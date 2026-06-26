El veterano aspira a su tercer título nacional mientras Pogačar permanece en casa en Mónaco con su compañera Urška Žigart

A principios de este año, Primož Roglič adelantó sus planes de verano, con la puerta aparentemente abierta para una aparición sorpresa en el Tour de Francia en lo que fue un lapso de cuatro meses en su calendario de carreras.

Sin embargo, el veterano esloveno no viajará a Francia el próximo mes. En cambio, su verano lo ha llenado con una aparición en el Tour de Suiza y, este fin de semana, un regreso al Campeonato Nacional de Eslovenia por primera vez en seis años.

La Federación Eslovena de Ciclismo anunció la noticia el miércoles, afirmando que Roglič se enfrentará tanto a la contrarreloj como a la carrera en ruta esta semana, ya que no ha competido en ninguna de las dos desde 2020.

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Su objetivo será ganar el segundo título esloveno de contrarreloj de su carrera el jueves, compitiendo contra el campeón Next Gen del Giro de Italia 2025, Jakob Omrzel, y el actual campeón Mihael Stajnat en un recorrido de 28,8 km entre Karteljevo y Poljane pri Mirni Peči. Ganó el título en 2016 y terminó segundo detrás de Tadej Pogačar en 2020.

El domingo intentará ganar el título como visitante por segunda vez, tras haber triunfado por delante de Pogačar en su última aparición en 2020. La lista de salida aún no se ha confirmado, pero se espera que el actual campeón Omrzel se alinee.

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Otros corredores que se espera que compitan incluyen varios corredores más de Bahrain Victorious, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Roman Ermakov y Žak Eržen, además de Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG).

El periodista español Daniel Arribas informó que Pogačar tenía previsto competir en ambas carreras, pero la lesión de su compañera Urška Zigart le ha hecho replantearse su preparación para el Tour de Francia.

“Tadej Pogačar había planeado competir en el Campeonato Nacional de Eslovenia (carrera en ruta y contrarreloj) en lugar de ir a Isola 2000, pero la caída de Urška Žigart cambió sus planes”, escribió Arribas.

Los planes de Pogačar siguen en el aire tras la caída de su compañero Žigart en el Tour de Suiza, que le dejó con la mandíbula fracturada. Sus compañeros de equipo están en su campo de entrenamiento en altitud en Isola 2000, pero hasta ahora se ha quedado en casa en Mónaco con Zigart.

Roglič, entonces, debería figurar entre los favoritos en Eslovenia mientras busca su primera victoria de la temporada.

El año 2026 del piloto de 36 años hasta la fecha lo ha visto participar en una serie de carreras por etapas durante la primavera y principios del verano, siendo su mejor resultado el quinto en Tirreno-Adriático y el tercero en la Milano-Torino de un día de marzo.

Sin Giro ni Tour en su agenda, se espera que Roglič se alinee en la Vuelta a España a finales de este año, donde liderará a Red Bull-Bora-Hansgrohe en busca de una quinta victoria general récord.