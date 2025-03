Campeón mundial de bicicletas de montaña a campo traviesa considerado como el caballo oscuro para la victoria

La temporada 2025 ha traído una serie de primicias para el actual campeón mundial de bicicletas de montaña a través del país, Alan Hatherly, después de firmar un contrato de dos años con Jayco Alula.

En enero, debutó con el equipo en el Alula Tour, asegurando dos primeros tres finales en las montañas etapas terceras y cuartas. Luego reclamó la victoria en el Campeonato Nacional de Trabajo de Sudáfrica, mejorando su finalista con respecto al año anterior.

Este sábado marca otra serie de primicias para el jugador de 28 años: su debut en una carrera mundial, su primer strade Bianche y su primera vez compitiendo contra Tadej Pogačar.

Hatherly exploró la ruta de 213 km, que cuenta con 81.7 km de grava extendida en 16 sectores. Al igual que muchos jinetes que previsaron el curso, notó la grava particularmente suelta, que podría plantear un desafío en el día de la carrera.

“Siempre lo veo en la televisión y sigo la carrera, pero al verlo en persona, es mucho más duro y más técnico de lo que pensaba, lo que creo que me queda bastante bien”, dijo el viernes por la tarde después de la presentación del equipo en Siena.

“Aparentemente, la edición de este año es mucho más suelta y dura de lo que ha sido en el pasado, así que creo que llevará a algunas carreras bastante locas”.

En cuanto a ir en contra de Pogačar favorito previo a la carrera, que se espera que ataque temprano para obtener la victoria, y como lo ha hecho en varias carreras, dejando a sus rivales en el polvo detrás de él.

“Realmente no he corrido contra él todavía, pero creo que solo lleva a todos trabajar juntos.

“Desde el exterior, parece que todos solo están corriendo por el segundo lugar y creo que solo necesitamos romper esa mentalidad. Alguien necesita poder seguirlo y creo que todo cambiará. Así que estamos buscando ahora a esa persona que puede seguirlo ”.

Cuando se le preguntó si él era el jinete para seguir el ataque de Pogačar, respondió: “Voy a hacer todo lo posible, ya veremos”.

Además del desafío, Hatherly se enfermó y se retiró de la Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista del Sol hace unas semanas.

“Eso me llevó durante una semana y luego he estado jugando un juego de ponerme al día para que el cuerpo funcione nuevamente, así que definitivamente no es lo mejor para este”.

Hatherly admitió que iba a confiar en los sectores de la baliza para ayudarlo.

“Creo que un poco más relajado (en la grava) que los otros chicos, y capaz de llevar un poco más de velocidad, pero seguramente necesitará que las piernas se coloquen bien. Creo que el esfuerzo aquí es bastante similar a Mountain Bike. Es una especie de colinas, contundentes, así que creo que me queda bien, y,, los dedos cruzados, me recuperan y que tengan un buen día “.