipos realmente profesionales y ahora tú puede nombrar 10 equipos que lo hacen de una manera realmente buena.

Cuando se le preguntó si podría llevar su dos o tres años volver a su mejor forma y disputar el pelotón para la camiseta amarilla en el Tour de Francia, dijo Van der Breggen: “No lo sé. Espero no”.