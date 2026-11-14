El director del equipo, Sven Nys, está preocupado porque el piloto estrella se tuerce el tobillo temprano en Superprestige Niel


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La temporada de la campeona del mundo de ciclocross Lucinda Brand podría estar en duda, después de que se vio obligada a abandonar la carrera de Superprestige en Niel llorando tras una caída en la primera vuelta que la dejó llorando.

Brand llegó al Jaarmarktcross con la esperanza de conseguir su quinta victoria en el evento, que formó la tercera ronda de la serie Superprestige de toda la temporada, pero el accidente más inofensivo la dejó apenas capaz de caminar.

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