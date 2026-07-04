Después de siete años en el pelotón, Kern Pharma afronta una gran lucha para encontrar un nuevo patrocinador principal para la próxima temporada

Cada vez está más cerca la salida del Tour de Francia 2026 en Barcelona, ​​un momento especial para los aficionados al ciclismo de todo el mundo, pero especialmente para los de esa ciudad. Incluso mientras las luces se preparan para encenderse en la primera Gran Salida desde la capital de Cataluña, esta semana también hubo claros recordatorios de que una alerta roja de patrocinio está parpadeando de manera cada vez más siniestra para uno de los mejores ProTeams de España.

Kern Pharma, durante siete años el principal patrocinador del equipo, anunció a principios de este año que pondría fin a su patrocinio. Las tres victorias de etapa del equipo en la Vuelta a España de 2024 son el mayor logro deportivo de ese período, pero el equipo ya ha acumulado seis victorias este año, la más reciente una medalla de bronce en el Campeonato Nacional de España en ruta gracias al ganador de la etapa de la Vuelta de 2024, Urko Berrade.

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Volta a Catalunya 2026: la alineación de Kern Pharma antes de la salida de etapa

“No vamos a juzgar ni penalizar a ningún corredor por firmar con otro equipo. Eso sería exagerado y no es mi estilo. Quiero ser transparente y realista con ellos”.

El ProTeam TotalEnergies francés también está luchando por encontrar respaldo para 2027, y este año participará en el principal evento del ciclismo.


Urko Berrade al ataque durante una carrera de 2026 en Francia