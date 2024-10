Surge la controversia en torno a la tardía 'deselección' de Pidcock de la alineación de Il Lombardia a pesar de su excelente forma

El colíder de Ineos Grenadiers y ex ganador del Tour de Francia, Geraint Thomas, ha intervenido en la crisis actual que rodea a su compañero de equipo Tom Pidcock, diciendo en una adquisición de Instagram publicada en Eurosport que “simplemente está en mal estado”.

Pidcock sufrió una sorpresiva salida tardía de la alineación del equipo en Il Lombardia, una carrera en la que era considerado un favorito externo, diciendo en su propia cuenta de Instagram que “Justo cuando las cosas estaban mejorando después de un final de año turbulento, soy deseleccionado”.

Se confirma que el director de deportes del equipo, Zak Dempster, ciclismonoticias el sábado por la mañana, antes del inicio del partido Il Lombardia, que la deselección había sido una “decisión de la dirección y es su derecho”.

Pero más allá de eso, Ineos no ha habido ninguna comunicación sobre por qué el británico fue retirado de la plantilla y nada indica cuál podría ser su futuro con el equipo, con el que tiene contrato hasta 2027.

Thomas comentó sobre la complicada situación ese mismo día Eurosportseñalando en primer lugar que, aunque no conocía los detalles, el escenario resultante no era nada positivo.

“En realidad no sé qué ha pasado, pero todo lo que sé es que, cuando eres el piloto mejor pagado de tu equipo… obviamente es una situación realmente jodida”, dijo Thomas.

La estrella galesa añadió que Pidcock habría tenido opciones de ser un contendiente en Il Lombardia si hubiera estado compitiendo.

“No está contento, el equipo no está contento. ¿Cómo ha llegado a este punto? No lo sé. Creo que la gente que está cerca de Tom no ayuda. El hecho es que tenía una gran oportunidad de rendir hoy”.

Antes de no competir en Il Lombardia, Pidcock había impresionado recientemente en el Giro dell'Emilia al conseguir el segundo puesto detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) en condiciones climáticas atroces. El británico terminó 15º en el Gran Piemonte en el grupo principal detrás del escapada Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

Tomás se refirió a ciclismonoticias entrevista con Dempster, pero repitió que él, y sus compañeros de equipo, no sabían la causa fundamental de la no selección de Pidcock. “Vi que Zak había dicho que es una decisión de gestión, no una decisión de desempeño. Ciertamente no sé nada sobre eso. Solo somos corredores, ¿qué sabemos sobre gestión?

Sin embargo, Thomas luego repitió en términos muy claros que, independientemente de la causa, el resultado final había dejado a Ineos Grenadiers en un escenario muy desafiante con uno de sus mejores corredores.

“Simplemente no es bueno. Dejando a un lado toda esa mierda, es un gran talento. Es un buen tipo, cuando estoy cerca de él lo pasamos bien, así que no es bueno ver esa situación. Nosotros”. Veremos qué pasa”.

Después de tener dos corredores en la fuga inicial del día, Brandon Rivera y Thymen Arensman, el mejor finalista de Ineos Grenadiers en Il Lombardia 2024 también fue Arensman, que completó el recorrido en el puesto 15.

Ineos ahora está listo para competir en el Tour de Guangxi esta semana, el último evento del equipo de la temporada 2024. Casi no hace falta decir que Pidcock tampoco participará allí.