El esloveno utiliza sólo unas palabras en francés desde el podio de los Campos Elíseos para dirigirse a la multitud y luego comienza la 'fiesta' con todo el equipo, incluido Brandon McNulty

El ganador del Tour de Francia 2026, Tadej Pogačar, rindió homenaje a su familia y amigos en agradecimiento por su apoyo para conquistar cinco veces la carrera ciclista más importante del ciclismo.

El líder del UAE Team Emirates-XRG concluyó la carrera con un margen final de 6 minutos, 26 segundos sobre Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y 9:42 sobre su compañero de equipo Isaac del Toro, ganando cinco etapas en el proceso.

Observado por su compañero Urška Žigart y sus padres desde la barrera de los Campos Elíseos, junto con sus compañeros de equipo de los EAU, rivales y aficionados, Pogačar dejó escapar un gran rugido de alegría al recibir el último maillot amarillo de la carrera de 2026.

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Luego, después de que él y los otros dos finalistas del podio se quitaron el casco para escuchar el himno nacional esloveno, Pogačar pronunció el quinto discurso de victoria de su carrera en el Tour de Francia.

El líder de los Emiratos Árabes Unidos comenzó explicando que esperaba hablar en francés por primera vez desde el podio de París, pero luego reveló que se había puesto “demasiado enfermo para recordarlo”. Por lo tanto, sus únicas palabras en francés el domingo por la tarde fueron “bon soir”, antes de añadir en inglés que simplemente “seguiría la corriente”.

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“Gracias a todos los aficionados, a toda Francia, que acogen esta gran carrera, y gracias a mis competidores por hacer un gran espectáculo. Hemos luchado mucho durante estas últimas tres semanas”, dijo Pogačar.

Lo que no mencionó fue que el día 21 y último no fue una formalidad en París. Más bien, mantuvo las chispas encendidas con múltiples ataques a la Côte de la Butte Montmartre, incluso alejándose del ganador de la etapa Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), mientras los dos construían una ventaja de 12 segundos con 4,5 km para el final y parecían listos para un enfrentamiento de campeones del mundo en los Campos Elíseos.

El suspenso terminó para el maillot amarillo cuando Pogačar se quedó sin fuerza a unos cientos de metros del final, retrocediendo para unirse a sus compañeros y comenzar una celebración en cámara lenta. Van der Poel se quedó con la victoria de etapa.

Una sorpresa para muchos aficionados fue ver al ciclista estadounidense Brandon McNulty con camiseta y pantalones cortos con sus compañeros de equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Abandonó el Tour en la etapa 18 por enfermedad, pero permaneció en Francia para apoyar a Pogačar y su equipo.





“Gracias a Remco e Isaac, a todos los participantes, a todo el apoyo de los aficionados, a mi equipo, a mis compañeros, gracias a todos, sois los mejores”.

Sin embargo, Pogačar luego subrayó que su mayor sentimiento de agradecimiento lo tenía hacia su familia y las personas cercanas a él, como él mismo dijo, “las personas que realmente me apoyaron toda mi vida, Urška y mis padres”.

“Sin ellos, no estaría aquí cinco veces, así que gracias a todos… y festejemos esta noche”.