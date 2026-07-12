“Hay que hacerlo todo bien para poder ganar en el Tour”, dice el ex velocista australiano convertido en comentarista de la SBS

Caleb Ewan siguió la llegada al sprint del Tour de Francia en Burdeos desde el SBS cuadro de comentarios, admirando la habilidad y velocidad de Tim Merlier, notando cómo Jasper Philipsen perdió porque lo dejaron al frente demasiado pronto con viento en contra, y cómo un error significó que el ganador de la etapa 5, Olav Kooij, nunca tuvo la oportunidad de correr.

Ewan fue uno de los mejores velocistas de su generación. Corrió entre 2014 y 2025, ganando 65 veces, incluidas cinco etapas en el Tour de Francia, cinco en el Giro de Italia y nueve etapas en su carrera de casa, el Tour Down Under.

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