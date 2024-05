La medallista de bronce en ruta de 2023 ve las ventajas de que su hermana Samantha 'confíe la una en la otra al 100%' en Charleston

Skylar Schneider ha estado compitiendo en la ruta durante 13 años y su objetivo de cara al Campeonato Nacional de Ciclismo Pro Road de EE. UU. sigue siendo simple y consistente: “Los objetivos son siempre los mismos, y eso es ganar, por supuesto”.

El año pasado, antes de sumergirse en una segunda mitad de la temporada llena de criterios, Schneider terminó tercera en la carrera de ruta femenina de élite en carreteras familiares en la sexta y última salida de US Pro en Knoxville, Tennessee, el sprint ganó Chloe Dygert (Canyon-SRAM ) y el segundo lugar lo ocupó Coryn Labecki (entonces con Jumbo-Visma). Estaba en plena forma para los Nacionales de EE. UU., habiendo ganado el título de carrera en ruta en el Campeonato Panamericano, además de tres etapas entre Redlands Bicycle Classic y Joe Martin Stage Race.

“Los Nacionales siempre son un gran objetivo. Creo que este año es más grande que nunca. Y sí, definitivamente tengo un gran objetivo tanto en la carrera crítica como en la de ruta”, dijo el joven de 25 años que ahora juega para los Miami Blazers. ciclismonoticias. “Tener una carrera tan buena el año pasado me dio mucha confianza en que algún día podría ganarla. Entonces, sí, estoy tratando de lograr eso”.

Este año fue una especie de renacimiento para el ciclista de Wisconsin, ahora en un nuevo equipo y dirigiéndose a los nuevos alrededores de Charleston, Virginia Occidental, para el Campeonato Profesional de EE. UU., que comenzó una carrera de cinco años esta semana, del 14 al 19 de mayo.

“Después de tantos años de los mismos campos en Knoxville, es emocionante tener nuevos campos que requerirán nuevas estrategias y menos previsibilidad. El campo crítico es un poco más largo que la mayoría de los críticos en los EE. UU., pero parece más técnico que el campo de Knoxville, que me gusta”, señaló Schneider sobre el campo de 1 milla, seis curvas en el centro de Charleston y sin un desnivel importante como Knoxville.

“Estoy ansioso por ver las subidas en la carrera en ruta en persona, ya que parecen súper desafiantes sobre el papel. Acabamos de llegar a Charleston (miércoles), por lo que aún no hemos tenido tiempo de reconocer los campos”.

Schneider ganó su primera serie de carreras nacionales en ruta cuando tenía 12 años, obteniendo victorias en la carrera en ruta y en el criterio. Ese patrón se repitió tres veces más y la última vez que obtuvo dobles victorias fue en 2016 en los eventos junior femeninos 17-18. Sus mejores resultados en las competiciones nacionales desde entonces fueron una plata en el criterio profesional en 2022 y una plata en la carrera en ruta del año pasado, ambas salidas con L39ION de Los Ángeles. En 2022, Schneider formó parte del podio del L39ION en el crítico, ganado por Kendall Ryan y Alexis Ryan (ahora Magner) quedando tercero.

Esta vez con los Blazers, el criterium el viernes por la noche y la carrera en ruta el domingo por la mañana, Skylar Schneider solo tendrá una compañera de equipo, su hermana mayor Samantha Schneider. Ambas corrieron en Redlands y obtuvieron altos resultados en tres rondas de USA Speed ​​Week, incluido un tercero en Spartanburg Criterium y un cuarto en Atenas Twilight para Skylar, pero las hermanas Ryan superaron a las hermanas Schneider en esas salidas.

“Solo estamos mi hermana y yo aquí representando a las mujeres de los Blazers, ya que nuestros otros dos compañeros de equipo no son estadounidenses. A veces, puedes usar la falta de números a tu favor, ya que no debería dependernos de nosotros controlar o perseguir cuando hay equipos más grandes para hacer eso, pero, a veces, otros corren para perder. En realidad, es imposible predecir todos los escenarios, por lo que todo se reduce a leer la carrera a medida que se desarrolla”, dijo Skylar Schneider.

Otros equipos con pocos corredores e imprevisibilidad incluyen L39ION de Los Ángeles con Magner y Ryan y Human Powered Health con Ruth Edwards y Lily Williams. Los equipos más grandes que están en forma esta temporada incluyen DNA Pro Cycling con cinco corredores y Fount Cycling Guild con siete corredores, mientras que EF Education-Cannondale traerá dos corredores para apoyar a Labecki en la carrera en ruta.

“Es realmente sorprendente ver la difusión del talento en muchos equipos del ciclismo femenino y creo que lo hace realmente emocionante. Fue realmente interesante ver las diferentes dinámicas y cómo se desarrollaría. Sé que cometí errores en la Speed ​​Week, pero también me derrotaron. No tengo excusas; en todo caso, la experiencia me proporcionó una motivación adicional y la seguridad de que será un año altamente competitivo de carreras críticas con un gran talento repartido en más equipos.

“Creo que nuestra mayor lección en la Speed ​​Week fue confiar unos en otros y correr nuestra propia carrera, no la carrera que quieren los otros equipos. Así que correremos nuestra propia carrera y confiaremos unos en otros al 100%”.