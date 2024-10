Los entrenadores inteligentes móviles, los ventiladores inteligentes y la tecnología que altera el gradiente convierten las sesiones turbo de una necesidad desagradable en una diversión realista

Hubo un tiempo en el que los ciclistas nos enfrentamos a una decisión un poco desalentadora cuando cambiaban las estaciones. O continuaste andando afuera, enfriándote, mojándote y forzando la vista para ver con el tenue brillo de una luz de bicicleta medio cargada, o pusiste tu bicicleta en un viejo y tonto entrenador con ruedas magnéticas y viajaste adentro sin nada. para entretenerse además de la sensación totalmente antinatural de tener la bicicleta bloqueada en su lugar y una rueda real que patina constantemente a pesar de tener un neumático turbo instalado.

Afortunadamente para nosotros, ese mundo ha quedado relegado a los libros de historia, en gran parte debido a la rápida proliferación del ecosistema Wahoo. La empresa que fue pionera en los entrenadores inteligentes para las masas, en los últimos años, ha lanzado al mercado suficiente tecnología periférica y accesorios para transformar el entrenamiento en interiores de una monotonía necesaria sólo para los atletas más entusiastas a algo que muchos de nosotros realmente esperamos; Tanto es así que no es nada inusual que el entrenamiento en interiores sea una actividad durante todo el año y no solo una necesidad invernal.

El hilo conductor que une toda la última tecnología de Wahoo es el realismo. Al crear una experiencia lo más inmersiva posible, con la menor cantidad de barreras de configuración posibles, es más probable que disfrutes el viaje cada vez que entres en el interior. Cuanto más lo disfrutes, más montarás y mejor atleta te convertirás.

¿Cómo crear esa experiencia inmersiva? Bueno, obviamente, compatibilidad con aplicaciones de entrenamiento en interiores como Zwift, pero en el frente del hardware, el gran salto se presenta en forma de conducción dinámica y móvil, en lugar de simplemente un entrenador estático. El último Wahoo KICKR MOVE permite que su bicicleta se mueva hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado, creando una sensación de conducción más realista y también más cómoda. Montar fuera del sillín siempre se siente un poco forzado en una máquina estática, pero agrega un poco de dinamismo y una vez que el camino virtual comience a elevarse, podrás bailar sobre los pedales como lo harías afuera. En términos generales, es un movimiento sutil, que solo agrega un poco para mayor comodidad, pero realmente se hace realidad en esfuerzos y sprints más duros, cuando realmente empiezas a querer mover un poco la bicicleta.

Hasta ahora, el ascenso virtual de la carretera sólo se encontraba con un aumento de la resistencia en la rueda trasera. Sin duda, inmersivo, especialmente con los motores de doble eje del KICKR que brindan una sensación de pedal tan suave, pero tal vez falten un poco de realismo. Ingrese a la ESCALADA KICKR. Cambie su rueda delantera por este elevador móvil con cerradura y una vez que lo haya emparejado (en cuestión de segundos, hay que decirlo) subirá y bajará su rueda delantera para igualar las pendientes en pantalla, hasta un 20% cuesta arriba y -10% para descensos. Esto no sólo se siente más real, sino que también te coloca en una posición de escalada más natural. Más potencia, más comodidad, mejores resultados. El KICKR CLIMB se puede bloquear si desea configurarlo en una pendiente determinada y se puede controlar mediante un control remoto en la bicicleta. Incluso funciona con el entrenador inteligente KICKR MOVE con un adaptador de base que le permite balancearse, lo que significa que no tienes que elegir entre los dos, y gracias a un conjunto completo de adaptadores de eje, hay muy pocas bicicletas en las que no funcionará. con.

A veces es necesario pensar algo inusual para romper moldes, especialmente en el mundo del ciclismo.

Hace años, apuesto a que pocos de nosotros habríamos contado con ventiladores inteligentes e integrados para refrescarnos mientras viajamos en interiores, pero con el KICKR HEADWIND eso es exactamente lo que tenemos. Los días en los que se enciende un feo ventilador de escritorio blanco al comenzar el calentamiento, a menudo son demasiado fríos para empezar y nunca son lo suficientemente potentes para esos esfuerzos máximos, tampoco cuando las cosas están bajas. El KICKR HEADWIND se coloca en el suelo, fuera de su línea de visión y responde a su mundo virtual de elección o a su cuerpo. Combinado con una aplicación de entrenamiento en interiores como Zwift, HEADWIND aumentará su potencia cuanto más rápido conduzcas hasta unos furiosos 48 km/h; Seguramente la última pieza del rompecabezas del realismo. No solo eso, sino que también se puede vincular con su monitor de frecuencia cardíaca: cuanto más trabaje, más trabajará para mantenerlo fresco y rendir al máximo. Si alguna vez quieres controlarlo manualmente, puedes hacerlo, como el KICKR CLIMB. Se pueden elegir cuatro velocidades manuales desde el principio para esos días en los que solo quieres subirte y montar.

Sea cual sea tu nivel y el motivo por el que te diriges al interior (ya sea tráfico, tiempo, clima, entrenamiento controlable o simplemente que te guste), Wahoo te tiene cubierto para mantenerte inmerso, para que estés más en forma, más rápido y más fuerte.