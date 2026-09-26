La favorita local se apoya en su hermana Ava en las últimas vueltas: “Le dije que tenía que ser un poco más difícil, así que hizo una subida muy, muy fuerte”.

Los planes no siempre funcionan, y el jueves el plan de luchar en solitario por una medalla de oro en la carrera femenina sub-23 en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal se convirtió en plata para la favorita local Isabella Holmgren.

“Por supuesto, estoy decepcionada por no ganar para Canadá, pero hay muchos aspectos positivos de hoy. Así que no puedo estar demasiado molesta”, dijo Isabella Holmgren a los medios en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

“Creo que si tuviera las piernas, habría estado solo. Al final, todo se redujo a un sprint, lo cual no es ideal para mí. Pero hice todo lo que pude ese día”.

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El plan no incluía un sprint final. Una de las cuatro compañeras de equipo de Isabella Holmgren, Kiara Lylyk, dijo después de la carrera que acordaron la noche anterior que cada corredora se turnaría en las primeras y últimas vueltas para mover a su líder de manera segura por el circuito de 13,4 kilómetros. Isabella Holmgren estaba entonces preparada para un ataque en solitario en el penúltimo circuito.

A falta de tres vueltas, el equipo de Canadá tenía tres ciclistas en el grupo delantero de alrededor de 20 ciclistas: Isabella Holmgren, Ava Holmgren y Sidney Swierenga. Viktória Chladoňová (Eslovaquia) se acercó al frente y reaccionó con Isabella Holmgren cuando Fleur Moors (Bélgica) aceleró a 31 km del final.

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“Sí, Viki fue, así que sabía que tenía que estar allí y tenía que seguirla. Y luego, a una vuelta del final, sabíamos que teníamos que intentar perder a Fleur en la primera subida porque si no quieres correr a Fleur, probablemente no ganarás”, recordó la medallista de plata, riéndose ligeramente.





“Lo di todo en esa primera subida en la última vuelta, y no fue suficiente para estar solo. Y luego lo intenté de nuevo en la última subida, pero una vez más, Viki pudo seguirme.

“Tuve que dar todo lo que pude (en la última subida de 600 metros), porque puedes ver la línea. Así que realmente, sólo tienes que vaciar el tanque hasta llegar allí. Sabía que tal vez no tengo la ventaja en un sprint, pero aun así tenía que intentarlo porque sí, nunca se sabe”.

Antes de que el trío escapara, Isabella dijo que se comunicó con todos sus compañeros de equipo, ya que no había radios de carrera. Pero sabían que cada ciclista tenía un trabajo.

“Creo que Alex y Kira hicieron un muy buen trabajo manteniéndonos más cerca del frente y asegurándose de que no hubiera ataques. Y luego Ava me preguntó si podía hacer algo más adelante en la carrera, y le dije que tenía que ser un poco más difícil, así que hizo una subida muy, muy fuerte. Me alegré de que la carrera se estuviera volviendo más difícil porque creo que eso es más adecuado para mí”.

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Eso fue cuando faltaban cuatro y tres vueltas, y luego se encontró lanzándose a una escapada de tres ciclistas una vuelta antes de lo que quería. Luego todo quedó en manos del par de corredores altamente motivados que querían el arco iris, el eslovaco que fue segundo en la carrera de ruta U23 el año pasado en Kigali y el canadiense en las carreteras locales que fue sexto el año pasado.

“Al final, hoy no fui la más fuerte, pero estoy muy orgullosa de Viki. Es una excelente competidora, así que realmente se lo merecía”, dijo Isabella.

“Por supuesto, quería ganar frente a mi público y terminar el trabajo que todos mis compañeros de equipo hicieron para ayudarme hoy. Pero sí, es fácil decepcionarse. Pero creo que solo necesito estar muy contento con cómo fue la carrera y cómo corrimos como equipo”.

“Había tanta gente animándonos al costado de la carretera. Es tan especial solo escuchar mi nombre. Podía escuchar a mis amigos y familiares animándonos, pero también había tanta gente que no conocía apoyándome y apoyando al equipo de Canadá.

“Definitivamente es súper especial correr en casa. Nunca había tenido una gran carrera internacional como esta en Canadá. Así que fue un día increíble. Estoy muy agradecido por la multitud”.