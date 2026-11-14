El director del equipo, Sven Nys, está preocupado porque el piloto estrella se tuerce el tobillo temprano en Superprestige Niel

La temporada de la campeona del mundo de ciclocross Lucinda Brand podría estar en duda, después de que se vio obligada a abandonar la carrera de Superprestige en Niel llorando tras una caída en la primera vuelta que la dejó llorando.

Brand llegó al Jaarmarktcross con la esperanza de conseguir su quinta victoria en el evento, que formó la tercera ronda de la serie Superprestige de toda la temporada, pero el accidente más inofensivo la dejó apenas capaz de caminar.

Comenzó la carrera con el pie trasero, tratando de recuperar tiempo sobre Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw), que se había abierto camino a través del arenero para tomar una ventaja temprana. Sin embargo, cuando Brand salió a perseguirlo en condiciones de barro, fue empujada hacia la barrera en una pequeña subida, aparentemente torciendo su tobillo cuando su pie tocó el suelo.

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Mientras avanzaba durante unos segundos por la zona de boxes, abandonó y apenas pudo mantenerse en pie mientras desmontaba. Aunque la vieron marcharse, el director del equipo Baloise-Poetsbureau, Sven Nys, ha puesto en duda el resto de su temporada.

“Lucinda se torció el tobillo en el primer asalto, donde dio un paso en falso”, dijo Nys en un comunicado del equipo.

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“Perdió su línea, no puede poner fuerza en su pie en este momento, así que creo que es importante que monitoreemos eso y nos aseguremos de que nada resultó dañado. Con la esperanza de no perderla por el resto de la temporada”.

Nys también habló con la emisora ​​​​Play Sports inmediatamente después de la carrera y dijo: “Me dijo que se salió de la pista y quería poner el pie en el suelo, pero se torció y ya no podía soportar más peso. Le dije que tenía que revisar todo para asegurarse de que no se dañaran los ligamentos”, informó Sporza.

“Pero si Lucinda tiene lágrimas en los ojos, normalmente no es una buena señal. Es bastante dura, por eso ahora estoy un poco preocupado”.

Brand ha sido la fuerza dominante en ciclocross en las últimas temporadas, ganando la camiseta arcoíris dos veces, la Copa del Mundo y el X2O Badkamers Trofee cuatro veces y el Superprestige en tres ocasiones, además de conseguir un total de 89 victorias en su carrera.

El fin de semana ganó su segundo título europeo después de que la ciclista luxemburguesa Marie Schreiber descendiera por un sprint irregular.

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