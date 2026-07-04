Después de siete años en el pelotón, Kern Pharma afronta una gran lucha para encontrar un nuevo patrocinador principal para la próxima temporada

Cada vez está más cerca la salida del Tour de Francia 2026 en Barcelona, ​​un momento especial para los aficionados al ciclismo de todo el mundo, pero especialmente para los de esa ciudad. Incluso mientras las luces se preparan para encenderse en la primera Gran Salida desde la capital de Cataluña, esta semana también hubo claros recordatorios de que una alerta roja de patrocinio está parpadeando de manera cada vez más siniestra para uno de los mejores ProTeams de España.

Kern Pharma, durante siete años el principal patrocinador del equipo, anunció a principios de este año que pondría fin a su patrocinio. Las tres victorias de etapa del equipo en la Vuelta a España de 2024 son el mayor logro deportivo de ese período, pero el equipo ya ha acumulado seis victorias este año, la más reciente una medalla de bronce en el Campeonato Nacional de España en ruta gracias al ganador de la etapa de la Vuelta de 2024, Urko Berrade.

Sin embargo, sin un nuevo patrocinador todavía por emerger definitivamente, el equipo mira el final de la temporada con creciente inquietud, y COMO Informó recientemente que el 22 de agosto y el inicio de la Vuelta a España es la fecha límite actual fijada por el equipo para establecer una solución clara sobre su futuro a medio y largo plazo.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

También según COMOla esperanza actualmente es al menos preservar la estructura del equipo hasta 2027, incluso si ya no puede operar al nivel ProTeam. Sin embargo, el periódico también informa que los 22 corredores que actualmente forman parte del equipo han recibido la bendición del equipo para buscar trabajo en otra parte en 2027.

A pesar de las diversas negociaciones actualmente en marcha, dijo el técnico Juanjo Oroz El País Recientemente, “Todo eso ha sido visto como un 'No' (al posible respaldo) hasta que la firma está ahí en falta y en blanco. Antes de eso, todo es mentira”.

te puede gustar



Caja Rural, que corre para un compañero gravemente enfermo, quiere honrar el pasado y ganar una etapa en su esperado debut en el Tour de Francia



Cuenta atrás para la final del Tour de Francia: Emiratos Árabes Unidos, Decathlon y Red Bull prueban bicicletas y estrategias contrarreloj durante la Gran Départ de Barcelona



Con Oscar Onley fuera, ¿qué puede esperar lograr Netcompany Ineos en este Tour de Francia y en los futuros?

“No queremos ser ingenuos. Intentamos trabajar duro todos los días para mantener nuestro legado y mantener viva la esencia del equipo.

“Si tenemos que dar un paso atrás, lo haremos. No se trata de egos, se trata de pasión. Aquí es donde formamos ciclistas desde cero”.





Hace poco más de dos semanas, El País informó que Oroz envió un correo electrónico general advirtiendo al equipo sobre la ardua lucha para la próxima temporada.

“No podría hacer otra cosa”, dijo Oroz. “Traté de hablar con todos para hacerles saber que, muy a nuestro pesar, no podemos garantizarles un contrato para la próxima temporada, por lo que todos deben hacer planes para su futuro.

“No vamos a juzgar ni penalizar a ningún corredor por firmar con otro equipo. Eso sería exagerado y no es mi estilo. Quiero ser transparente y realista con ellos”.

La difícil situación de Kern Pharma contrasta marcadamente con la de otro ProTeam español de larga data, Caja Rural-Seguros RGA, que inesperadamente recibió una invitación comodín este año para el Tour de Francia. Pero la crisis de patrocinadores está lejos de ser exclusiva de España, o incluso de equipos como Kern que no participan en el Tour de Francia, sino que se dirigen a la salida de la carrera por etapas del Sibiu Cycling Tour en Rumanía este fin de semana.

El ProTeam TotalEnergies francés también está luchando por encontrar respaldo para 2027, y este año participará en el principal evento del ciclismo.

Sin embargo, la situación de Kerns Phama es un sombrío recordatorio de que, si bien la presencia del Tour en cualquier país se considera tradicionalmente como un potencial enorme y potencial para el ciclismo a nivel de base, la realidad financiera lejos de las luces brillantes de la carrera ciclista más grande del mundo a menudo sigue siendo dura.

Y sobre su propio equipo, Oroz afirmó: “Decidí ser claro con todos en junio y el siguiente paso se dará antes de que empiece la Vuelta”.