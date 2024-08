El australiano cede casi dos minutos a Primož Roglič en la durísima llegada a la cima del Ancares

El líder de la Vuelta a España, Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), se mostró desafiante a pesar de su pérdida de tiempo más grave hasta la fecha ante su archirrival Primož Roglič en la empinada meta en la cima del Ancares.

A falta de unos cuatro kilómetros para el último ascenso, una serie de aceleraciones constantes del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, empezando por Dani Martínez, Florian Lipowitz y Aleksandr Vlasov y culminando con el propio Roglič, destrozó un grupo delantero que ya se estaba desintegrando rápidamente.

Aunque el esloveno aplastó a sus rivales y se lanzó a por todas, O'Connor ya estaba en serios problemas. Pero en lugar de reaccionar exageradamente e intentar seguirle el ritmo o acercarse a Roglič, simplemente optó por seguir a un ritmo constante y esperar lo mejor.

Resultó ser la mejor táctica con diferencia, e incluso vio a O'Connor limitar la velocidad de la pérdida de tiempo en ciertos puntos, con la televisión española calculando que cedió sólo nueve o diez segundos en el último kilómetro. Pero eso fue una gota en un estanque enorme para entonces, ya que Roglič había logrado dejar atrás a todo el grupo, incluido su habitualmente más tenaz perseguidor Enric Mas (Movistar), y claramente estaba arrasando.

O'Connor cruzó finalmente la línea de meta con 1:55 de ventaja sobre Roglič, y su ventaja en la general se ha reducido a 1:21. Después de los 10 segundos en Córdoba en la etapa 7, los 56 segundos (incluyendo la bonificación de tiempo) en Cazorla en la etapa 8 y los 37 segundos en Padrón en la etapa 11, esta ha sido, con diferencia, la mayor reducción de su ventaja en la general hasta la fecha y reduce la diferencia entre él y Roglič a su nivel más estrecho hasta la fecha.

Pero como señaló el australiano al final, aunque está lejos de ser un resultado ideal, “sigo en rojo, así que al menos eso es algo bueno”.

“Mi moral está bien, me hubiera gustado estar mejor, pero no puedo elegir, así que estoy feliz de tener esta camiseta, todavía estoy en un momento increíble en mi carrera, incluso si no ha sido fácil hoy”, dijo O'Connor después.

“Mañana me levantaré todavía en cabeza de la carrera y le daré otra oportunidad. No ha sido mi mejor día, pero sigo en la misma situación. He estado siete u ocho días con el maillot, así que intentaré mantenerlo el mayor tiempo posible. Esa será mi historia hasta que lo pierda”.

Aislado de sus compañeros de equipo, O'Connor hizo todo lo posible para manejar la situación a su propio ritmo. Incluso su compañero de equipo habitual, Felix Gall, se adelantó, y tanto Adam Yates (UAE Emirates) como Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease A Bike), que no habían tenido un gran día, pudieron superarlo y adelantarlo.

La explicación de O'Connor para la pérdida de tiempo fue simple: “Estaba bastante agotado, no tenía prisa por llegar a ningún lado. Solo estaba tratando de administrar mi esfuerzo. Como dije, hoy no tenía mucho que hacer”.

“Supongo que el último kilómetro no fue el peor, pero simplemente traté de mantener mi ritmo. Intenté llegar del punto A al B lo más rápido que pude”.

No esperaba ceder el maillot en Ancares, aunque es lo bastante realista como para admitir que a estas alturas del partido no está descartado. Como afirma el líder del Decathlon AG2R La Mondiale: “Quizás, algún día, pero hoy no. Iba lento, pero no tanto”.

Aunque la etapa 14 es otra jornada montañosa, el principal desafío final de la categoría 1, el Puerto de Leitareigos, es largo pero no excesivamente difícil ni empinado y va seguido de un rápido descenso hasta la meta en Vilablino. El próximo gran desafío de O'Connor para su liderato en la clasificación general probablemente llegará en la etapa 15, en Cuitu Negru, una gigantesca subida a la cima de 18 km con un final extremadamente duro.

De momento, sin embargo, el australiano sigue al frente de la clasificación y si Ancares no fue su mejor día, hay que recordar que en la aún más dura etapa de Sierra Nevada del pasado domingo, O'Connor no solo no logró ceder, sino que incluso pudo recuperar algo de tiempo a sus rivales con un tercer puesto en juego.

Puede que Ancares haya sido un duro golpe para las esperanzas de O'Connor de conservar el rojo en la general, pero si algo está claro en esta ultraimpredecible Vuelta a España, es que nada se puede dar por sentado. Y como dijo el propio australiano, aunque por un margen más estrecho que nunca, sigue en cabeza.