Tres palabras: Mini. Portátil. Lavado a chorro.

Hay algunas cosas que realmente no puedo soportar en la vida. Comida mal condimentada, tecnología que se niega a conectarse, pero sobre todo es una bicicleta sucia que me vuelve loco. Vivo en un piso y no tengo grifo exterior, y hasta principios de este año me las arreglaba con un balde y una esponja. Por casualidad, me topé con estos mini lavadoras a chorro Karcher y no puedo describir cuánto más fácil me han hecho la vida.

En realidad, aquí hay un spoiler: son tan buenos que estarán en mi equipo del año, que aún no se ha escrito. Si vives en un apartamento o simplemente no quieres gastar mucho dinero en un lavado a chorro de alta potencia, esta es la oferta para ti. De hecho, el OC 3 es mejor que un limpiador a chorro de tamaño completo porque no arruinará por completo tu rumbo si lo apuntas en la dirección equivocada.

Acceso rápido

Yo uso el mío al menos tres veces por semana, semana tras semana. Probé otros de Mobi en el pasado y no funcionaron tan bien. Simplemente llene el pequeño tanque en la parte superior, cárguelo de vez en cuando y rocíe. Es lo suficientemente potente como para desalojar la suciedad y hace que enjuagar el jabón después de un lavado adecuado sea muy sencillo. Además, como no depende de una fuente de alimentación eléctrica, puedes colocarlo en tu coche para realizar una limpieza previa de tus bicicletas incluso antes de abandonar el camino.

El tanque del OC 3 estándar, que se ofrece en el Reino Unido, es lo suficientemente grande como para lavar una bicicleta particularmente sucia. El OC 3 Plus, que se ofrece en Estados Unidos, cuenta con un tanque de doble capacidad, lo cual es mejor si tienes varias bicicletas. Los propios tanques también salen de la unidad principal para facilitar el llenado.

Honestamente, me encantan estos pequeños cubos amarillos, al igual que mis bicicletas, y a ti también. Y muy probablemente también lo harán tus perros sucios.

Karcher OC 3 Plus

EE.UU: $159.99 $ 123,39 en Amazon 23% de descuento: Todo es más grande en Estados Unidos, ¿verdad? Este es igual en todos los sentidos al OC 3 a continuación que está en mi Equipo del Año, excepto que tiene el tanque más grande. Más que suficiente para lavar un par de bicicletas, muchos perros o un todoterreno.

Kärcher OC 3

Reino Unido: 139,99€ £ 99,99 en Amazon 29% de descuento: Esto es tan útil que estará en mi Equipo del Año. Es portátil, potente sin ser peligroso, duradero, contiene suficiente agua para limpiar una bicicleta con facilidad, puedes guardarla en tu automóvil y no necesita alimentación eléctrica. Es funcionalmente perfecto y por menos de 100 libras es una ganga. Lo compraría a precio completo.

