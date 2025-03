El jinete de EE. UU. Vuelve para el tercer intento en el monumento de apertura de la temporada, diciendo “no hay tiempo para dudar” cuando atacan los ataques finales

Neilson Powless (EF Education-EasyPost) ha regresado para un tercer intento en Milan-san Remo, y todavía está cazando una victoria en la carrera monumental de 289 km, o cualquier monumento para el caso. Ha escondido lecciones aprendidas y esperaba recuperar la mejor forma de principios de marzo en su “lucha por el podio”.

En 2021 anotó una victoria exclusiva en el Clásica San Sebastián de 223.5 km, llamando la atención por sus habilidades en las largas carreras de un día en lugar de simplemente un todoedero en las carreras de escenario. No es la distancia de Milan-san Remo la que es la tarea más desalentadora, sino saber cuándo disparar a los quemadores de su motor antes de la carrera final en Via Roma.

“The goal is to land on the podium. It's not just me that's that's going to do so tomorrow, but yeah, I'd definitely like to be able to follow at least top five over the Poggio. And if I can be there in top five, then I believe I can fight for the podium. So it's not an easy thing to do, but that's what I'll be aiming for,” Powless told media, including My Bikeen la presentación del equipo del viernes en Piazza della Vittoria en Pavia.

Es un tercer viaje al monumento de apertura de la temporada para el piloto de EE. UU. 28 años, el primero en 2018 como piloto de primer año de WorldTour con Lottonl-Jumbo. Cuando regresó en 2023 con EF Eduction, había agregado una etiqueta como una estrella en ascenso para las carreras de un día que anotó esa victoria de firma en Clásica San Sebastián. No era casualidad, fue octavo en Liege-Bastegne-Liège en 2022.

Era su viaje de 2023 en Milan-san Remo, mostró una gran promesa. Estaba en disputa con 22 km para ir cuando un grupo despejó la parte superior de la Cipresta. A través del Poggio, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) hizo su movimiento, alejándose para ganar de Filippo Ganna (granaderos de Ineos), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) y Tadej Pogačar (EMIRATS EAUA), y ese trío puso en 11 segundos a siete siete, que incluyó PoweD, que terminó Powehpent.

Powless puede no tener mucha experiencia en La Classicissima, pero él sabe lo suficiente sobre el Cipressa, con 22.3 km para el final, y el Poggio, con poco menos de 6 km restantes, esos ataques decisivos pueden ocurrir tanto en las subidas como en los descensos.

“No puedes esperar para reaccionar. Creo que si estás en posición, solo tienes que irte”, dijo enfáticamente. “Lo que hace que Milano-Sanremo sea especial es que sabes exactamente dónde van a llegar los movimientos y cuándo.

“Solo tienes que hacer todo lo posible para no perder los borradores, porque tienes que empujar mucho más si eres el delantero en una subida como el Poggio, porque vamos a 40k por hora por la subida. A esas velocidades, son 50, 60, 70 vatios más fáciles en la rueda, tan pronto como pierdes la rueda, y tienes que empujarlo tú mismo tú mismo, probablemente fuera del juego.

“Pero sí, todo dependerá de quién pueda saltar primero sobre la rueda (de Pogačar), y quién puede permanecer en el draft y tal vez establecer un contraataque astuto”.

Vio los saltos decisivos de primera mano en 2023, y su ex compañero de equipo Alberto Bettiol experimentó los movimientos en 2024, terminando quinto detrás del ganador Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) y Pogačar tomando tercero.

“Básicamente aprendí qué tan rápido va esa escalada”, dijo Powless sobre el Poggio di Sanremo con solo 3.7 km de longitud. “Cuando su adrenalina está bombeando, siente que es un largo camino por recorrer cuando llegas al comienzo en la parte inferior. Pero para cuando comienza el ataque real, solo quedan dos minutos (de la escalada), por lo que realmente no hay tiempo para dudar o pensar que alguien más puede cerrarlo.

“La última vez, vi una brecha comenzando a abrir y jugé durante unos cinco segundos que alguien más lo cerraría y esos cinco segundos son realmente los que me mantuvieron fuera del grupo delantero.

“Si tienes piernas, solo tienes que irte”.

Viene a Milan-san Remo con 15 días de carreras en las piernas, su mejor final cuarto en Trofeo Laigueglio. Luego corrió a París-Nice, pero sintió que su actuación era “pobre”, en el puesto 31 en el general y el único top 10 en una etapa que llegó en la contrarreloj del equipo.

“Estaba congelado todos los días”, dijo sobre soportar las temperaturas frías y la lluvia durante los ocho días en la carrera del escenario francés.

“Con suerte, sentiré las piernas que tuve pre-Paris-Nice aquí mañana”.