Se desconoce la participación del campeón del mundo en las carreras de este fin de semana

Después de temer inicialmente lo peor, Lucinda Brand no resultó gravemente herida cuando chocó contra la barrera durante la carrera de ciclocross Superprestige Jaarmarktcross en Niel el miércoles.

Al principio de la tercera ronda de la serie Superprestige, la campeona mundial Brand perdió brevemente el control de su bicicleta, golpeó la barrera y se torció el tobillo mientras pisaba el suelo.

A pesar de lo que aparentemente fue un incidente inofensivo, su malestar quedó claro de inmediato; La mujer de 37 años primero hizo una mueca, luego rompió a llorar, antes de abandonar la carrera que esperaba ganar por quinta vez.

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Después del incidente, su director del equipo Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions, el ex campeón mundial Sven Nys, temía que Brand hubiera sufrido una lesión grave y le dijo a Play Sport: “Si Lucinda tiene lágrimas en los ojos, normalmente no es una buena señal. Es bastante dura, por eso estoy un poco preocupada ahora”.

Luego, en una publicación en la cuenta de Instagram del equipo, agregó: “Ella no puede aplicar fuerza en su pie en este momento, así que creo que es importante que monitoreemos eso y nos aseguremos de que nada resultó dañado.

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“Esperando no perderla por el resto de la temporada”.

Sin embargo, desde entonces Nys se ha tranquilizado. “Todo está bien. No se detectó ningún daño grave; sólo necesita asegurarse de que no vuelva a suceder. Sin embargo, ahora es importante vendar el pie”, dijo al periódico belga. Het Laatste Nieuws.

La temporada continúa a buen ritmo este fin de semana, y se esperaba que Brand comenzara la cuarta ronda del Superprestige en Merkplas el sábado y el Bollekesccross del domingo, la segunda ronda del X2O Badkamers Trofee, una serie que lidera, después de ganar el Koppenbergcross, y que ha ganado en cuatro ocasiones anteriores. Sin embargo, tras su lesión, la participación de Brand aún no se ha confirmado.

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