¿Qué nos puede decir el ensayo general sobre la noche de estreno del mayor espectáculo del mundo?

Cuando uno se enfrenta a una estancia prolongada en el extraño espacio liminal del vestíbulo de salida del segundo aeropuerto más grande de Gran Bretaña, uno puede hacer varias cosas. Observar a la gente pasar es mi favorito, y mientras espero a mi serpenteante autocar de Gatwick a Bristol hay un carrusel en constante rotación de viajeros cansados, unos cuantos fanáticos de Taylor Swift que regresan a casa desde Lyon y choferes que esperan a sus alumnos sosteniendo copas siempre estancadas. de Pret un pesebre café.

Sin embargo, no puedo observar a la gente durante dos horas; Me volvería loco. Tampoco me atrevo a leer una de las revistas o periódicos de la miserable selección que se ofrecen en uno de los innumerables puntos de venta de WHSmith que parecen proliferar en los aeropuertos, aparentemente desafiando la difícil situación de sus homólogos de la calle.

Lo que puedo hacer en cambio es intentar fusionar lo que aprendí deambulando por los boxes del Critérium du Dauphiné durante los últimos días. Vi cuatro bicicletas nuevas, el doble de la cohorte de bicicletas nuevas del año pasado, por lo que una primera predicción fácil es “veremos bicicletas nuevas en el Tour de Francia”. Sin embargo, esto es un poco como decir “vamos a ver un maillot amarillo en el Tour de Francia”, dado el objetivo colectivo de los ejecutivos de marketing de lanzar su nuevo modelo en la carrera más importante del año, lo que inevitablemente lleva a todos ellos. perderse en un ruido de titulares. Si quieres ponerte realmente nerd con toda la tecnología del Dauphiné, mi excelente galería de tecnología del Dauphiné ya está disponible.

Las nuevas bicicletas (una nueva Pinarello Dogma, una nueva Trek Madone o Emonda, una nueva Canyon Aeroad y una nueva Willier todoterreno) ocuparon los titulares y constituyen la mayor parte de las instantáneas de mi galería de tecnología, pero detrás de todo esto, hay algunas tendencias que deberían trasladarse al Tour. Estoy al final de un largo día, así que si alguno de estos parece un poco fuera de lugar, entonces siéntanse libres de discutir entre ustedes sobre X a su gusto.

Ahora más que nunca, los equipos utilizan un único modelo de bicicleta para todas las carreras, ya que las bicicletas ahora son bastante aerodinámicas y capaces de alcanzar el límite de peso mínimo al mismo tiempo.

1. Vuelve 'Una bicicleta para gobernarlos a todos'

Con cada nueva bicicleta que llega al mercado, parece que la industria está volviendo a su antiguo estilo.una bicicleta para gobernarlos a todos' trucos. Si bien este dicho se usó principalmente para referirse a bicicletas de gravel, parece que se está usando una vez más, pero para bicicletas de carreras de primer nivel. Cabe señalar que no creo que ningún ejecutivo de marketing haya aprobado un eslogan de campaña tan trillado como este durante un tiempo, pero los eslóganes, aparte de las bicicletas que se han lanzado al mercado en los últimos 18 meses, casi todos buscan ser buenos. sobre todos los terrenos de carreras.

Si me perdonan una lista, ahora tenemos la Specialized Tarmac SL8, la Cannondale SuperSix Evo, la nueva Trek inédita, la nueva Wilier inédita, la nueva Pinarello Dogma F, la Colnago V4R y la BMC TeamMachine R. Sospecho firmemente que también veremos el nuevo Canyon Aeroad siendo utilizado de forma bastante exclusiva, aunque la marca alemana parece estar oponiéndose a esta tendencia.

Si bien puede irritar a aquellos en la sección de comentarios que a menudo (a veces con razón) se quejan de que las marcas siguen cambiando los objetivos en términos de decirles a los consumidores lo que quieren, tener una sola bicicleta de carrera por ciclista (más los repuestos) es al menos una opción más. Es un enfoque sostenible que traer dos modelos diferentes por ciclista, especialmente si se tienen en cuenta también las bicicletas de contrarreloj.

No pude medir estos neumáticos, así que son simplemente una ilustración: cada vez más equipos parecen estar usando neumáticos de 30c en lugar de 28c.

2. Los neumáticos anchos no son sólo para los clásicos

La París-Roubaix de este año supuso un nuevo récord para los neumáticos gruesos en el pelotón profesional. Vimos equipos que utilizaban neumáticos de 34c de ancho en ocasiones, y aunque el año pasado 28c era la norma, al recorrer los boxes en las etapas uno y dos del Dauphiné estaba claro que 30c es el nuevo estándar. Una excepción notable fueron las bicicletas Wilier de FDJ, que todavía circulaban con neumáticos tubulares Continental Competition Pro Ltd de 25 mm. Plus ça cambio.

A medida que aumenta el ancho interno de la llanta, principalmente debido a la demanda de los consumidores y las demandas de las máquinas “todo terreno”, y también de las bicicletas de gravel, los neumáticos más anchos suelen ser más aerodinámicos que los más estrechos, ya que hay una interfaz más suave entre el neumático y la llanta. . Más agarre, más cómodo y más rápido, además de otro beneficio adicional que abordaré a continuación.

Estos no están configurados sin cámara, pero los neumáticos más anchos y las consiguientes presiones más bajas significan que ahora hay menos riesgo al utilizar neumáticos de contrarreloj en las etapas de carretera.

3. Neumáticos de contrarreloj para carretera

Los neumáticos TT no son nada nuevo. Por lo general, son una mejora fácil de potencia, pero el costo siempre viene en términos de resistencia a los pinchazos. Algunos de ellos son tan propensos a pincharse que bien podrían construirse con saliva y dedos cruzados.

La llegada de la tecnología sin cámara ha ayudado en cierta medida a esto, pero las presiones dentro de un neumático 28c listo para la carrera suelen ser demasiado altas para que la sustancia viscosa haga su trabajo correctamente. Los neumáticos más anchos significan presiones más bajas, lo que a su vez significa que el sellador sin cámara tiene más posibilidades de funcionar correctamente. Esto, a su vez, significa que los equipos ahora se arriesgan a utilizar neumáticos TT en las etapas de ruta para obtener una ventaja.

En boxes vi a varios equipos utilizando neumáticos Continental GP5000 TT, sobre todo Ineos y UAE Team Emirates. No vi ningún equipo de Vittoria usando el Corsa Pro Speed ​​equivalente, pero lo he hecho en otras carreras, así que espero ver ambas opciones vigentes en el Tour. Esto debería significar que las inevitables tachuelas arrojadas a la carretera por los manifestantes deberían tener una probabilidad aún mayor de alterar las cosas.

Con la nueva fuga SRAM Red de 13 velocidades, espere ver más configuraciones 1x en las etapas de ruta.

4. Más 1 vez, más a menudo

El anillo frontal único es ahora un elemento básico para la mayoría de los equipos patrocinados por SRAM. Mads Pedersen ganó la primera etapa del Dauphiné con una configuración 1x, pero eso en sí mismo está lejos de ser novedoso; utiliza casi exclusivamente un anillo grande.

El lanzamiento del nuevo SRAM Red hace unas semanas incluyó opciones 1x, pero lo que no esperábamos era ver un nuevo SRAM Red de 13 velocidades llegar solo unos días después en Unbound. Esta mayor cantidad de piñones, que prometen pasos más pequeños entre cada uno, probablemente reunirá a más ciclistas alrededor de la bandera 1x, con la promesa de una mejor aerodinámica y una cadena más segura.

Una mano de pintura añade peso, especialmente en cuadros más grandes, por lo que las bicicletas negras son cada vez más comunes, especialmente para las etapas de montaña.

5. Quedan manchas de pintura opacas, incluso en las motos nuevas y elegantes

Las bicicletas nuevas son emocionantes y la nueva Trek en particular tiene un esquema de pintura encantador. El nuevo Pinarello Dogma, a primera vista, se parece mucho al anterior en cuanto a pintura, y el nuevo Wilier actualmente es negro. El Canyon Aeroad es azul marino, lo cual es elegante, pero en última instancia es como elegir cenar con un contador en lugar de con un vendedor de seguros.

A medida que las bicicletas de escalada se vuelven más aerodinámicas y ganan algunos gramos, y las bicicletas aerodinámicas parecen volverse más ligeras, la pintura es algo fácil de cortar. Lo hemos visto una y otra vez: en las etapas clave, los pilotos clave obtienen una bicicleta “especial” completamente negra. No son especiales, son aburridos. Nadie en su sano juicio puede decir que el Colnago V4R negro es más divertido que el completamente rosa. Remco Evenepoel tiene razón. Aunque puede que no sea de su agrado, su bicicleta, cromada y resplandeciente, es al menos llamativa. Es especial.

Hablando con los mecánicos, parece que las cámaras de látex son un poco más rápidas que las tubeless, así que esperemos ver más ciclistas corriendo con cámaras en el Tour de lo que hemos visto en mucho tiempo.

6. Un regreso sorpresa para los tubos

Las cámaras de aire van a volver. Esta frase funciona mejor si, mientras la lees, imaginas en tu mente que Cilla Black sorpresa sorpresa meme.

Tubeless es genial, especialmente si bebes Kool-Aid (¡no el sellador!) y usas neumáticos de carretera más anchos. Sin embargo, las cámaras de aire de látex son más rápidas. Hablando con el mecánico de Bora-Hansgrohe después de ver las bicicletas del equipo con una combinación de cámaras y sin cámaras, parece que ahora todo se reduce a las preferencias personales del ciclista. Me dijeron que contiene algunos vatios, por lo que sospecho que aquellos con ambiciones de rendimiento optarán por la configuración más rápida, y aquellos que quieran más comodidad o confiabilidad usarán tubeless.

El escenario mismo también puede dictar las cosas. Es probable que en la etapa de tierra todos usen pegamento en sus neumáticos, pero ahora que el tubeless se ha popularizado, parece menos una operación de tres líneas por parte de los patrocinadores para obligar a todos a usar sellador, lo cual es un poco loco ahora que todo el mundo usa neumáticos más anchos y finalmente funcionará correctamente y no explotará al azar en las llantas sin gancho.

Puede que termine con un huevo en la cara, pero creo que este año podremos ver a los ciclistas usar una rueda delantera más profunda que la trasera para maximizar sus ganancias aerodinámicas y mantener el peso de la bicicleta lo más bajo posible al mismo tiempo.

7. Debutarán los juegos de ruedas mixtas

Siempre me gusta incluir un comodín, y este año son juegos de ruedas mixtos. Lo sé, hemos tenido juegos de ruedas de profundidad mixta para los yonks, pero siempre ha habido una rueda menos profunda en la parte delantera y una rueda más profunda en la parte trasera, principalmente por razones de manejo; un viento lateral repentino tiene más impacto en la parte delantera de la bicicleta, donde descansa menos peso.

Sin embargo, recientemente las bicicletas nuevas parecen estar adoptando un espíritu de diseño aerodinámico en la parte delantera y liviano en la parte trasera. El borde de ataque es donde la aerodinámica es más importante, y en la parte trasera el aire está sucio y ahí es donde se ahorra peso.

En Roubaix vimos a Soudal-QuickStep hacer esto con una Roval Rapide CLX delantera mixta y una rueda de grava Terra en la parte trasera, para maximizar la aerodinámica y agregar una protección contra pinchazos muy necesaria en la parte trasera. No veo ninguna razón por la que no podamos ver a los ciclistas en etapas clave de montaña usando una rueda delantera más profunda que la trasera, maximizando las ganancias aerodinámicas para los valles y potencialmente ayudando a alcanzar el peso mínimo de 6,8 kg para las subidas más largas.

Yo digo que no veo ninguna razón… Veo una razón, y es que se vería horrible. El ciclismo es un deporte estético y a los profesionales les gusta lucirlo. A menudo evitan las mejoras de rendimiento por razones estéticas, por lo que esto probablemente le ocurrirá a alguien como Ben Healy o Victor Campenaerts, que son tan queridos por los periodistas tecnológicos porque realmente hacen su tarea.