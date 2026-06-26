El veterano aspira a su tercer título nacional mientras Pogačar permanece en casa en Mónaco con su compañera Urška Žigart

A principios de este año, Primož Roglič adelantó sus planes de verano, con la puerta aparentemente abierta para una aparición sorpresa en el Tour de Francia en lo que fue un lapso de cuatro meses en su calendario de carreras.

Sin embargo, el veterano esloveno no viajará a Francia el próximo mes. En cambio, su verano lo ha llenado con una aparición en el Tour de Suiza y, este fin de semana, un regreso al Campeonato Nacional de Eslovenia por primera vez en seis años.

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