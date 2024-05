'Hay un hombre en otro planeta y detrás la batalla está abierta' dice el líder de Visma-Lease a Bike

Nueve etapas del Giro de Italia 2024, tras las primeras etapas de montaña, la etapa de tierra y la contrarreloj, Cian Uijtdebroeks sigue sonriendo.

El belga de 21 años ha sobrevivido al primer bloque de carreras, es quinto en la general detrás de Tadej Pogačar, lidera la competición de mejores corredores jóvenes y viste el maillot blanco. Tiene mucho por qué sonreír.

Otros ciclistas canalizan su determinación interior, se alimentan de la ira contra otra persona o toman mucha cafeína para impulsar sus ambiciones. Uijtdebroeks es ambicioso pero prefiere sonreírle a la vida, al dolor y a las expectativas del Giro de Italia.

“Simplemente disfruto andar en bicicleta todos los días y trato de sacarle el máximo provecho. Eso es lo que me gusta hacer”, dijo Uijtdebroeks. ciclismonoticias y otros medios durante el día de descanso en Nápoles después de un relajante paseo matutino con sus compañeros de Visam-Lease a Bike cerca de Nápoles.

“La sonrisa siempre está ahí porque corro sin presión, sin preocuparme demasiado por lo que tengo que hacer, sólo trato de disfrutarlo y divertirme. Creo que esa es la mejor manera de lograr tus sueños”.

Al usar la camiseta blanca durante la mayor parte de la primera semana, Uijtdebroeks pasó tiempo compitiendo junto a Pogačar e incluso calentando hombro con hombro en la zona del podio mientras el esloveno gana etapas y se pone la camiseta rosa.

Como la mayoría de los corredores del pelotón, Uijtdebroeks admira a Pogačar; no hay envidia ni ira hacia su dominio.

“Si alguien gana mucho allí, siempre hay comentarios, pero creo que es un tipo que todavía es querido en el grupo”, sugirió Uijtdebroeks.

“Creo que es tan fuerte que el día de Prati di Tivo probablemente fue más un día de descanso para él, especialmente si ves lo que hizo al inicio del sprint en Nápoles. No sé si se está cansando de todo esto, lo veremos en las próximas dos semanas”.

El día de descanso fue un momento para que Uijtdebroeks repasara su actuación durante las primeras nueve especiales. Evitó grandes problemas, enfermedades, accidentes y días malos, lo que le dio una sensación de optimismo.

“Estoy muy contento con la posición en la que estoy ahora, me sorprendí un poco”, dijo.

“Pensé que perdería más en la contrarreloj y tendría más dificultades en la etapa de tierra, pero en realidad lo disfruté bastante, lo hemos sobrevivido bastante bien.

“Trabajamos mucho en los últimos meses en mi contrarreloj. Creo que logramos algunos buenos avances, pero tal vez tomará uno o dos años lograr que eso sea realmente perfecto”.

El próximo objetivo de Uijtdebroeks es tener un buen desempeño en la meta de montaña del martes en Cusano Mutri, en lo profundo del centro de Italia. Las etapas de sprint al norte a lo largo de la costa del Adriático se tratarán de recuperación antes de la contrarreloj del lago de Garda del sábado y luego de la subida a los Alpes por el empinado Mortirolo y hasta la meta en Livigno.

Aventaja a Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) por sólo 21 segundos, y el italiano se ha convertido en el mayor rival de Uijtdebroeks por un lugar entre los cinco primeros y el maillot de alambre. Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) es otro peligro, pero la defensa de Uijtdebroeks es sencilla.

“Mi estrategia es esforzarme cada día lo más posible”, afirmó. “Si estoy en el podio en este Giro, sería realmente increíble.

“Hay un hombre en otro planeta y detrás la batalla está abierta, así que será una pelea realmente bonita. Los cinco primeros serían un buen resultado, pero todavía es una carrera larga, así que no me fijo en los números ni en la clasificación por el momento. Simplemente miro día a día y le aprovecho al máximo todos los días. Realmente no le pongo un número extremo o algo así. Sólo trato de hacer lo mejor que puedo cada día.

“Realmente no hay una gran diferencia entre competir por la general y competir por la camiseta blanca. Sólo trato de sacar el máximo provecho y al final lo haremos en Roma, ya sea de blanco o no”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Giro de Italia, incluidas las últimas noticias y análisis informados por nuestros periodistas en el terreno de cada etapa de la carrera a medida que se desarrolla y más. Saber más.