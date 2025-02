La estrella belga de Sprint apunta a la victoria de los segundos puntos sobre el hechizo en el amarillo en el próximo Tour de Francia

El principal velocista Jasper Philipsen ha agregado a su solicitud de Internet a Tadej Pogačar (el equipo de EAU Emirates-XRG) para no montar a Paris-Roubaix en 2025, argumentando que a pesar de las negaciones del equipo, la estrella eslovena aún puede participar en el infierno del norte de esto esto Abril.

“Conozco a Tadej y él intenta marcar todas las grandes carreras. Todavía es posible este año”, dijo Philipsen a la agencia deportiva belga Esporza Durante el Día de los Medios del Equipo Alpecin-Deceuninck

Pogačar recientemente publicó un video de sí mismo haciendo un reconocimiento del sector forestal Arenberg de Roubaix, que provocó furor en las redes sociales sobre las posibilidades de que participe en el infierno del norte por primera vez como profesional.

Mientras que la gerencia de los EAU posteriormente se ha esforzado por minimizar la posibilidad de que el cambio de Pogačar cambie y hacer una adición sorpresa de Paris-Roubaix a su calendario 2025, Philipsen, por ejemplo, cree que lo contrario aún no está descartado.

“No solo haces eso”, dijo Philipsen Esporza Sobre el Arenberg Recon de Pogačar y su compañero de equipo Tim Wellens. “Probablemente sea con un objetivo específico en mente”.

En cuanto al propio Philipsen, ha dicho que si tuviera la opción, preferiría agregar una segunda clasificación del Tour de Francia a su palmarès, en lugar de reclamar la primera camiseta amarilla de la carrera en Lille el próximo 5 de julio.

El corredor de Alpecin-Deceuninck dijo que regresaría a Milan-san Remo para intentar una segunda victoria consecutiva en el primer monumento de 2025, y que también volvería a Paris-Roubaix, donde ha tomado segundo tanto en 2023 como en 2023 como en 2023 y 2024.

Sin embargo, la gira de Flandes no está en el calendario, y Tirreno-Adriatico, donde tiene tres victorias en el escenario hasta la fecha, también falta en su programa, con Philipsen haciendo un campo de entrenamiento de altitud.

A pesar de reclamar su primer monumento en 2024, así como tres etapas del Tour de Francia, Philipsen solo se dio un siete de cada 10 para 2024, Esporza informó, con el jugador de 26 años que quería “ir a ocho o nueve de cada 10 en 2025”.

A punto de participar en la gira de los EAU, su primera carrera de la temporada, Philipsen dijo que había tenido un invierno similar a los años anteriores, pero que si bien había progresado con el entrenamiento, no estaba claro qué efecto había .

“Siempre es muy difícil dar pasos muy grandes. Lees en la prensa que todos hacen eso en el invierno, pero no siempre es posible. Ciertamente he dado un paso mismo, pero aún no sé en qué dirección, “Dijo.

Philipsen comienza su campaña de carretera el lunes en la gira de los EAU, donde tomó dos escenarios en su última participación en 2022, seguido de Omloop Het Nieuwsblad y Kuurne-Braussels-Kuurne.

“Es como el año pasado, pero esta vez con algunas carreras en las piernas. De esa manera espero tener un mejor desempeño”.

En cuanto a si le daría consejos a su amigo Pogačar sobre Roubaix, Philipsen minimizó la idea.

“¿Debería darle algún consejo? No, no soy el hombre adecuado para eso. No me preguntes nada sobre la presión material o de los neumáticos. Confío (al gerente de Alpecin) Christoph Roodhooft por completo. Está maníacamente ocupado con él”.