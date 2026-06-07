El campeón nacional italiano gana unos segundos antes del decisivo Colle delle Finenestre

Elisa Longo Borghini mostró su espíritu de lucha en vísperas de la etapa decisiva de montaña del Giro de Italia femenino, atacando en el descenso de la última subida y logrando mantenerse alejada y ganar tiempo a sus rivales en la general.

Célia Gery (FDJ United-Suez) ganó la etapa en Salice Terme, superando a Lucinda Brand (Lidl-Trek) y Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria), con Longo Borghini quinto detrás de la canadiense Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber93).

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