La favorita local se apoya en su hermana Ava en las últimas vueltas: “Le dije que tenía que ser un poco más difícil, así que hizo una subida muy, muy fuerte”.

Los planes no siempre funcionan, y el jueves el plan de luchar en solitario por una medalla de oro en la carrera femenina sub-23 en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal se convirtió en plata para la favorita local Isabella Holmgren.

“Por supuesto, estoy decepcionada por no ganar para Canadá, pero hay muchos aspectos positivos de hoy. Así que no puedo estar demasiado molesta”, dijo Isabella Holmgren a los medios en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

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En la última vuelta de la carrera en ruta femenina sub-23, Isabella Holmgren (Canadá) intentó derribar a Viktória Chlado&#328;ová. (Eslovaquia) antes del sprint final