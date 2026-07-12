“Hay que hacerlo todo bien para poder ganar en el Tour”, dice el ex velocista australiano convertido en comentarista de la SBS

Caleb Ewan siguió la llegada al sprint del Tour de Francia en Burdeos desde el SBS cuadro de comentarios, admirando la habilidad y velocidad de Tim Merlier, notando cómo Jasper Philipsen perdió porque lo dejaron al frente demasiado pronto con viento en contra, y cómo un error significó que el ganador de la etapa 5, Olav Kooij, nunca tuvo la oportunidad de correr.

Ewan fue uno de los mejores velocistas de su generación. Corrió entre 2014 y 2025, ganando 65 veces, incluidas cinco etapas en el Tour de Francia, cinco en el Giro de Italia y nueve etapas en su carrera de casa, el Tour Down Under.

El residente de Sydney se retiró en la primavera de 2025 después de un breve período en Ineos e inmediatamente comenzó a trabajar con la emisora ​​australiana. SBS en el Tour de Francia.

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“Siempre me encanta ver los sprints. Pude comentar sobre el sprint en Burdeos, que es especial”, dijo Ewan. ciclismonoticias al salir de la zona de llegada de la etapa.

“Todavía me pongo nervioso viendo los sprints. Pero obviamente me encanta porque eso es lo que solía hacer. Extraño la sensación de ganar, pero no extraño todas las demás cosas, como escalar las montañas para llegar a las etapas de sprint.

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“La etapa hacia Burdeos fue un sprint clásico del Tour de Francia: bastante agitado durante todo el día donde realmente no pasó nada, luego fue un final rápido y frenético”.

La experiencia de Ewan en las carreras de velocidad le brinda una experiencia única para comprender los subtítulos de las carreras de velocidad en el Tour y lo que marca la diferencia entre ganar y perder. Siempre tiene en cuenta la dirección del viento, las mejores líneas a seguir en los kilómetros finales y el equilibrio de potencia y ejecución de los diferentes trenes de salida.

“Alpecin hizo un trabajo bastante bueno para Jasper Philipsen, pero cuando haces una salida como esa, tienes que acertar”, señaló Ewan.

“Si dejas a tu velocista al frente demasiado pronto, como vimos hoy, especialmente con viento en contra, se convierte en un blanco fácil. Hay tantos muchachos rápidos al volante, que si comienzas a desvanecerse, te rodearán. Eso es lo que vimos con Philipsen. No creo que haya hecho nada malo, simplemente lo dejaron en el viento demasiado pronto, probablemente 100 metros antes. Eso fue desafortunado para él”.

Ewan admiró la tranquilidad de Merlier en el calor del momento y cómo remontó para ganar en Burdeos.

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“Lo jugó muy bien. Probablemente estaba un poco más atrás de lo que quería estar, pero por suerte para él, todo se abrió”, dijo Ewan, observando cada detalle del sprint de Burdeos.

“Fue un poco arriesgado porque si se le acercaba, no habría podido salir. Pero si puedes salir, es mucho más fácil después de estar sentado en esa burbuja. Por eso, cuando Merlier salió, tuvo un giro extra para acelerar en comparación con todos los demás”.

Merlier hoy puede presumir de ser el velocista más rápido del mundo porque ganó la sexta etapa. Pero Ewan estaba convencido de que la diferencia entre ganar y perder es más fina que nunca.

“Creo que es el más rápido del mundo, pero en el sprint, no siempre el más rápido es el mejor y el velocista más rápido no siempre gana”, dijo Ewan.

“Sería bueno ver a Philipsen correr cuando quiera, contra Merlier, Olav Kooij y Biniam Girmay. Con suerte, veremos eso en los otros sprints del Tour.

“Todos tienen mucho talento, son muy rápidos y, por lo tanto, está muy igualado. En el sprint moderno, un error te cuesta la oportunidad de ganar. Lo vimos con Olav Kooij. Ganó en Pau pero sólo fue 23º en Burdeos. Tienes que hacer todo bien para poder ganar en el Tour. Por eso son los sprints más prestigiosos del año”.