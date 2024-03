‘Omloop cambió un poco mi programa. Estaba planeando volver a Bélgica para los Cobbled Classics.

Toms Skujiņš (Lidl-Trek) ha sido uno de los mejores jugadores del comienzo de la temporada, brillando en el grupo líder en Omloop Het Nieuwsblad y consiguiendo un reñido segundo puesto en Strade Bianche, y no pasará mucho tiempo antes de que ha vuelto a luchar contra las grandes estrellas de un día.

La forma del letón le ha valido más tiempo sobre los adoquines en primavera, con un regreso a los témpanos y helingen en Flandes planeado después de enfrentarse al súper equipo de Wout van Aert y Visma-Lease a Bike en el fin de semana inaugural.

Skujiņš finalmente perdió ante la fuerza numérica del equipo holandés ese día, al igual que el resto del pelotón, pero su duro ataque a los Berendries fue una señal de lo que podía hacer en los recorridos más difíciles.

“Definitivamente Omloop ya cambió un poco mi programa”, dijo Skujiņš. ciclismonoticias en Arrone antes de la cuarta etapa en Tirreno-Adriático.

“No tenía pensado volver a Bélgica para los Cobbled Classics. Pero ahora vemos que tal vez valga la pena ir a las zonas más montañosas, así que volveré”.

Por ahora, Skujiņš solo tiene Dwars door Vlaanderen en su programa, pero Lidl-Trek no tiene alineaciones provisionales completas para el E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem o el Tour de Flandes. Quedan espacios limitados, pero Skujiņš podría ofrecer la opción perfecta y una opción viable de plan B o C cuando llegue el final.

Es consciente de que, a diferencia de Strade Bianche, donde fue el líder designado antes de la carrera, será más bien un gregario en las clásicas adoquinadas con Mads Pedersen como foco establecido del equipo.

“Por supuesto, para Strade fue muy agradable tener el liderazgo”, dijo Skujiņš. “Pero cuando regrese a Bélgica, tendremos al ex campeón del mundo, tenemos un campo un poco diferente allí y también es un estilo de carrera diferente, así que estaré más apoyado allí”.

El dos veces campeón de Letonia en ruta ha tenido éxito antes, principalmente en Estados Unidos, donde acumuló tres victorias de etapa en el ahora desaparecido Tour de California.

Esto incluyó su primera y única victoria en WorldTour, a la que siguió una victoria en Tre Valli Varesine, pero eso fue en 2018 y sus cinco victorias desde entonces se produjeron en los campeonatos nacionales de Letonia.

Strade Bianche demostró el calibre de corredor que es capaz de ser como el primer mortal en cruzar la meta en Siena detrás de Tadej Pogačar después de la increíble carrera en solitario del esloveno de 81 km, incluso después de pinchar dos veces y estrellarse en el recorrido de 215 km.

Definitivamente algo nuevo ha encajado en 2024 para Skujiņš, aunque quizás ni él mismo sepa qué es después de hacer cambios constantes con su entrenador, con el que está desde 2016.

“Sé que las piernas están ahí. Sé que este invierno ha sido súper bueno, así que ahora solo estoy aprovechando las oportunidades que tengo”, dijo el letón.

“Cada año cambiamos algunas cosas, jugamos con algunas cosas. Desafortunadamente, cada año cambiamos no solo una cosa, sino algunas, siempre es difícil determinar exactamente qué fue lo que funcionó”, se ríe.

“Pero claramente ya en el campamento de enero, en realidad me sentía súper bien y pensé que podría ser una mala señal porque normalmente en el campamento de enero sufro mucho… pero aparentemente no”.

Sin embargo, no ha sido un esfuerzo en solitario, de ninguna manera para el jugador de 32 años en su buen comienzo de temporada, y le da crédito a su esposa Abigail Mickey, ex ciclista profesional y ahora periodista ciclista, por apoyar su forma después de convertirse en padres en 2022.

“Creo que he sido muy afortunado con mi hija y mi esposa”, dijo.

“Obviamente mi esposa asume la mayor parte del trabajo, especialmente cuando yo no estoy allí. Pero he tenido suerte con mi hija porque duerme súper bien. Prácticamente tuvimos que despertarla para alimentarla durante la noche porque no estaba ganando suficiente peso, lo cual es gracioso.

“Pero seguro que sin el apoyo de mi esposa no estaría en la misma forma. Simplemente no puedo mantener el entrenamiento al nivel que necesito. Pero ha sido súper bueno y cada vez que estoy en casa trato de asumir la mayor responsabilidad posible porque también lo disfruto”.