“Creo que es uno de los campos más difíciles que se hayan visto jamás en el Tour Down Under, lo cual creo que es ideal para mí”.

El Tour Down Under tiene claramente un significado especial para Luke Plapp. No solo es la carrera WorldTour de su país natal y una carrera local para su equipo Jayco-AlUla, sino que también es el hogar del terreno que lo lanzó al WorldTour.

En 2021, el australiano participó en el Festival de Ciclismo de Santos, la carrera que reemplazó al Tour Down Under durante la pausa de dos años por la pandemia de COVID-19, y su victoria en Willunga Hill junto a su compañero de equipo nacional y mentor Richie Porte dejó una gran huella.

“Poder correr con Richie en Willunga, esa fue la etapa que me consiguió un contrato WorldTour, así que espero algún día poder seguir sus pasos”, dijo Plapp sobre el dos veces ganador y seis veces ganador del Tour Down Under. de la etapa hasta la cima de Willunga en la prueba WorldTour.

“Definitivamente es una carrera que, al final de mi carrera, quiero tener en mi palmarés y poder ganar”.

Plapp se perfila como uno de los principales contendientes este año y ha centrado su entrenamiento en el evento. El trabajo específico de pretemporada se ha hecho para intentar que ese 'un día' llegue más pronto que tarde.

“Me encantaría que fuera este año. Si pudiera limpiar a Willunga y Richie estaría allí, sería un momento de cierre del círculo”, dijo Plapp. ciclismonoticias en vísperas del evento de seis etapas, que se desarrollará de martes a domingo.

“Siempre voy a apuntar a Willunga, realmente quiero hacerlo bien allí, así que veremos lo que sucede. Pero tengo muchas ganas de que llegue”.

La meta en la cima de Willunga Hill es siempre una forma crucial de ganar preciosos segundos. Tanto los intervalos de tiempo como la bonificación de diez segundos en la cima pueden ser fundamentales en la batalla general. Podemos esperar una batalla por cada segundo este año, dado que Willunga llega a la etapa 5, la última etapa donde los contendientes generales obtienen el terreno adecuado antes de la etapa final del circuito del domingo alrededor de Adelaide.

Este año los escaladores tienen ventaja, siendo Willunga una de las tres etapas que tienen un gran potencial para abrir brechas en la carrera. En el pasado, el terreno hacía que los segundos extra fueran cruciales.

“Creo que es uno de los recorridos más difíciles que el Tour Down Under haya visto jamás, lo cual creo que es lo que me gusta”, dijo Plapp, mientras contemplaba la carrera que se avecinaba rodeado de fotografías de ganadores anteriores en el vestíbulo de la sede de la carrera. el Hotel Hilton.

Además del viejo favorito de Willunga Hill, está la conocida etapa 4 hasta Victor Harbor, cuyo terreno demostrará en 2023 que tiene potencial para marcar la diferencia para los contendientes generales.

La etapa 3 plantea un nuevo desafío y potencialmente crucial para los corredores de la general. El pelotón alcanzará la desconocida Knots Hill, una subida de 2,63 km con una pendiente media del 8%, con un máximo del 13,4%.

“Es difícil, es muy, muy difícil. Creo que ésta será la etapa más decisiva de la carrera”, dijo Plapp.

“Creo que el camino hacia eso con el descenso que pasa por Basket Range hasta esa subida, y esa subida, creo, es más difícil que Willunga”.

“Creo que definitivamente puedes perder la carrera en ese descenso y también en la subida, así que definitivamente espero que la general se juegue allí. Creo que los 10 corredores que están al final de esa etapa son los que correrán hacia Willunga para ganar, pero creo que ahí es donde se configurará la general”.

Plapp, que se cayó de la carrera el año pasado, mostró claros signos de forma con su tercera victoria contrarreloj de élite en el Campeonato Nacional Australiano de Ruta, así como en la carrera de ruta, donde realizó un movimiento elegante para ayudar a su compañero de equipo Luke Durbridge a ganar. mientras él quedó segundo.

Eso significa que este año renunciará a su habitual vestimenta verde y dorada en la carretera, pero de todos modos no pasará desapercibido en este evento.

Plapp también tiene otros compañeros de equipo que podrían dejar una huella, con Chris Harper adaptado a las subidas como Plapp y el campeón suizo Mauro Schmid también lo hizo bien en la general en el pasado, terminando quinto mientras competía con Soudal-QuickStep.

Habrá muchos rivales deseosos de interponerse en el camino del intento de Jayco AlUla de capturar la camiseta ocre de líder.

La última vez que el equipo australiano consiguió el primer escalón general fue en 2019 con Daryl Impey. El sudafricano es ahora codirector deportivo de uno de esos rivales clave, el ganador de 2024, Stevie Williams (Israel Premier-Tech).

El ganador de 2023, Jay Vine, también está de regreso, esta vez con su nuevo compañero de equipo Jhonatan Narváez, luego está el ganador de Willunga del año pasado, Oscar Onley (Picnic-Post NL), y Finn Fisher-Black buscará hacer un debut poderoso con su nuevo equipo Red. Bull-Bora-Hansgrohe, de la misma manera que lo hizo su nuevo compañero de equipo Sam Welsford el año pasado.

“Tampoco puedes olvidar a los nuevos neoprofesionales de los que no has oído hablar, o es su primera carrera”, dijo Plapp sobre el evento, que es un territorio privilegiado para los corredores emergentes.

“Sólo hay que recordar a Isaac Del Toro el año pasado, que nadie sabía quién era y se llevó la carrera por el cuello”, dijo sobre el corredor del UAE Team Emirates-XRG que reclamó una etapa y se llevó tercero en la general.

“Siempre habrá alguien que aparecerá”.

Independientemente de quién sea, “Creo que el mejor escalador ganará el Tour Down Under este año”, dijo Plapp.

Pronto descubriremos si es él.