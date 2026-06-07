El campeón nacional italiano gana unos segundos antes del decisivo Colle delle Finenestre

Elisa Longo Borghini mostró su espíritu de lucha en vísperas de la etapa decisiva de montaña del Giro de Italia femenino, atacando en el descenso de la última subida y logrando mantenerse alejada y ganar tiempo a sus rivales en la general.

Célia Gery (FDJ United-Suez) ganó la etapa en Salice Terme, superando a Lucinda Brand (Lidl-Trek) y Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria), con Longo Borghini quinto detrás de la canadiense Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber93).

No consiguió ningún segundo de bonificación, pero terminó cinco segundos por delante del pelotón que incluía a sus rivales de la general y a la líder de la carrera Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), que se estrelló con fuerza a 50 km del final.

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Longo Borghini, ganadora del Giro femenino de 2024 y 2025, permanece en el sexto lugar de la general antes de la octava etapa del Colle delle Finestre el sábado. Ahora está a 2:07 de Van der Breggen, pero a sólo 1:07 de Vollering, segundo clasificado, con Marlen Reusser (Movistar) e Isabella Holmgren (Lidl-Trek) a sólo un segundo libre por delante de ella en la general.

Longo Borghini perdió 1:50 frente a Van der Breggen en la contrarreloj de Nevegal y otros 15 segundos en la etapa de montaña frente a Sante Stefano di Cadore. Sufrió una gripe estacional que se convirtió en una infección en el pecho en la primavera y necesitó tomarse un tiempo para recuperarse por completo, lo que afectó su entrenamiento en el Giro.

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Dio la casualidad de que es lo mismo que en la general del Giro de Italia femenino después de una gran batalla en Colle delle Finestre en una avalancha acortada en la octava etapa.

Sin embargo, se negó a rendirse mientras lucha por estar entre los cinco primeros o por un lugar en el podio.

“Estoy mejorando día a día y eso me da confianza. Nunca hay que rendirse, siempre hay que luchar, luchar y un día serás recompensado”, dijo tras la etapa 5.

El campeón nacional italiano estaba bien situado cerca del frente del pelotón en la subida a Pietragavina y luego se adelantó en el descenso y se unió a la escapada a 19 km del final. Su compañera de equipo del UAE Team ADQ y su compatriota italiana Silvia Persico, que también cruzó hasta la fuga, trabajó al máximo para el líder de su equipo.

El esfuerzo de Longo Borghini fue valiente, pero podría haber permitido ganar mucho más tiempo. El ataque de seis corredores estaba 30 segundos por delante del pelotón con solo cinco kilómetros por recorrer, 25 segundos por delante con cuatro kilómetros por recorrer y todavía 22 segundos por delante con tres kilómetros por recorrer.

Persico lo dio todo hasta el final, a 2,5 km del final, y luego Longo Borghini trabajó en la delantera para intentar mantenerse alejado.

Jackson y Lucinda (Lidl-Trek) también trabajaron duro para mantenerse alejados, pero sus esfuerzos favorecieron a Gery, quien pudo sentarse en defensa de las ambiciones generales de Vollering y luego usar su rápido final para ganar.