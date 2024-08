El equipo olímpico de atletismo holandés utiliza algunos de los últimos tubulares de Dugast en los Juegos Olímpicos de París

Anoche, Holanda rugió hasta obtener la victoria en la prueba de velocidad por equipos masculina en los Juegos Olímpicos y marcó un nuevo récord mundial y olímpico de 40,949 segundos en la prueba de velocidad de tres vueltas.

La potencia colectiva de Roy van den Berg, Harrie Lavreysen y Jeffrey Hoogland, que han dominado las pruebas de velocidad durante los últimos años, fue demasiado para los ganadores de la medalla de plata, Ed Lowe, Hamish Turnbull y Jack Carlin del equipo británico.

Las fracciones de segundo determinan la diferencia entre ganar y perder en los tableros del velódromo. Ninguno de los equipos que utiliza cada nación es elegido al azar y la búsqueda constante de la velocidad parece no tener fin.

Es posible que hayas notado los llamativos neumáticos Dugast de color rosa brillante/rojo que montan las bicicletas Koga negras que utiliza el equipo holandés. No son neumáticos comunes y, dado el dominio del equipo y su rendimiento de primer nivel, pensamos que sería bueno analizar más de cerca los neumáticos especiales elegidos por el equipo holandés. Se utilizan los mismos neumáticos en todas las pruebas y fueron los que utilizó el equipo de sprint femenino en su camino hacia el cuarto puesto en la competición.

Recientemente publicamos un artículo técnico de pista en profundidad con el experimentado mecánico holandés Tim de Boer, quien compartió información sobre las opciones de neumáticos del equipo y por qué eligen usarlos.

El mecánico jefe Tim de Boer limpia los tubulares Dugast del equipo

El equipo de pista holandés optó por utilizar tubulares de látex Dugast. Si no estás seguro, los neumáticos tubulares se componen de una cámara interior (normalmente de látex) cosida a una carcasa que suele ser de algodón. Se aplica la banda de rodadura de caucho del neumático y luego se coloca una cinta de base sobre la carcasa cosida. A continuación, se aplica un pegamento a la cinta de base del neumático y a la llanta de la rueda para unirlos. Los neumáticos deben pegarse correctamente para garantizar que estén colocados en posición recta y que el neumático y la rueda no se despeguen en un momento crucial.

Los tubulares Dugast han sido considerados durante mucho tiempo como unos de los más rápidos del mercado, pero hace un par de años la pequeña empresa holandesa fue adquirida por Vittoria.

Parece que Vittoria no está interesada en seguir produciendo tubulares de pista Dugast, lo que significa el fin del camino para los legendarios neumáticos rosas. Puedes encontrar los tubulares de ciclocross en el sitio web, pero es el fin del camino para los tubulares de pista. El equipo holandés los consideró la opción de neumáticos más rápida para la pista y realizó un último pedido a la empresa. No podemos indicar un precio de venta recomendado aquí, simplemente porque no sabemos cuánto cuestan y los neumáticos ya no están disponibles comercialmente.

“Dugast se ha ido, el equipo pudo encargar muchos neumáticos porque sabía que las cosas iban a cambiar y Dugast nos dio todo lo que pudo fabricar. Todo lo que no es perfecto lo usamos en los entrenamientos. Para los Juegos Olímpicos, usamos los buenos”.

Al hablar con De Boer, me pareció que el equipo consiguió tantos neumáticos hechos a mano como Dugast pudo producir para ellos. Los neumáticos utilizan una banda de rodadura de látex y el equipo los utiliza en un tamaño de 25 mm en sus ruedas traseras Campagnolo y delanteras Princeton de disco. Sobre el tema de las ruedas, De Boer también nos dijo que los rodamientos CULT en las ruedas de disco Campagnolo Ghibli, ahora la elección de casi todas las naciones después de años de dominio de Mavic, son realmente excelentes.

“Le aplicamos mucha presión, normalmente le ponemos 14 bares, o sea, 200 psi. Así que tienen que ser muy duros, por lo que he probado, cuanto más duros, mejor. Pero no queremos correr el riesgo de reventar un neumático o algo así, así que siempre nos quedamos con 14 bares”.

De Boer limpia una bañera de Dugast, ¿alguna vez has visto una banda de rodadura de neumático con ese aspecto?

Los neumáticos Dugast hechos a mano, como se mencionó anteriormente, tienen una banda de rodadura de látex y una cinta de base de algodón. La naturaleza artesanal significa que, a veces, una banda de rodadura puede no estar completamente recta en una carcasa, lo que significa que el neumático puede no funcionar perfectamente una vez montado. De Boer selecciona previamente los mejores para su uso en los Juegos Olímpicos.

“Sabemos que estos neumáticos son muy frágiles y ligeros y no son perfectos. Incluso si los clasificamos, siguen sin ser perfectos. Si es necesario, puedo pegar muchos neumáticos en París. No me preocupa que se queden pegados”.

La construcción increíblemente ligera también significa que los neumáticos pueden desgastarse en cuestión de vueltas, es decir, solo unos pocos kilómetros, dependiendo de la prueba y de cómo se utilicen. Imagínese que sus neumáticos de carretera se desgastan en poco más de dos kilómetros.

“Después de la salida de los sprinters, el neumático puede sufrir daños y ser necesario cambiarlo. Pero en el Omnium el neumático puede durar mucho tiempo, depende de la prueba y del piloto. Con un piloto tranquilo, el neumático durará mucho tiempo, con un piloto que va por todas partes, el neumático no durará mucho. En el Madison, los neumáticos se desgastan rápidamente debido a la conducción agresiva y los cambios de trazada”.

De Boer explicó que muchos países optan por utilizar otros neumáticos, como Vittoria o Continental, pero él sigue considerando que Dugast es el más rápido, aunque en algún momento las existencias del equipo se agotarán.

“De todos modos, no hay muchos países que se queden con Dugast. Piensan que no son dignos de confianza y que a veces hay problemas con ellos. Prefieren ir con Vittoria, que es más lento pero mantiene el aire durante mucho tiempo”.

“¿Por qué es tanto trabajo? Si es una ganancia, es una ganancia. Para mí, no importa si tengo que cambiar un neumático antes de la carrera, si es más rápido, es más rápido”.

Sin duda, este es un ejemplo de la búsqueda sin límites de velocidad y rendimiento que ayudó a los velocistas holandeses a alcanzar el oro olímpico y un nuevo récord mundial anoche.