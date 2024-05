El papel del campeón australiano en Jayco-Alula se mantiene sin cambios a pesar del abandono del líder de la general Eddie Dunbar

La tarea principal de Luke Plapp en este Giro de Italia era aprender, y esa directiva no ha cambiado a pesar de la pérdida del líder del equipo Eddie Dunbar de Jayco-Alula por un accidente en el camino a Oropa en la etapa 2.

Dunbar, séptimo hace un año, había entrado en este Giro como aspirante al podio, mientras que Plapp, en apenas su segunda aparición en un Gran Tour, tuvo la libertad de medir sus límites en una carrera de tres semanas. Su estatus no ha sido ascendido al de líder de la general a pesar de la desgracia de Dunbar.

“Para mí sigue siendo el día a día, no cambia nada”, dijo Plapp. ciclismonoticias. “Eddie era nuestro hombre de la general y yo simplemente estaba tomando la carrera tal como se presentaba”.

Los primeros augurios para Plapp no ​​fueron tan prometedores. El campeón australiano, como muchos otros, luchó con la intensidad del comienzo de alto octanaje de la carrera en Turín, y cedió casi un minuto cuando se vio distanciado sobre el Colle Maddalena en el día inaugural.

El director general Brent Copeland consideró que Plapp se había visto sorprendido por los días de inactividad en Turín antes de que comenzara el Giro. El propio ciclista no podía sino estar de acuerdo con esta valoración.

“Creo que la semana libre entre Romandía y el Giro, donde no hice nada, me costó en la primera etapa”, dijo Plapp, que tuvo el consuelo de poder arreglar las cosas en la subida a Oropa 24 horas después. “Allí me sentí más yo mismo. Estaba donde pensé que estaría. La diferencia con el grupo delantero no era tan grande para ser honesto, solo eran unos segundos”.

El joven de 23 años limitó su desventaja respecto a Pogačar en la subida a sólo 1:20 y volvió a estar más cerca de Geraint Thomas y otros. Sobre todo, se sintió alentado por cómo logró el ascenso. Tuvo la habilidad de seguir su propio ritmo en los tramos superiores de la ascensión, alcanzando la cima en compañía de Domenico Pozzovivo y Romain Bardet.

“Hablamos de ello con (Mat) Hayman y mi equipo de apoyo, y básicamente cada etapa de montaña es una contrarreloj para mí”, dijo Plapp, actualmente 21º en la general, 2:33 detrás de Pogačar. “La idea es que uso mi potencia de abajo hacia arriba y ni siquiera me importa lo que hagan en la carrera. Así que tan pronto como (Rafal) Majka empezó a correr el domingo, me alegré de ir a mi propio ritmo y creo que viste que limité muy bien mis pérdidas hacia el final, a pesar de que rodé los últimos 6 km solo con Pozzovivo y yo. “

Ese ascenso a Oropa es el modelo que Plapp intentará replicar cada vez que la carretera suba en este Giro. En lugar de arriesgarse a agotar sus recursos esforzándose por permanecer en la misma órbita enrarecida que Pogačar, Plapp distribuirá su esfuerzo de una manera que coincida con sus habilidades actuales.

“Ese será el enfoque en cada subida: simplemente hacer mi poder”, dijo Plapp. “Vengo de una experiencia en contrarreloj y conozco mis vatios, así que no me dejaré llevar en esa carrera y espero que eso me impida tener un día realmente malo o explotar”.

Vuelta

Plapp se rió cuando se le preguntó si su anterior salida al Gran Tour en la Vuelta a España de 2022 le había dado alguna indicación sobre cómo podría mantenerse su condición durante las tres semanas de este Giro. En aquel entonces, después de todo, los Juegos de la Commonwealth habían sido el foco de su verano, e Ineos lo lanzó a la carrera con poca preparación específica.

“Aprendí a no hacer tres semanas de trabajo en pista de persecución en equipo para los Comm Games antes de un Gran Tour”, dijo Plapp. “Eso me costó en la Vuelta, porque entré pesado, entré concentrado en la pista. Me he preparado de manera muy diferente para esto, ya pasé siete semanas en altitud este año, así que espero con ansias cómo eso me ayudará en la tercera semana”.

En la París-Niza en marzo, Plapp demostró su potencial como corredor de carreras por etapas, pasando dos días con el maillot amarillo antes de quedar sexto en la general en la Promenade des Anglais. Insistió, sin embargo, en que los resultados aquí y ahora no son el principio y el fin de su Giro, incluso si está entre los favoritos para la contrarreloj del viernes a Perugia.

“Para mí aquí no se trata de la general, sino de practicar para el futuro”, dijo Plapp. “Eso significa tratar cada día como un día de general, ya sea esforzándose en la contrarreloj o pasando los días de escalada sin sentarse antes de la línea de meta. Lo principal es que no quiero tener un mal día.

“Con suerte, en Roma tendré una idea mucho mejor de cómo afrontar una Gran Vuelta. No aprendí nada de la Vuelta en términos de eso, así que esta es la primera en la que realmente intento practicar los procesos de ser un corredor de la general, pero sin la presión de obtener un resultado. No quiero atacar demasiado ningún escenario. Sólo me gustaría limitar mis pérdidas todos los días y practicar la equitación durante tres semanas”.