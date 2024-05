El galés espera reducir tiempo respecto a Martínez en la última etapa de montaña del Monte Grappa del sábado

Tadej Pogačar está pilotando de forma más defensiva en la tercera semana del Giro de Italia, para ahorrar algo de energía para el Tour de Francia, pero Geraint Thomas ha optado por un enfoque más pragmático.

Pogačar y Thomas son los únicos corredores de renombre en el pelotón que aspiran a alcanzar su punto máximo tanto en mayo como en julio, pero tienen enfoques diferentes para el doblete del Gran Tour. Pogačar ganó cinco etapas y consiguió una ventaja casi imbatible en la primera mitad de la carrera.

Thomas aspira a subir al podio en Roma recorriendo las etapas día tras día.

“Definitivamente no me refiero al Tour, definitivamente no”, dijo Thomas. ciclismonoticias y GCN cuando se le preguntó si estaba pensando en julio mientras corría en Italia en mayo.

“Sólo estoy pensando en mañana, el próximo y luego en una buena semana libre. Entonces podré empezar a mirar hacia adelante”.

Thomas calentó sobre las ruedas a la sombra del autobús del equipo Ineos Grenadiers mientras una lluvia caía sobre Padua después de la etapa 18.

Terminó sano y salvo en el pelotón cuando Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ganó el sprint de alta velocidad. Su compañero de equipo Thymen Arensman sufrió un pinchazo tardío y tuvo que perseguir para regresar al pelotón, pero por lo demás, fue un día tranquilo, aunque rápido, para Thomas y los otros contendientes de la general.

“Siempre esperas un día un poco más fácil y fue todo menos eso, pero deberíamos haberlo sabido. Ha sido así todos los días”, dijo Thomas sobre la etapa de 178 km.

“A veces íbamos bastante duro y obviamente las motos juegan un papel importante en eso. Mantenían la brecha baja, y luego él la dejaba salir y luego la bajaba de nuevo. Fue solo una De esos días, la verdad, y sobre todo mentalmente desconectas un poco pero ahora vienen unos días grandes.

El Giro de Italia 2024 finaliza el domingo por la tarde con un desfile por la capital italiana. Pero para Thomas, la batalla por el segundo puesto con Dani Martínez termina en Basso del Grappa después de la doble ascensión al imponente Monte Grappa.

La etapa de 157 km del viernes hasta Sappada tiene un final montañoso, pero parece perfecta para una escapada mientras Pogačar y su equipo UAE Team Emirates continúan gestionando su carrera.

“Sólo estoy contando dos etapas, no contamos la última”, dijo Thomas, continuando con su enfoque de 'día a día' y de compartimentación.

“Mañana (el viernes en Sappada) es otro gran día y, obviamente, el sábado será el más importante”.

Thomas está a 8:04 de Pogačar en la clasificación general y a sólo 22 segundos de Martínez. Está satisfecho pero sigue siendo ambicioso.

“Uno siempre quiere más”, dijo Thomas.

“Creo que puedo estar contento con cómo he pilotado hasta ahora. No he cometido demasiados errores y simplemente intenté todo lo que pude. Dos grandes días más y veremos dónde termino”.

Es duro contra Dani. Está pilotando muy bien. Sigo con él. Creo que se trata simplemente de intentar ver qué pasa”.