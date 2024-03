El esloveno abre una ventaja global de 2:27 sobre su más cercano perseguidor de la general, Mikel Landa

Después de un segundo día consecutivo de dominio total en la Volta a Catalunya para Tadej Pogačar, las preguntas posteriores a la etapa pasan rápidamente de si cree que puede ganar a cuántas etapas le gustaría agregar a su palmarés.

Conseguir una victoria nunca es tan sencillo, obviamente, sobre todo cuando se trata de 4.000 metros de ascensión y una gigantesca ascensión pirenaica, en este caso los 18 kilómetros de Port Ainé, para completarlo todo.

Pero Pogačar tiene el don de los campeones de hacer que lo complicado parezca simple, e incluso si después dijo que estaba cansado, la forma en que despachó rápidamente un ataque general del día por parte de Mikel Landa (Soudal-QuickStep) y luego abrió sin remordimientos un 48 -Segunda brecha respecto a su perseguidor más cercano, apenas pudo hacer más que impresionar.

Entonces, dos etapas de dos, sin mencionar una falla muy estrecha en un tercero de tres en la etapa 1 detrás de la escapada de Nick Schultz, ya han ido a Pogačar. Pero cuando después se le preguntó cuántas victorias de etapa en la Volta le gustaría, Pogačar dejó claro que no se detendrá en ningún número en particular.

“Si puedes ganar, ganas y no dudas”, dijo. “Todos los 175 corredores que estuvieron en la salida aquí quieren ganar, y si el equipo trabaja tan duro para ti durante todo el año, no sólo lo que ves en la televisión, entonces no diré que esperan que ganes. pero es por lo que ellos también están luchando.

“Así que tratamos de ganar todo lo que podamos si podemos mantenernos fuertes como equipo juntos”.

El día en sí transcurrió idealmente para Pogačar, con la noticia de que después de que Jay Vine fuera abandonado en la etapa 2, otro corredor de los Emiratos Árabes Unidos, Felix Grosschartner, había sufrido problemas estomacales, la única nueva nube en el radar del equipo. En cualquier caso, buscar una segunda victoria en la cima en tantas etapas parecía la conclusión natural del trabajo del equipo durante todo el día.

“Nuestro plan era ser lo más sólidos posible como equipo. Ya perdimos a Jay y Félix también tiene problemas estomacales, así que queríamos ser fuertes como unidad. Los muchachos hicieron un gran trabajo en las primeras subidas” (tres ascensiones a los Pirineos, dos HC y una de categoría 1 estaban en el menú del día) “y bajar al valle fue bastante sencillo”.

“Domen (Novak), nuestro tractor Lamborghini, iba a buen ritmo y fue muy fácil llegar a la penúltima subida.

“Fue entonces cuando Visma-Lease A Bike empezó a funcionar y ahí es donde las cosas se pusieron un poco más intensas. Pero para mí, fue un ritmo bastante bueno durante toda la subida, y hoy el clima también fue mejor. Disfruté más las cosas.

“Estoy muy contento porque al final tuve buenas piernas y pude culminar todo el duro trabajo de todos mis compañeros de equipo en esta carrera”.

La capacidad de predicción de Pogačar no fue suficiente para prever que Landa lanzaría un ataque a siete kilómetros del final, como es lógico. Pero no había duda de cuánta potencia tenía para responder y luego dejar caer al veterano español, que tuvo que conformarse con el segundo puesto por segundo día consecutivo.

“No puedo planificar lo que hace Mikel, pero sabía que atacaría; Se veía muy bien en la subida. Quizás fue demasiado optimista para mí pasar directamente por encima de él, pero al final logré hacer una brecha y marcar un buen ritmo. Aún quedaba un largo camino hasta la cima, así que traté de controlar mi esfuerzo. Fue una subida larga y un final difícil, así que me alegré de que todo hubiera terminado cuando terminó”.

Curiosamente, aunque Pogačar es el primer corredor en disputar etapas consecutivas en la Volta desde el velocista francés retirado Nacer Bouhanni en 2016, Pogačar no es el primer esloveno en hacerlo. En 2014, el todoterreno Luka Mezgec (Jayco-AIUIa) realizó dos galopes en grupo en las etapas 1 y 2, camino a un total de tres victorias en la misma carrera.

Queda por ver si Pogačar igualará o superará el total de Mezgec en la carrera de este año, pero no se comprometió sobre si, con dos etapas en el bolsillo, ahora jugaría un papel más defensivo en general.

“El objetivo siempre es la general final, así que todavía queda un largo camino hasta Barcelona y puede pasar cualquier cosa. Pero ahora tenemos dos días más fáciles antes del último fin de semana realmente duro, y veremos cómo se desarrolla la carrera y cómo se sienten los muchachos en los próximos días”.

Dicho esto, cuando se le preguntó después de la etapa del martes si Pogačar ya había ganado la general, Landa ya dijo que, como favorito antes de la carrera y habiendo tomado tanto tiempo, la marea fluía fuertemente a favor del esloveno. Después del escenario repetido del miércoles, entonces, presumiblemente la respuesta de Landa ahora sería… aún más.