El esloveno utiliza sólo unas palabras en francés desde el podio de los Campos Elíseos para dirigirse a la multitud y luego comienza la 'fiesta' con todo el equipo, incluido Brandon McNulty

El ganador del Tour de Francia 2026, Tadej Pogačar, rindió homenaje a su familia y amigos en agradecimiento por su apoyo para conquistar cinco veces la carrera ciclista más importante del ciclismo.

El líder del UAE Team Emirates-XRG concluyó la carrera con un margen final de 6 minutos, 26 segundos sobre Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y 9:42 sobre su compañero de equipo Isaac del Toro, ganando cinco etapas en el proceso.

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Tadej Poga&#269;ar se dirige a la multitud después de la etapa 21, en el podio de la general junto al subcampeón Remco Evenepoel (izquierda) y el tercer clasificado Isaac del Toro (derecha)