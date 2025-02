Ineos, Movistar y Decathlon sufren grandes pérdidas por las esperanzas generales y Rodríguez, Castrillo y Gall golpearon el escritorio fuera de los 3 km para ir a Mark

Ineos Granadiers y Decathlon AG2R La Mondiale se encontraban entre los equipos más afectados después de un doble accidente en los últimos cinco kilómetros en la etapa 5 de la gira de los EAU vio a sus dos líderes de GC bajar y perder el tiempo.

Tanto Carlos Rodríguez para el equipo británico como Félix Gall para Decathlon AG2R alcanzaron el mazo a alta velocidad con 3.5 km para que se acercara a la Universidad Hamdan Bin Mohammed Smart, con varios de sus compañeros de equipo también chocando.

Con 500 metros para el final hasta que se active la regla crucial de 3 km, donde cualquier accidente o incidente ve que recibe el mismo tiempo que el ganador en una etapa de sprint, luego perdieron un tiempo significativo en GC.

El jinete español perdió 58 segundos en la persecución frenética para el hogar, con una gran rasgadura en el fondo de sus pantalones cortos y mucha erupción en la carretera. Gall perdió la misma cantidad después de un trabajo sólido de dos de sus compañeros de equipo para amortiguar el golpe, sin embargo, la pareja cayó del 11 y 13 en general al 20 y el 21 en GC, respectivamente, ahora más de 1:40 detrás del líder Tadej Pogačar (EAU EAU EQUIP Emirates-xrg).

Los granaderos de Ineos fueron manos en la cubierta en su camioneta del equipo después del final, con Victor Langellotti y Ben Swift sufriendo lesiones mucho más graves que Rodríguez, que estaba considerando de espíritu decente.

“Tres granaderos de INEOS estuvieron involucrados en un accidente al final de la etapa cinco en la gira de los EAU”, decía una publicación del equipo. “Los tres jinetes pudieron volver a montar y terminar el escenario. Rodríguez sufrió cortes y pastoras, mientras que Swift y Langellotti se han tomado para obtener más controles. Actualización a seguir”.

El joven compañero de equipo de Gall y el súper talento de 18 años Paul Seixas perdieron más tiempo que su líder, también golpeando el escritorio antes de llegar a los vitales 3 km para ir a Mark. Después de una sólida apertura de cuatro días en su primera carrera de WorldTour, Seixas abandonó el top 15 y el 22.

“Una quinta etapa rápida y nerviosa hoy en la gira de los EAU estuvo marcada por accidentes tardíos. Seixas, Felix Gall y Gianluca Pollefliet cayeron a 3,5 km desde el final”, dijo el equipo en X.

“Felix pierde 58” y Paul 2'22 “en el GC, ¡pero la carrera todavía está en marcha! El equipo sigue enfocado para el resto de la carrera. Actualización médica por venir”.

El piloto de GC mejor colocado que se vio afectado fue Pablo Castrillo de Movistar, quien cayó en el mismo incidente a 3,5 km desde el final después de que un toque de ruedas retrocedió a través del grupo y causó el primer accidente.

Una actualización de Movistar confirmó que no se mantuvieron fracturas después de la caída de Castrillo, sin embargo, cayó del podio virtual en el tercer hasta el día 13 después de perder de manera similar poco menos de un minuto.

Otros jinetes de GC como Lennert Van Eetvelt (Lotto) dijeron My Bike “La última esquina definitivamente no fue muy segura, pero siempre puede suceder, estas etapas de sprint siempre son súper agitadas y estoy muy contento de que me haya mantenido a salvo”.

Mientras que el líder de la carrera, Tadej Pogačar (EAU EAU, Emirates-XRG) logró evitar cualquier drama después de pasar más de 100 km en el descanso del día, el campeón mundial insinuó que tal vez la regla de 5 km, que se usó en el Tour de Francia el año pasado, podría hacer días Como hoy menos agitado.

“Siempre da miedo en los últimos 3 km. Cuando experimenté la regla de cinco kilómetros, me sentí mucho más seguro y más cómodo, pero la regla de tres kilómetros siempre está tan cerca de terminar”, dijo Pogačar en su conferencia de prensa.

“Todos están muy concentrados y nerviosos, especialmente aquí, así que grandes velocidades, grandes carreteras que llegan a la esquina, todo se aprieta y necesitas encontrar tu propia forma de mantenerte a salvo.

“Tengo buenos compañeros de equipo a mi alrededor, se encargan de esto e intentan crear una burbuja a mi alrededor en una posición segura. Después de todo, los velocistas, sí, tal vez necesite algunos a veces para empujar un poco más, pero solo para mantenerse a salvo siempre.”

Los velocistas se deshechos en el segundo choque en la esquina final

A medida que el final de alta velocidad se extendió en el frente, otro accidente tuvo su opinión sobre cómo se desarrolló la quinta etapa, esta vez en el final de la carrera. La curva de mano derecha que condujo a la casa recta vio a varios jinetes volver a caer.

Muchos corredores que esperaban disputar el sprint final con el final ganador Tim Merlier (Soudal-Quickstep) participaron, especialmente Fernando Gaviria (Movistar), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) y Dylan Groenewegen (Jayco Alula).

Philipsen escapó con “solo unos pocos rasguños”, mientras que Gaviria fue visto agarrándose en su brazo izquierdo después de bajar. Movistar confirmó que no había fracturas para el colombiano, sin embargo, su progreso será verificado.

Groenewegen logró terminar el escenario, pero una publicación en las redes sociales de Jayco Alula declaró que el campeón holandés “continuará siendo monitoreado durante la noche” antes de tomar una decisión en su continuación mañana por la mañana.

Las etapas de sprint en los EAU son conocidas por ser agitadas, con las amplias carreteras y la calidad de los trenes de sprint presentes dando lugar a una batalla total por la posición a velocidades rápidas. Hoy no fue diferente, con algunos equipos afirmando que los bloqueos como los de hoy pueden ser un subproducto de las carreras.

“Es un poco mejor con las esquinas porque simplemente sale un poco más, pero siempre es así en los EAU”, dijo Xds Astana DS Mark Renshaw. My Bike al final.

“No ha cambiado en 10 a 15 años y no va a hacerlo porque sin viento no tienes una etapa difícil y todos tienen piernas frescas con muchas en juego”.

Mientras que Astana tuvo un gran día y terminó segundo con Matteo Malucelli justo detrás de Merlier y por delante de Jonathan Milan (Lidl-Trek), también sufrieron alguna desgracia en el dúo de accidentes.

“En el primer choque de 3 a 4 km desde el final, perdimos a Aaron Gate, quien normalmente habría estado posicionando a Malucelli”, continuó el ex especialista de liderazgo.

“Así que está bastante herido en su cadera. Creo que estará bien mañana para competir, pero cuando te estrelles a esa velocidad, siempre duele”.

Mañana por la mañana verá que todos los efectos de los dos accidentes salen en el lavado antes de otro día de aceleración rápida y caótica desde el Abu Dhabi Cycling Club hasta Abu Dhabi Breakwater.