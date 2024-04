“Fue uno de los momentos más incómodos de mi vida” Dane se recupera rápidamente del frío en la Flecha Valona y ya hace reconocimiento para el Monument

Mattias Skjelmose calificó su participación en la Flecha Valona del miércoles como “uno de los momentos más incómodos de mi vida”. El danés experimentó hipotermia debido al frío y la lluvia en la segunda de las cuatro ascensiones al Mur de Huy, y no pudo continuar la carrera, en la que terminó subcampeón el año pasado.

El danés dijo hoy a los periodistas que se ha recuperado y tiene como objetivo ser un contendiente en la Lieja-Bastogne-Lieja de este domingo, donde fue noveno en 2023. Esta vez, tendrá que enfrentarse al favorito Tadej Pogačar (UAE Team Emirates ) y Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), ambos ganadores de Monumentos este año.

“Desafortunadamente todavía no he podido mostrarme, pero sé cómo me sentí sobre la moto. Realmente me sentí bien en el Amstel y ese también fue el caso durante la primera ascensión del Mur de Huy en la Flecha Valona, ​​justo antes de que pasara un frío helador”, dijo Skjelmose a los periodistas en una videollamada el jueves, según muchos de sus comentarios. por Wielerflits.

“Estoy realmente convencido de que lucharé por el podio el domingo en Lieja. Mi (podio): ¿uno, dos, tres? Me veo ahí parado con Tadej y Mathieu. Pero veremos en qué orden es el domingo”.

Su equipo Lidl-Trek calificó las condiciones en La Fleche Wallonne de “brutales”, ya que el pelotón fue azotado por la lluvia y el granizo, la temperatura bajó a solo 1°C en un momento e incluso los copos de nieve definieron las duras condiciones.

“No sé si nos hemos equivocado, pero UAE fue ayer muy temprano a Fleche, justo cuando llegó la granizada, y traté de seguirlos. Significaba que no podía ponerme la chaqueta impermeable. Pero afortunadamente Toms Skujiņš ya estaba en camino hacia mí, pero tuve que seguirlo por delante y al final tuve tanto frío que no pude ponerme la chaqueta y no pude recuperarme”, dijo a los medios.

“No me di cuenta de que tenía hipotermia sobre la bicicleta, estaba temblando, pero pensé que podría recuperarme, pero cuando paré en Mur por segunda vez, no pude controlarme. Esa fue una de las cosas más incómodas que he hecho en mi vida”.

Skjelmose y otros cuatro compañeros de equipo se retiraron de la carrera. De hecho, un total de 131 corredores del pelotón registraron abandonos en la carrera de mitad de semana en las Ardenas belgas. De los 44 que terminaron, Skujiņš fue 12º.

Posteriormente, Lidl-Trek confirmó que Skjelmose y otros corredores fueron llevados al autobús del equipo, donde tomaron duchas calientes, bebidas calientes y se sintieron mejor. Mucho mejor, dijo Skjelmose, que el jueves él y sus compañeros de equipo recorrieron los últimos 95 km de la ruta de Lieja para realizar un reconocimiento, y señaló: “Tenía dolor muscular, pero finalmente me sentí mucho mejor tres horas después” después del viaje.

Con solo 23 años, Skjelmose fue mostrado en video durante su terrible experiencia temblando incontrolablemente por un espectador al borde de la carretera, mientras el personal del equipo lo levantaba de su bicicleta y lo llevaba al área del podio en la línea de meta y lo llevaba al calor del autobús del equipo. Se le preguntó si era apropiado mostrar esas imágenes antes de un diagnóstico completo, a la luz de las controversias en torno a las imágenes del terrible accidente en la reciente Vuelta al País Vasco, que acabó con Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Primož Roglič. (Bora-Hansgrohe), su compañero de equipo Natnael Tesfatsion y otros.

“Dada la situación actual, creo que es bueno que esas imágenes estén ahí. Creo que muchos fanáticos no entienden por qué tantos muchachos han abandonado la carrera. Por supuesto, no todos estaban en el mismo estado que yo, pero esto les dio a los aficionados una buena idea de cómo eran las condiciones climáticas”, dijo el danés.

“Si hubiera terminado en el hospital en muy malas condiciones, lo habría pensado de otra manera. En la Vuelta al País Vasco la situación fue completamente distinta, por ejemplo. Pero ahora mostró bien la situación. Tampoco fue un problema para mis seres queridos. Supieron muy rápidamente que estaba bien, aunque las imágenes, por supuesto, eran bastante extremas”.

Ya esta temporada consiguió un podio en la Faun-Ardèche Classic, una victoria de etapa y un tercer puesto en la París-Niza y un tercer puesto en la general en Itzulia Basque Country. Si bien terminó 17º en la Amstel Gold Race y no pudo terminar en Lieja, el danés confirmó que está en forma y que también está enfocado para el domingo.

“Lo que me llevo de esos dos Clásicos es que estoy en la mejor forma de mi vida”, afirmó.