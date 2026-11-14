Se desconoce la participación del campeón del mundo en las carreras de este fin de semana


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Después de temer inicialmente lo peor, Lucinda Brand no resultó gravemente herida cuando chocó contra la barrera durante la carrera de ciclocross Superprestige Jaarmarktcross en Niel el miércoles.

Al principio de la tercera ronda de la serie Superprestige, la campeona mundial Brand perdió brevemente el control de su bicicleta, golpeó la barrera y se torció el tobillo mientras pisaba el suelo.

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