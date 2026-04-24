El incondicional de Decathlon-CMA CGM dice que un debut para el adolescente este año en realidad generaría menos presión

Mientras Paul Seixas continúa avanzando a un ritmo sorprendente, la pregunta sobre la posibilidad de un debut en el Tour de Francia este verano es cada vez más fuerte, y tiene una voz de apoyo dentro de su propio equipo en la forma de Oliver Naesen.

El Tour no estaba en el calendario original de Seixas, pero después de una temporada de debut muy prometedora en las filas profesionales el año pasado, el francés de 19 años realmente ha estallado en 2026.

Ya tiene siete victorias a su nombre, arrasando con un campo de primer nivel en Itzulia Basque Country a principios de este mes antes de derrotar a La Flèche Wallonne el miércoles para preparar una batalla de gran éxito con Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Tom Pidcock en Liège-Bastogne-Liège el domingo.

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Para Naesen, un incondicional de Decathon CMA CGM y capitán de ruta, no hay ninguna razón por la que Seixas no deba ser acelerado hasta la línea de salida del Tour de Francia 2026 en Barcelona en julio.

“Mi opinión es la que es: el equipo decidirá en última instancia, pero quiero decir, esta pregunta sobre él tal vez no esté listo para ello… Si no está listo, ¿quién está listo? Esa es la pregunta, ya sabes. Está 100% listo para ir al Tour”, dijo Naesen. ciclismonoticias.

La opinión está dividida sobre si Seixas debería ir al Tour. La carrera llega con el foco de atención de la carrera ciclista más grande del mundo, una que es especialmente brillante para un talento como el del país anfitrión, que no ha celebrado un ganador masculino en casa desde Bernard Hinault en 1985.

Sean Kelly pidió paciencia en una columna reciente para ciclismonoticiaspero Naesen no cree en la idea de que la Vuelta a España pueda ofrecer una introducción más suave a las carreras de Grand Tour; de hecho, dice, podría ser cierto lo contrario.

“Imagínese que no lo envían allí, y él va, digamos, a la Vuelta, y termina quizás quinto o algo así”, dijo Naesen.

“Una vez más, esto es puramente mi opinión, pero digamos que termina quinto en la Vuelta, entonces el año que viene no puedes ir al Tour y terminar noveno en la general, y todo el mundo está contento.

“Mientras que, si este año va al Tour, gana una etapa y termina noveno en la general, todos diremos: 'Oh, qué bien, hombre'. Así es como lo haría si fuera el jefe, pero sí, no soy el jefe”.