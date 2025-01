“El equipo realmente cree en Silke y ahora ella también cree en sí misma”, dice el director deportivo Jess Allen sobre el subcampeón de la carrera.

Como carrera local, no hay duda de que el Women's Tour Down Under siempre es un gran objetivo para Liv AlUla Jayco, pero después de ganar las primeras cuatro ediciones ha habido una especie de sequía para el equipo australiano en los últimos años. Sin embargo, cuando se anunció el recorrido el año pasado, pronto vieron a una ciclista que podría brindarles la oportunidad de volver a ponerlos en la lucha: la ciclista holandesa Silke Smulders.

Fueron los ciclistas australianos los que habían impulsado los éxitos anteriores del equipo, en particular la tres veces ganadora Amanda Spratt, que se mudó a Lidl-Trek, pero esta vez no fue el ciclista local el que parecía su mejor oportunidad.

Especialmente con una doble ascensión a Willunga Hill en el menú de la etapa 2, el equipo estaba mirando a Ella Wyllie y Smulders de Nueva Zelanda. Wyllie regresaba después de haber quedado séptimo en la general en 2024, pero para Smulders, todo era territorio nuevo, pero un territorio que claramente le convenía de todos modos.

“Silke demostró la temporada pasada lo fuerte que es, especialmente al final de la temporada con su resultado en Simac, donde casi logra una victoria en la última etapa”, dijo el codirector deportivo de la carrera del equipo, Jess Allen. noticias de ciclismo, haciendo referencia a la etapa 6 donde Smulders estaba al frente en solitario antes de ser atrapado en la línea.

“Tan pronto como conocimos el perfil del recorrido para el Tour Down Under, pensamos que la etapa de Willunga le sentaba bastante bien”, añadió Allen después de la etapa final. “Hablamos con ella. Hablamos con su entrenador y todos los sistemas funcionaron.

“Tenía muchas ganas de venir aquí, también la llevamos en avión antes. De hecho, vino a Perth cuando las chicas llegaron allí hace dos semanas y se preparó un poco más para el calor allí, aclimatándose al tiempo y al clima, lo cual creo que es muy importante “.

Smulders, de 23 años, que se unió al equipo australiano como resultado de la fusión del equipo con Liv Racing, había demostrado su valor como gregaria, particularmente apoyando a la experimentada escaladora Mavi García. Este era su momento de tener al equipo trabajando para ella.

“Es un verdadero honor, porque sabes que, como equipo australiano, esta es una de las carreras más importantes del año porque es nuestra, soy un poco australiano ahora, así que es nuestra casa y si te seleccionan para Eso no es en vano”, dijo Smulders.

Claramente devolvió su fe, con el apoyo total de Liv-AlUla-Jayco detrás de ella el sábado cuando quedó claro, al formar parte del grupo de élite de alrededor de 14 que alcanzaron la cima después de la primera subida a Willunga, que tenía la piernas para dar a luz.

Luego, en el segundo ascenso, Smulders jugó con la cabeza fría y siguió los movimientos hasta que se separó de Noemi Rüegg de EF Education-Oatly. La ciclista suiza se le adelantó hasta la meta, pero Smulders acababa de conseguir su primer podio en el WorldTour femenino con el segundo puesto en la etapa.

También obtuvo el segundo lugar en la general, y solo había 15 segundos entre ella y la camiseta de líder, por lo que, de repente, el equipo australiano volvió al juego en el Women's Tour Down Under. Ochre estuvo tentadoramente cerca mientras la carrera se dirigía hacia un duro final de 105,9 km que incluyó 2.142 m de desnivel positivo y altas temperaturas para aumentar el desafío.

“Es un equipo australiano, así que queremos venir aquí para ganar”, dijo Allen, que ha corrido cinco ediciones de la carrera. ciclismonoticias antes del inicio de la etapa 3. “Y sabíamos que Silke iba a tener una gran forma al llegar aquí y estábamos apuntando a esto con ella, así que ayer fue un viaje fenomenal para ella y hoy solo queremos asegurarnos de asegurar ese segundo lugar”. en la general y si podemos intentar mejorarlo, lo haremos”.

Aún así, con un grupo líder más grande de lo esperado llegando a la última vuelta de cinco y una poderosa defensa de EF Education-Oatly, había poco, a pesar de sus mejores esfuerzos, que Liv-AlUla-Jayco pudiera hacer para tomar la camiseta ocre del líder. de la espalda de Rüegg.

El segundo, sin embargo, no fue nada.

El segundo lugar fue el mejor resultado que ha tenido el equipo australiano desde la última vez que ganó en 2019 con Spratt y el segundo lugar también puede brindar esperanza y confianza para perseguir el primero.

“El equipo realmente cree en Silke y ella también cree en sí misma. Fue un viaje fenomenal el que hizo ayer y hoy, por lo que estamos emocionados de ver lo que le depara el futuro”, dijo Allen.